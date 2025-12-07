¥ì¥â¥ó¡ß¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¼«Á³¸ò»¨¡Ä¡Ø¥Þ¥¤¥äー¥ì¥â¥ó¡Ù¤Î¼ý³Ï¤¬ºÇÀ¹´ü »°½Å¸©Æâ¤ÎÆ»¤Î±Ø¤ä¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇäÅù¤Ë½Ð²ÙÍ½Äê
¡¡»°½Å¸©µªËÌÄ®¤ÎÇÀ±à¤Ç¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥äー¥ì¥â¥ó¡×¤Î¼ý³Ï¤¬ºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þ¥¤¥äー¥ì¥â¥ó¤Ï¥ì¥â¥ó¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬¼«Á³¸ò»¨¤·¤¿ÉÊ¼ï¤Ç¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÉ÷Ì£¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤Ä¥ì¥â¥ó¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ»°½Å¸©ÆîÉô¤ÇÀ¹¤ó¤ËºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÏÄ¹¤¯Â³¤¤¤¿ÌÔ½ë¤È¿åÉÔÂ¤Î±Æ¶Á¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿åÊ¬´ÉÍý¤Ê¤É¤òÅ°Äì¤·¤ÆÎãÇ¯ÄÌ¤ê¼Â¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¤¥äー¥ì¥â¥ó¤Ï¡¢¸©Æâ¤ÎÆ»¤Î±Ø¤ä¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ê¤É¤Ë½Ð²Ù¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£