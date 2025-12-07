¡Ú¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡ÛÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ï½éÆü1¾¡1ÇÔ¥¹¥¿¡¼¥È¡¡2Ï¢¾¡¤ÏÃæ¹ñ¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¡¡È2ÏÈ¡É¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÀÚÉä¤ò¤«¤±¤¿À¤³¦ºÇ½ªÍ½Áª
ÍèÇ¯¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÁè¤¦¡¢¥«¡¼¥ê¥ó¥°À¤³¦ºÇ½ªÍ½Áª¡£ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡ÊSC·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö¡Ë¤Ï½éÆü¤ò1¾¡1ÇÔ¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ç¤Ï¡¢2-5¤Ç¹õÀ±¡£Ï¢ÇÔ¤ÏÈò¤±¤¿¤¤Æ±Æü¤ÎÂè2Àï¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤ÈÂè7¥¨¥ó¥É¤Þ¤Ç4-4¤ÎÀÜÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¤¬¡¢Âè8¥¨¥ó¥É¤Ë2ÅÀÃ¥¤¤¡¢Â³¤¯¥¨¥ó¥É¤ò1ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢7-5¤Ç½é¾¡Íø¡£¥Õ¥©¡¼¥¹¤ÎÌøß·Íû¶õÁª¼ê¤Ï¡ÖÄ«¤Ë°ìÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÈó¾ï¤Ë¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¹â¤¤½¸ÃæÎÏ¤Ç¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âè3Àï¤Ï2Ï¢ÇÔ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿½éÆü¤ÏÃæ¹ñ¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤¬2Ï¢¾¡¥¹¥¿¡¼¥È¡£1¾¡1ÇÔ¤ÇÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ½ªÍ½Áª¤Ë¤Ï8¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¡£ÁíÅö¤¿¤ê¤ÎÍ½Áª¥ê¡¼¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾å°Ì1¡Á3°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤¬·èÄêÀï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£·èÄêÀï¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ºÍ½Áª¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤±¤ë1°Ì¤È2°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤¬ÂÐÀï(Âè1Àï)¡£¤³¤Î¾¡¼Ô¤Ë½Ð¾ìÏÈ¤Î1¤ÄÌÜ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Âè1Àï¤ÎÇÔ¼Ô¤Ï¡¢¼¡¤ËÍ½Áª¥ê¡¼¥°3°Ì¤ÈÂÐÀï(Âè2Àï)¡£¤³¤Á¤é¤Î¾¡¼Ô¤¬2¤ÄÌÜ(ºÇ¸å)¤Î½Ð¾ìÏÈ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦7Æü·ë²Ì
¡ÒÂè1Àï¡Ó
¥¢¥á¥ê¥« 5¡Ý2 ÆüËÜ
Ãæ¹ñ 8¡Ý6 ¥ª¥é¥ó¥À
´Ú¹ñ 7¡Ý5 ¥Ý¡¼¥é¥ó¥É
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó 6¡Ý2 ¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó 9¡Ý3 ¥Ý¡¼¥é¥ó¥É
¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É 7¡Ý6 ´Ú¹ñ
ÆüËÜ 7¡Ý5 ¥ª¥é¥ó¥À
Ãæ¹ñ 9¡Ý8 ¥¢¥á¥ê¥«