¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï7Æü¡¢º£·î14Æü¤Ë¹Ô¤¦J2¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ»þ¹ï¤¬14»þ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡FCÂçºå(3°Ì)¤È¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê(4°Ì)¤ÏÀ®ÀÓ¾å°Ì¤ÎFCÂçºå¤Ë¥Û¡¼¥à³«ºÅ¸¢¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢FCÂçºå¤Ï½à·è¾¡¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤Ç²ñ¾ì¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ºÄ»¼è¸©¤ÎAxis¥Ð¡¼¥É¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
