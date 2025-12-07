¾åÀîÎ´Ìé&¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¤¬Â·¤Ã¤Æ½Ð±é ÄÅÅÄ¤ÏÉ×¤È¤·¤Æ²¿ÅÀ¡©ºÊ¤ÎËÜ²»ßÚÎö¡ª¾åÀî¤¬Æ´¤ì¡õ½éÂÐÌÌ¤ÎÀ¼Í¥¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡ª
12·î8Æü¡Ê·î¡ËÌë9»þ¤è¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡×¤Ë¤Ï¡¢¾åÀîÎ´Ìé¤È¥À¥¤¥¢¥ó¡¦ÄÅÅÄÆÆ¹¨¤¬ÅÐ¾ì¡ª
º£²ó¤Ï¡¢ÄÅÅÄ¤ÎºÊ¤¬ÅÅÏÃ¤Ç»²²Ã¡£²ÈÄí¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¡ª¡ÖµëÍ¿ÌÀºÙ¤ò´ù¤Î¾å¤Ë¡×¡Ö½é¥Ç¡¼¥È¤Ç¥É¥ó°ú¤!?¡×¡Ö¡Êµ¢Âð¤Ï¡Ë½µ°ì²ó¤«¤éÆó½µ´Ö¤Ë°ì²ó¤¯¤é¤¤¡×¤È¤¤¤¦ºÊ¤ÈÌ¼¤ÎËÜ²»¤Ë¤Ï¡¢ÄÅÅÄ¤ÎÎä¤ä´À¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤!?
°ìÊý¡¢¤ª¾Ð¤¤¹¥¤¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¾åÀî¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥È¤ò¤¯¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥À¥¤¥¢¥ó¤ÎÌ¡ºÍ¤òÇ®¤¯¸ì¤ê¡¢¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï»×¤ï¤º´¶¿´¡£
¾åÀî¤ÎÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥È¡¼¥¯¤â¡£¤½¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡Èµá¿Í»ï¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡É¡£¥Ö¥ì¥¤¥¯ºî¡ÖÂçÃÏ¤Î»Ò¡×¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä¡¢¶¦±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¸¶ÅÄÂÙÂ¤¤Ë¤è¤ë¡ÖÁ´Éô½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡Ö¾åÀî¤µ¤ó¤¬Æ°¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ê¤É¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÅÐ¾ì¡£¾åÀî¤¬½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Î½é¡¹¤·¤¤±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡ª
¢£¾åÀîÎ´Ìé Æ´¤ì¤Î¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÀ¼Í¥¡ÉÅÐ¾ì¤ËÂç¶²½Ì!?
¾åÀî¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÂç¤Î¥¢¥Ë¥á¹¥¤¤Ç¡¢¡Ö¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤Ï¥¢¥Ë¥½¥ó¤·¤«²Î¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â¡£ÄÅÅÄ¤È¹¥¤¤Ê¥¢¥Ë¥á¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤¬¡¢¸«Íî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊºÙ¤«¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ä¥·¡¼¥ó¤ò¾åÀî¼«¤é¡Ö²è¥³¥ó¥Æ¤Ë¤â½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¸«Êý¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡©¡×¤È¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¶ÃØ³¡ª
¤½¤·¤Æ2¿Í¤¬Æ´¤ì¤Þ¤À²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÀ¼Í¥¡É¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢½éÂÐÌÌ¤¬¼Â¸½¡ª¤½¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÀ¼Í¥¤«¤é¤Ï¡Ö¾åÀî¤µ¤ó¤Ï¤È¤Æ¤â¡È¿¼¤¤¡É¥ª¥¿¥¯¤ÎÊý¡×¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤â¡Ä!?
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¾åÀî¤Ï¡Öµ¤·Ú¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Á¤ã¤À¤á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¶²½Ì¤·¤¤ê¤ÇÂç¹²¤Æ¡ª