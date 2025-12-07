¶âÍ»¤ä·ÐºÑ¤ÎÃÎ¼±¶¥¤¦¡Ä¡Ø¥¨¥³¥Î¥ß¥¯¥¹¹Ã»Ò±à¡Ù´ôÉìÂç²ñ ´ôÉì¹â¹»1Ç¯À¸ÃË»Ò¤Î¥Áー¥à¤¬Í¥¾¡¤·Á´¹ñÂç²ñ¤Ø
¡¡¹â¹»À¸¤¬¶âÍ»¤ä·ÐºÑ¤ÎÃÎ¼±¤ò¶¥¤¦¡Ö¥¨¥³¥Î¥ß¥¯¥¹¹Ã»Ò±à¡×´ôÉìÂç²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´ôÉì»Ô¤Î½½Ï»¶ä¹Ô¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÂç²ñ¤Ë¤Ï¸©Æâ3¤Ä¤Î¹â¹»¤«¤é9¥Áー¥à¤¬½Ð¾ì¤·¡¢2¿Í1ÁÈ¤Ç¥¯¥¤¥º·Á¼°¤äÉ®µ¤ÎÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¶âÍ»¤È·ÐºÑ¤ÎÃÎ¼±¤ò¶¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤Ï´ôÉì¹â¹»¤Î1Ç¯À¸ÃË»Ò¤Î¥Áー¥à¤¬Í¥¾¡¤·¡¢ÍèÇ¯2·î¤ËÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÁ´¹ñÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á´¹ñÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤È¡¢À¤³¦¤Î¶âÍ»¤ÎÃæ¿´ÃÏ¡¦¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ø¤Î¸¦½¤Î¹¹Ô¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£