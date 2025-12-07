ÀÖÀ±·û¹¡¢ºå¿À¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¡È°Õ³°¤ÈÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¡ÉÁª¼ê¤È¤Ï¡¡³ÍÆÀ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×
¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤ÎÀÖÀ±·û¹»á¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öytv ºå¿À±þ±ç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥È¥é¥È¥é¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ù¡×¤Ç11·î23Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë½Ð±é¡£ ºå¿À¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÀÖÀ±·û¹»á
¡ûºå¿À¤Î¥É¥é1¡¦¥É¥é2¥³¥ó¥Ó¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ
¤Þ¤ºÀÖÀ±»á¤Ï¡¢¥É¥é¥Õ¥ÈÁ´ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ã¤ÆºÇ¶á¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÎ©ÀÐÁª¼ê¤ò³Í¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤ËÀ®¸ù¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥É¥é¥Õ¥È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡ÖÍèÇ¯¤Î6ÈÖ³ÎÄê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤°¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤ÎÎ©ÀÐÀµ¹(ÁÏ²ÁÂç)¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖËÍ¤Ï¡¢°Õ³°¤ÈÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¤Î¤¬¤³¤Î2°Ì¤ÎÃ«Ã¼Áª¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿Ã«Ã¼¾¸à(ÆüËÜÂç)¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¥Ø¥¿¤·¤¿¤é³«Ëë¥·¥ç¡¼¥È¤¢¤ê¤¨¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ÏÂÇ·â¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇÎÏ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼éÈ÷°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼éÈ÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏËÜ¿¦¤¬¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Èà¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤É¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¼éÈ÷Ç½ÎÏ¤â¹â¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¿¶¤ì¤ë¡£±¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¿ÈÂÎ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤¿ÈÂÎ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¶¯¤¯¤Æ¡¢¿¶¤ì¤ë¤ó¤¹¤è¡×¤È¡¢¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÉ¾²Á¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤è¤¯Ã«Ã¼Áª¼ê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¡£¥Ø¥¿¤·¤¿¤é¡¢³°¤ì1°Ì¤È¤«¤Ç¤â³Í¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤°¤é¤¤¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤âËÜÅö¤Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Ø¥¿¤·¤¿¤éÍèÇ¯¥É¥é¥Õ¥È1¡¢2¤¬³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¡£Î©ÀÐÁª¼ê¤Ï¤â¤¦¥¹¥¿¥á¥ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢Ã«Ã¼Áª¼ê¤â¥Ø¥¿¤·¤¿¤é³«Ëë1·³¤Ç¡¢·ë²Ì¤µ¤¨»Ä¤»¤ì¤Ð½½Ê¬²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¤Ë¤·¤â¤¢¤é¤º¤«¤Ê¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ºå¿À¤Î¥É¥é1¡¦¥É¥é2¥³¥ó¥Ó¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Öytvºå¿À±þ±ç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥È¥é¥È¥é¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ù¡×¤Ï¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹±þ±çÈÖÁÈ¡Ø½µ´©¥È¥é¥È¥é¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ù¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤È¤·¤ÆÉü³è¤·¤¿¤â¤Î¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤«¤éºå¿À¤Î»î¹ç¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤ËÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢ÀÖÀ±·û¹»á¤äÄ»Ã«·É»á¤éºå¿ÀOB¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Îºå¿À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²òÀâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÎÈëÏÃ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
