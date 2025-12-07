°¤Éô°ìÆó»°¤¬Í¥¾¡¡¢Éð²¬µ£3°Ì¡¡½ÀÆ»GS¡¢ÅÄÃæ»ÖÊâ¤âÀ©ÇÆ
¡¡½ÀÆ»¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÅìµþÂç²ñºÇ½ªÆü¤Ï7Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¤ÇÃË½÷·×7³¬µé¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò66¥¥íµé¤Ï¸ÞÎØ2Ï¢ÇÆ¤Î°¤Éô°ìÆó»°¡Ê¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£·è¾¡¤Ï¸²ÆÁ³¤Íø¡ÊÅ·ÍýÂç¡Ë¤òÂà¤±¡¢½à·è¾¡¤Ç¤ÏÀ¤³¦²¦¼Ô¤ÎÉð²¬µ£¡Ê¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤Ë±äÄ¹Àï¤ÎËö¤ËÍ¥Àª¾¡¤Á¡£Éð²¬¤Ï3°Ì¡£
¡¡½÷»Ò70¥¥íµé¤ÏÀ¤³¦½÷²¦¤ÎÅÄÃæ»ÖÊâ¡ÊJRÅìÆüËÜ¡Ë¤¬ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢ÍèÇ¯10·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥Ð¥¯¡¼¡ËÂåÉ½¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤Ç60¥¥íµé¤Ï¶áÆ£È»ÅÍ¡Ê¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤¬·è¾¡¤ÇÃæÂ¼ÂÀ¼ù¡ÊJES¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡Ë¤òÂà¤±¤ÆÀ©ÇÆ¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤ÇÀ¤³¦²¦¼Ô¤Î±Ê»³Îµ¼ù¡Ê¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ç´Ú¹ñÁª¼ê¤ËÇÔ¤ì¤Æ3°Ì¤À¤Ã¤¿¡£73¥¥íµé¤ÏÅÄÃæÎ¶²í¡ÊÃÞÇÈÂç¡Ë¡¢81¥¥íµé¤ÏÏ·ÌîÍ´Ê¿¡Ê°°²½À®¡Ë¤¬À©¤·¤¿¡£
¡¡½÷»Ò78¥¥íµé¤ÏÃÓÅÄ¹È¡Ê¥³¥Þ¥Ä¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£78¥¥íÄ¶µé¤ÎÁÇº¬µ±¡Ê¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤Ï1²óÀïÇÔÂà¡£ÆüËÜÀª¤Ï6³¬µéÀ©ÇÆ¤À¤Ã¤¿¡£