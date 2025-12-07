ÅÄÂ¼¥Ä¥È¥à¡Ö»ø¥¿¥¤¡×¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕÏ¢¥É¥é51ºÐ¤Ç½é¼ç±é¡¡°ÂÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÀ©ºîÈñ¡Ö600Ëü±ßÊ§¤Ã¤¿¡×¡¡
24Ç¯¤ÎÆüËÜ±Ç²è³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡Ö»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡×¡Ê»ø¥¿¥¤¡Ë¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¡Ö¿´ÇÛÌµÍÑ¥Î²ðÅ·²¼¸æÌÈ¡×¡ÊÁ´6ÏÃ¡Ë¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢BS¡ÝTBS¤Ç26Ç¯7·î¤ËÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬7Æü¡¢·èÄê¤·¤¿¡£ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç25¼þÇ¯¡¡BS¡ÝTBSÂç´¶¼Õº×¡ª¡ÁÀÖºä¤Ç´¥ÇÕ¤·¤è¤¦¡Á¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼Æâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î¿´ÇÛÌµÍÑ¥Î²ð¤³¤È¶ÓµþÂÀÏº¤ò¡¢±Ç²èÈÇ¤ËÂ³¤¤¤Æ±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¤ÎÅÄÂ¼¥Ä¥È¥à¤Ï¡¢51ºÐ¤Ë¤·¤Æ½é¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£±Ç²èÈÇ¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¹âºä¿·º¸±ÒÌç¤ò±é¤¸¤¿»³¸ýÇÏÌÚÌé¡Ê52¡Ë¡¢É÷¸«¶³°ìÏº¤ò±é¤¸¤¿ÉÚ²È¥Î¥ê¥Þ¥µ¡Ê63¡Ë¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ä¤ÎºîÉÊ¤Ë¼ç±é¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï°ì°®¤ê¡£³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¥¹¥¥ë¤ò¡¢»×¤¦Â¸Ê¬È¯´ø¤·¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤ä¡©¡×¤ÈÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÆü¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿´ÑµÒ¤«¤é¤âÂçÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¡Ö½¸¤Þ¤Ã¤¿Êý¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤ë¤ÈÁ°¤Ë¿Ê¤à¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡Ö¿´ÇÛÌµÍÑ¥Î²ðÅ·²¼¸æÌÈ¡×¤Ï¡¢¡Ö»ø¥¿¥¤¡×¤Ç·àÃæ¥Æ¥ì¥Ó»þÂå·à¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¿´ÇÛÌµÍÑ¥Î²ð¡×¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÎÏ¢Â³»þÂå·à¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¤¬±é¤¸¤ë¡£±Ç²èÈÇ¤ÇµÓËÜ¡¢¸¶ºî¡¢»£±Æ¡¢¾ÈÌÀ¡¢ÊÔ½¸¤Ê¤É11Ìò°Ê¾å¤òÌ³¤á¤¿°ÂÅÄ½ß°ì´ÆÆÄ¡Ê58¡Ë¤¬¡¢14Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿¡ÖÌ¤Íè±Ç²è¼Ò¡×¤ÈBS¡ÝTBS¤¬´ë²è¤·¡¢Æ±´ÆÆÄ¤¬´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦»£±Æ¤â¼ê¤¬¤±¤ë¡£½õ´ÆÆÄ¤Î»³ËÜÍ¥»ÒÌò¤ÈÊÂ¹Ô¤·¡¢À½ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë½õ´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¡¢À½ºîÈñ¤Î°ìÉô¤È¤·¤ÆÌó240Ëü±ß¤òÎ©¤ÆÂØ¤¨¤¿º»ÁÒ¤æ¤¦¤Î¡Ê46¡Ë¤âÆ±Ìò¤Ç½Ð±é¡£º£ºî¤Ç¤Ï¡¢¤¯¥Î°ìÌò¤ò±é¤¸¤ë½÷Í¥¤Î¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÅÄÂ¼¤Ï¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£Ç¯3·î14Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡¢Âè48²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¤ÇºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡¢Æ±ÊÔ½¸¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢BS¡ÝTBS¤«¤é¥É¥é¥Þ²½¤ÎÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£°ÂÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤ÎÃæ¤Ç¡ÖµîÇ¯11·î¤³¤í¤ËÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2·î¤Ë¡Ê±Ç²è¤òÇÛµë¤·¤¿¡Ë¥®¥ã¥¬¤µ¤ó¤ÎÃç²ð¤Ç¡ÊBS¡ÝTBS¤¬¡Ë¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤ÈÊ¹¤¡¢ÏÃ¤ò¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Åö½é¤ÏBS¡ÝTBS¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÏÃ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢º£ºî¤Î»£±Æ¤ËÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤¹¤ëÅì±ÇÂÀ¿Á±Ç²èÂ¼¤«¤é¡¢26Ç¯3·î28Æü¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖÌÌÇò¤¤´ë²è¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¤¤¦¡£°ÂÅÄ´ÆÆÄ¤Ï5Ê¬ÄøÅÙ¤ÎYouTube´ë²è¤òÁÛÄê¤·¡¢ÅÄÂ¼¤ò¤Ï¤¸¤áÇÐÍ¥¿Ø¤Î¥®¥ã¥é¤â°Â¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´ë²è¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤ËÀ©ºîÈñ¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼«¼ç±Ç²è¤Î¡Ö»ø¥¿¥¤¡×¤òÀ½ºî¤¹¤ë¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢°ÂÅÄ´ÆÆÄ¤Ï°¦¼Ö¤Þ¤ÇÇä¤êÊ§¤¤¡¢2600Ëü±ß¤â¤ÎÀ½ºîÈñ¤òÇ±½Ð¡£¸Ä¿Í¼Ú¶â¤Çºî¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤¬¡¢º£²ó¤â¡ÖËÍ¤¬¤ª¶â¤ò¤â¤é¤¦ÏÃ¤¬¡¢¤ª¶â¤òÊ§¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£6ÏÃ¤Ç600Ëü±ßÊ§¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÌ±Êü¤È¤·¤Æ¡¢´«Á±Ä¨°¤Î»þÂå·à¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¤È¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¤±¤¿»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¤´²¸ÊÖ¤·¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
Á´6ÏÃ¤Î¡Ö¿´ÇÛÌµÍÑ¥Î²ðÅ·²¼¸æÌÈ¡×¤Î³ÈÂç¡¢±Ç²è²½¤âÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡×ËÜÊÔ¤Î¥ê¥á¡¼¥¯ÏÃ¤âÅÙ¤È¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£°ÂÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¡¢±Ñ¹ñ¤«¤é¥ê¥á¡¼¥¯¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤¬¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡×»þ¤ÏËëËö¡¢µþ¤ÎÌë¡£²ñÄÅÈÍ»Î¡¦¹âºä¿·º¸±ÒÌç¡Ê»³¸ýÇÏÌÚÌé¡Ë¤Ï¡¢Ì©Ì¿¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ëÄ¹½£ÈÍ»Î¤È¿Ï¤ò¸ò¤¨¤¿½Ö´Ö¡¢ÍîÍë¤Ë¤è¤êµ¤¤ò¼º¤¦¡£´ã¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤³¤Ï¸½Âå¤Î»þÂå·à»£±Æ½ê¡£¹Ô¤¯Àè¡¹¤ÇÁû¤®¤òµ¯¤³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹¾¸ÍËëÉÜ¤¬140Ç¯Á°¤ËÌÇ¤ó¤À¤ÈÃÎ¤ê¤¬¤¯¤¼¤ó¤È¤Ê¤ë¿·º¸±ÒÌç¡£1ÅÙ¤Ï»à¤ò³Ð¸ç¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤¬¤Æ¡Ö¤ï¤¬¿È¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤Î¤ß¡×¤È¡¢Ëá¤¾å¤²¤¿·õ¤ÎÏÓ¤À¤±¤òÍê¤ê¤Ë¡Ö»Â¤é¤ìÌò¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë»£±Æ½ê¤ÎÌç¤ò¤¿¤¿¤¯¡£