¡¡12·î6Æü¡¢ÇÐÍ¥¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»°»³Î¿µ±¤¬¡ÖLife Community ¡ÈGOMASU¡É È¯ÂµÇ°µ¼ÔÈ¯É½²ñ¡×¤ò³«ºÅ¡£º£¸å¤Î¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÈ¯É½¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï¡ÖÀ¸¤¤ä¤¹¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖLife Community¡×¤ò³«Àß¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»°»³¤¬¹Í¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³µÇ°¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÂè5¤Î¥Þ¥¹¤¬¡¢Ê¸²½¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖGOMASU¡×¤òÈ¯Â¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö²Ã¤¨¤Æ¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ø¿ÆÉã¤Î¤¢¤ó¤«¤±¥Ñ¥¹¥¿¡Ù¤òÅìµþ¡¦µÈ¾Í»û¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿»°»³¤µ¤ó¡£ÃÏ¸µ¡¦Ì¾¸Å²°¤Ç¿©¤Ù¤¿¡È¤¢¤ó¤«¤±¥Ñ¥¹¥¿¡É¤¬¼«¿È¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤È¤·¤Æº¬¶¯¤¤¤ÈÍýÍ³¤ò¸ì¤ê¡¢¾åµþ¤·¤Æ½é¤á¤Æ½»¤ó¤ÀµÈ¾Í»û¤È³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¡Ø¿È¶á¤Ê¿Í¤ò¡¢¿Í´Ö¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤È¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¹õ¤Î¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ë¡¢¥«¡¼¥¿§¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤¿»°»³¡£È±¤ÎÌÓ¤Ï¡¢Ã»È±¤òµÕÎ©¤Æ¤¿¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¤µ¤é¤Ëº¸¼ê¤Ë¤Ï¡¢¥¥é¥ê¤È»ØÎØ¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»°»³¤Ï8·î¤Ë½÷Í¥¡¦¼ñÎ¤¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢9·î¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¡¢11·î8Æü¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×BE:FIRST¤òÃ¦Âà¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»°»³¤µ¤ó¤Ï11·î27Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢¼«¿È¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¿·¤·¤¤²ñ¼Ò¡ØStar Of Wonder.¡Ù¤òÀßÎ©¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØLife Community¡Ù¤ò»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢º£¸å¤ÎLIVEÇÛ¿®¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁ°¸þ¤¤Ë¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¡£·î³Û1500±ß¤Î¡ØBasic Community plan¡Ù¤È·î³Û8000±ß¤Î¡ØPremium Family plan¡Ù¤Î2¤Ä¤Î²ñ°÷¥×¥é¥ó¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Î½àÈ÷¤¬Ãå¡¹¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¥°¥ë¡¼¥×Ã¦ÂàÅö»þ¡¢¡Öº£¸å¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Î¾¼Ô¤Î»ëÅÀ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤òÂç»ö¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÊÌ¡¹¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤¬ºÇÁ±¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿»°»³¡£¼«¤é¤ÎÌ´¤Ø°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡Öº£²ó¤Î²ñ¸«¤Ï20Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¡¢»°»³¤µ¤ó¤Ï½ª»Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤¯¾Ð´é¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤Í¡£²ñ¸«ËÁÆ¬¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤è¤¯¤¾Íè¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡Ù¤Èµ¤¤µ¤¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇÏÃ¤·»Ï¤á¤¿»°»³¤µ¤ó¡£»öÌ³½ê¤ò¼¤á¡¢¼«¿È¤Î»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À°ìÊý¤Ç¡¢»°»³¤µ¤ó¤¬¸µÎø¿Í¤ÎYouTuber¡¢R¤Á¤ã¤ó¤Ë1²¯±ß¶á¤¯¤Î¤ª¥«¥Í¤ò¹×¤¬¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤Ïº£¤âÂç¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÇÁá¤¤Éüµ¢³èÆ°¤Ë¤â»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¢¤ê¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¶ìÏ«¤·¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡»°»³¤ÎÂèÆó¾Ï¤¬»Ï¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£