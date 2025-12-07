ºòÇ¯²þÌ¾¤ÎÈþ¿Í½÷Í¥¡¢TDSËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡ª¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎµÜÆâ¤Ò¤È¤ß¤¬6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤òËþµÊ¤¹¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¾Ð´é¤Ç¥À¥Ö¥ë¥Ô¡¼¥¹
¡¡µÜÆâ¤¬¡Ö12·î¤ËÆþ¤ê¡¢µÞ¤Ë´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤·¤Ã¤«¤êËÉ´¨¤·¤Æ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ø¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î´é¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÉÕ¤±¤¿Èà½÷¤¬¡¢¾Ð´é¤Ç¥Ñ¡¼¥¯¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤ÎÃæ¤ÇµÜÆâ¤Ï¡ÖÊâ¤¯¤À¤±¤Ç¤â¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ×¡¹¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ã¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£µÜÆâ¤Ò¤È¤ß¡Ê¤ß¤ä¤¦¤Á ¤Ò¤È¤ß¡Ë
1992Ç¯10·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¡£2008Ç¯¡¢ºùÄí¤Ê¤Ê¤ß¤Î·ÝÌ¾¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2009Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤ÇÀ¼Í¥¤Ë½éÄ©Àï¤·¡¢2010Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡ØºÇ¸å¤ÎÃé¿ÃÂ¢¡Ù¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2019Ç¯¤Ë¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ë¼ç¿Í¸ø¤ÎËåÌò¤Ç½Ð±é¡£2024Ç¯¡¢ËÜÌ¾¤ÎµÜÆâ¤Ò¤È¤ß¤Ç½÷Í¥¶È¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2023Ç¯9·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖµÜÆâ¤Ò¤È¤ß¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@hitomimiyauchi_official¡Ë
