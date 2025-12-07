CORTIS¡¢¡ØAAA¡Ù¤Ç¤â¡È¿·¿Í¾Þ¡É¡¡¥È¥í¥Õ¥£¡¼¥é¥Ã¥·¥åËë³«¤±¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼ê¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦CORTIS¤¬6Æü¡¢ÂæÏÑ¡¦¹âÍº¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø10th Anniversary Asia Artist Awards 2025¡Ù¤Ç¡¢¿·¿Í¾Þ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖAAA ¥ë¡¼¥¡¼¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼¡×¤È¡ÖAAA ¥Ù¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûcool¤ÊÎ©¤Á»Ñ¡ª¡ØAAA 2025¡Ù2´§¤Ëµ±¤¤¤¿CORTIS
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹½À®¤¹¤ë²»³Ú¡¢¿¶ÉÕ¡¢±ÇÁü¤ò¶¦Æ±¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤¹¤ë¡È¥ä¥ó¥°¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥¯¥ë¡¼¡É¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëCORTIS¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¼õ¾Þ¤Ï³ÊÊÌ¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°ìÅÙ¤À¤±¼õ¾Þ¤Ç¤¤ë¿·¿Í¾Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼ê¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¼õ¾Þ¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤À¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ëÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿COER¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¡¢°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢CORTIS¤ÏThe 1st EP¤Î¥¤¥ó¥È¥í¶Ê¡ÖGO¡ª¡×¤È¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖWhat You Want¡×¤òÂ³¤±¤ÆÈäÏª¤·¡¢¼ø¾Þ¼°¤ÎÇ®µ¤¤ò°ìµ¤¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁ´ÂÎ¤¬³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£360ÅÙ³«Êü¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤·¡¢Â¿³ÑÅª¤ÊÆ°ÀþÊÑ²½¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÂé¸ïÌ£¤ò¶¯Ä´¡£Ä¥¤ê½Ð¤·¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤ÎÁ°¿Ê¡¢¥ê¥Õ¥È¾å¤Ç¤Î²Î¾§¡¢¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬Í»¹ç¤·¡¢´ÑµÒ¤Î»ëÀþ¤ÈÄ°³Ð¤ò´°Á´¤Ë¾¸°®¤·¤¿¡£µðÂç¤Ê¶õ´Ö¤òËþ¤¿¤¹°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ÈÂ¸ºß´¶¤Ë¤è¤ê¡¢¡Èº£Ç¯ºÇ¹â¤Î¿·¿Í¡É¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡CORTIS¤Ï¡Ø2025 MAMA AWARDS¡Ù¤Ç¿·¿Í¾Þ¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Ë¥å¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¢¡ØAAA 2025¡Ù¤Ç¤â2´§¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥È¥í¥Õ¥£¡¼¥é¥Ã¥·¥å¤ÎËë¤ò³«¤±¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢CORTIS¤Ï14Æü¤ÎKBS2¡Ø2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN¡Ù¡¢25Æü¤ÎSBS¡Ø2025 SBS ²ÎÍØÂçÅµ¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î10Æü¤Î¡ØÂè40²ó GOLDEN DISK AWARDS¡Ù¤Ê¤É¡¢Ç¯Ëö¤ÎÂç·¿²»³ÚÈÖÁÈ¤ª¤è¤Ó¼ø¾Þ¼°¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤ëÍ½Äê¡£
