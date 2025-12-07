¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÛAshley¡¢1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø1999¡Ù¤Ç¸«¤»¤¿¡ÈÁÇ´é¤Î¼«Ê¬¡É¤È¿·¾Ï¤Ø¤Î·è°Õ
¤³¤ì¤Þ¤ÇÀºÎÏÅª¤Ë¼«¿È¤ÎºîÉÊ¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÂ³¤±¤Ä¤Ä¡¢LuckyFes¤Ê¤É¤ÎÂç·¿¥Õ¥§¥¹¤Ç³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò»Ä¤·¡¢¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡¦ÌÚÍü·ûÉð¤Î²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÌÚÍü¥ì¥³¡¼¥É¡×¤Ø¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡¢¤½¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¡ÖMOGURA¡×¤Ç¤ÎÌò¼Ô¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¿¼¡À¤Âå¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¥·¥ó¥¬¡¼ Ashley¡Ê¥¢¥·¥å¥ê¡¼¡Ë¡£¤½¤ÎÆÍ½Ð¤·¤¿¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡¢ÌÀ¤ë¤¯Å·À¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î½ÀÆð¤µ¤Ï¡¢Â¿ÊýÌÌ¤«¤éÇ®¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¿ë¤Ë¡¢¿·¶ÃÏ¤ò¼¨¤¹ÂÔË¾¤Î1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø1999¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£ ¤½¤·¤ÆËÜºî¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶Æ°¶Ê¡Öµã¤¤¤Æ feat. É¢¿Í¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¡¢12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë18»þ¤è¤êAshley¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¤³¤ì¤òµÇ°¤·¡¢BARKS¤Ç¤ÏAshley¤Î¡Èº£¡É¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤¿ÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¸ò¤¨¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤È¿´¤ÎÊÑÁ«¤ËÇ÷¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¢£ 3ËçÌÜ¤ÎºîÉÊ¡É¤ÇË¬¤ì¤¿¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È
Ashley¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï3ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø1999¡Ù¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë³Î¤«¤ÊÅ¾µ¡ºî¤À¡£²»³Ú³¦¤Ë¤Ï¡È1st¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î½¸ÂçÀ®¡¢2nd¤ÏÌÏº÷¡¢3rd¤ÇÅ¾µ¡¡É¤È¤¤¤¦ÄÌÀâ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÎÈà½÷¤ÎºîÉÊ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ë¼«¿È¤ò²¡¤·½Ð¤¹¡È¶¯¤µ¡É¤òÁ°ÌÌ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Ashley¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡ÈÁÇ´é¤Î¼«Ê¬¡É¤òÀµÌÌ¤«¤éÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Îº¢¤Ë¸«¤»¤Æ¤¿¼«Ê¬¤Ï¡È¤³¤¦¸«¤é¤ì¤¿¤¤¼«Ê¬¡É¡£¶¯µ¤¤Ê¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¡Ê¡ÖHIKIGANE¡×¤ÎMV¤Ç¸«¤»¤¿¡Ë´Ý´¢¤êAshley¤Ê¤ó¤Æ°ìÈÖ¶¯µ¤¡£¤Ç¤â¶¯¤¯¸«¤é¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼å¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ï±¢¤ÎÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤¦¤Þ¤¯¥Ð¥é¥ó¥¹¼è¤ê¤Ê¤¬¤é½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
1st EP¡ÖDRAFT ONE¡×¤Ï¡¢¤¤¤ï¤ÐÀï¾ì¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¡È¹¶·â¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¡É¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀª¤¤¤Î·ý¤ò¿¶¤ë¤¤Â³¤±¤ë»þ´ü¡£¤½¤Î¸å¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ÎÀ¼¤¬µÞ·ã¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿»þ´ü¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿2nd EP¡ÖFocus¡×¤Ï¡¢Â¾¼Ô¤Î°Õ¸«¤ËÍÉ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡È¼«Ê¬¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦µ¤ÉÕ¤¤¬²êÀ¸¤¨»Ï¤á¤¿ºîÉÊ¤À¡£
¡Ö¡ØDRAFT ONE¡Ù¤ò½Ð¤·¤Æ¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤«¥é¥¸¥ª¤È¤«¡¢¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂ¾¿Í¤Î°Õ¸«¤âÁý¤¨¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¤È¤«¡¢¼¡¤Ï¤³¤ì¤ä¤ê¤Ê¤è¤È¤«¡£»ä¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¸À¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢Â¾¿Í¤Î°Õ¸«¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·²á¤®¤Æ¤ï¤±¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¼«Ê¬¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Ê¤¤ã¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¼±¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÆâÌÌ¤ò¸«»Ï¤á¤¿»þ´ü¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤ÎÊÑ²½¤ò²¡¤·¹¤²¤¿¤Î¤¬¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥ª¥È¥Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡£25ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿Ä¾¸å¤Î¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢Èà½÷¤¬½é¤á¤Æ¡ÈÅù¿ÈÂç¤Î¼å¤µ¡É¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤À½ÅÍ×¤ÊºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾®¤µ¤Êº¢¤ËÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿25ºÐ¤Î»ä¤ÏÂçÀ®¸ù¤·¤Æ¤ëÂç¥¹¥¿¡¼¡£Íß¤·¤¤¤â¤Î¤òÁ´Éô¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¹Í¤¨¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç¿Í¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¡¢25ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢°û¤ß²á¤®¤Æ·ÈÂÓ¤ò½¼ÅÅ¤·Ëº¤ì¤ÆÄ«µ¯¤¤¿¤éÂçÊÑ¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤«¡¢ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î°ã¤¤¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¡Ö¥ª¥È¥Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤Î²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤¿25ºÐ¤È¤Ï°ã¤¦¤±¤É¡¢ÍýÁÛ¤ÎÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¼«Ìä¼«Åú¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤á¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï»ä¤¬¹¥¤¤Ê»ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤Ã¤ÆÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¢£ ´ó¤êÅº¤¦»ëÅÀ¤¬À¸¤ó¤À¡¢´¶Æ°¶Ê¡Öµã¤¤¤Æ feat. É¢¿Í¡×
¤³¤Î¡ÈÆâÌÌ¤òÄ¾»ë¤¹¤ë»ÑÀª¡É¤¬¿·ºî¡Ø1999¡Ù¤Ë·èÄêÅª¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£Ashley¤Ï¸À¤¦¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤è¤ê¡¢¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Áý¤¨¤¿¡£Ã¯¤«¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ò½é¤á¤Æ½Ð¤»¤¿¡×¤È¡£ ¤½¤Î¾ÝÄ§¤¬ ¡Öµã¤¤¤Æ (feat. É¢¿Í)¡× ¤À¡£ ÌÚÍü¥ì¥³¡¼¥É¤Ç¶¦±é¤¹¤ëÉ¢¿Í¤Î¡ÈÎÞ¤â¤í¤µ¡É¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢¤½¤·¤ÆÇ¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿Äï¤È¤Î¼ÂºÝ¤ÎÁêÃÌ»ö¡£¤½¤ì¤é¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¡Öµã¤¤¿¤¤¤Ê¤éµã¤¤¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¼«Á³¤È·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ìÈÖ²¼¤ÎÄï¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ë¤Ê¤ó¤«°¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÃË¤¬¿ÍÁ°¤Çµã¤¯¤Î¤Ï¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢µã¤¤¿¤±¤ì¤Ðµã¤±¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£´¶¾ð¤òÁÇÄ¾¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¡£¡Èµã¤»ß¤à¤Þ¤ÇÎÙ¤Çµã¤¯¤è¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Õ¥Ã¥¯¤Î²Î»ì¤Ï¡¢¤Þ¤À»ä¤Ë¤Ï´°Á´¤Ë½õ¤±¤ëÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢½õ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¤º¤Ã¤ÈÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤è¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡Ä¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤¿¡ÖSOS¡×¤Ç¤ÏR&B¤ÎËÜ¾ì¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Ë¿¨¤ì¤¿Ä©ÀïÅª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¡¢²Î¤ÎÉ½¸½¤Ë¤â¿·¶ÃÏ¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¡£
¡Ö²Î¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡ÖSOS¡×¤¬°ìÈÖ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¶Ê¡£È¯À¼¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢Éä³ä¤ê¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢R&B¤Ê¥³¡¼¥é¥¹¤ÎÀÑ¤ßÊý¤â¤½¤¦¡£R&B¤Î¿Í¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥ê¥Õ¤ä¥Õ¥§¥¤¥¯¤òºî¤ë¤è¤Ê¤Ã¤Æ°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤éºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤µ¤é¤Ëº£ºî¤Ç¤Ï¡¢¡È²Î¤òÄ°¤«¤»¤ëAshley¡É¤¬¤è¤êÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤¿¡£¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×Í×ÁÇ¤ò»ý¤Ä³Ú¶Ê¤âÈà½÷¤Î¶¯¤ß¤À¤¬¡¢²Î¤¤¾å¤²¤ë¶Ê¤³¤½¼«¿È¤ÎËÜ¼Á¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¤¢¤Ã¤¿¥¹¥È¥Ã¥¯¤«¤éÈ¾Ê¬°Ê¾åÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æºî¤ëÃæ¤Ç¡¢Y2KÌ£¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼´¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿R&B¥·¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¥ë¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¶Ê¤âÆþ¤ì¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡£¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê¶Ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ëAshley¤È¡¢¤¬¤Ã¤Ä¤ê²Î¤Ã¤Æ¤ëAshley¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¡È¤³¤ì¤ÏAshley¤À¤Ê¡É¤È¼«Ê¬¼«¿È¤Ç»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¬¤Ã¤Ä¤ê²Î¤Ã¤Æ¤ëAshley¤ÎÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¤½¤Ã¤Á¤ò¼´¤Ëºî¤í¤¦¤È¡×
¤Ê¤«¤Ç¤âËÜ¿Í¤¬¿ä¤¹¡ÖLowkey¡×¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥Ô¥¢¥Î¡ßR&B¤Î·Ú²÷¤Ê¥Ý¥Ô¥¢¥Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¡¢Èà½÷ÆÃÍ¤Î¡È±óÎ¸¤¬¤Á¤Ê¶¯¤µ¡É¤È¡È¹µ¤¨¤á¤ÊÈþ³Ø¡É¤òÉÁ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤À¡£
¡ÖLowkey¤Ï³¤³°¤Î¿Í¤¬Æü¾ï²ñÏÃ¤Ç»È¤¦¥¹¥é¥ó¥°¡£¤¿¤È¤¨¤ÐLowkey¤ÊÅÛ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ÎVIPÀÊ¤ÇºÂ¤Ã¤ÆÃ¯¤«¤È°û¤ß¤Ê¤¬¤é²ñÏÃ¤·¤Æ¤ë¡£Highkey¤ÊÅÛ¤Ï¥Ø¥Í¥·¡¼¤Î¥Ü¥È¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¥½¥Õ¥¡¤Î¾å¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¡£¤À¤«¤éLowkey¤Ê¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¿Í¤Ã¤Æ´¶¤¸¤«¤Ê¡£²Î»ì¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡È¤ª¤í¤·¤¿¤Æ¤Î¿¿¤ÃÇò¤ÊAir Force¡É¤òÍú¤¤¤Æ¤ë¤È¤¤Î»ä¤ÏHighkey¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡È¸«¤Æ¡¢¸«¤Æ¡É¤Ã¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬Lowkey¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¾ï¤ËHighkey¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤·¡¢µá¤á¤Æ¤ë¤±¤É¡¢ÂÖÅÙ¤ä¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÏLowkey¤Ç¤¤¤¿¤¤¡£¤É¤ì¤À¤±Âç¤¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¸¬µõ¤µ¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤ò²Î¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥àËÁÆ¬¤ò¾þ¤ë¡ÖDestiny¡×¡£¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¡Ö±¿Ì¿¡×¤ò¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÁÔÂç¤Ê¥Ó¡¼¥È¤Î¾å¤Ç¡¢Èà½÷¤Ï¡È¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç±¿Ì¿¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡É¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£MV¤Ç¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ëÇò¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤äÀÖ¤¤°áÁõ¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿´¶¾ð¤È¾ðÇ®¤ò¾ÝÄ§Åª¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ë¶Ê¤À¤·¡¢¥Ó¡¼¥È¤â¶¯¤¤¤«¤é¡¢¥ª¥Þ¥¨Éé¤±¤ó¤Ê¤è¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ë¸þ¤±¤Æ¸À¤¦¥Õ¥¡¥¤¥È¥½¥ó¥°¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¤ÇÁ´Á³Ç¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£²ù¤·¤µ¤«¤éµ¢¤ê¤Î¿·´´Àþ¤Î¥Û¡¼¥à¤ÇÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ë½ñ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ÇÌÜ¤ò±£¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍâÆü¤Ë°ìµ¤¤Ë½ñ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£±¿Ì¿¤Ï·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÅØÎÏ¤ä°Õ»Ö¤Ç·è¤Þ¤ë¤ó¤À¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤ë¡ÖStar¡×¤Ï¡¢ÍÄ¤¤¼«Ê¬¤Ë¸þ¤±¤Æ¡È¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë½ÉÌ¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤ÈÍ¥¤·¤¯¸ì¤ê¤«¤±¤ë±Ñ¸ì»ì¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£¼«¸Ê°Å¼¨¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Çº¤ß¤òÊú¤¨¤ëÃ¯¤«¤Î¿´¤ò¤½¤Ã¤ÈÊñ¤à±þ±ç²Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
ËÜºî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø1999¡Ù¤Ï¡¢Ashley¤ÎÀ¸¤Þ¤ìÇ¯¡£¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Î¤Ê¤¤¡ÈÁÇ¤Î¼«Ê¬¡É¤òº¹¤·½Ð¤¹³Ð¸ç¤È¡¢ÂèÆó¾Ï¤ÎËë³«¤±¤Î°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£10¶ÊÆþ¤ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡È¥¢¥ë¥Ð¥à¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡É¤È¤·¤¿ÍýÍ³¤â¡¢Èà½÷¤Îº£¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Î»ëÀþ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¥¢¥ë¥Ð¥à¡É¤Ï¡¢Á´¶ÊÄÌ¤·¤Æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·è¤á¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¸Æ¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Ï¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤·¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼°Ê³°¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÊý¤È¤â¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¥µ¥¤¥É¥¯¥¨¥¹¥È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢Ashley¤Î¿Í³Ê¤¬Á´Éô½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¬¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤ò±£¤µ¤º¡¢¤à¤·¤íÉ½¸½¤ÎÉð´ï¤È¤·¤Æ²òÊü¤·¤¿Ashley¡£¡È±¿Ì¿¤ÎÈâ½³ÇË¤ê Top Speed¡É¤È¤¤¤¦¡ÖDestiny¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢Èà½÷¤Ïº£¤Þ¤µ¤Ë¥Í¥¯¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£¤à¤½Ð¤·¤ÎÁÛ¤¤¤ò²»¤Ë¹ï¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤½¤Î¿Ê²½¤È¿¼²½¤Ï¡¢¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø1999¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢»ä¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¡£Y2K¤Î¶õµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿2000Ç¯Âå´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤²¦Æ»R&B¤ò¼´¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¡È»ä¡É¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Èá¤·¤µ¤â´ò¤·¤µ¤â²ù¤·¤µ¤â¡¢Á´Éô´¶¤¸¤Æ¤¤¤¤¡£ºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ»ëÌî¤¬¹¤¬¤ëÃæ¤Ç¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¦µ¤»ý¤Á¤ä¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÃ¯¤«¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ØÆÏ¤±¤¿¤¤º²¤òº£ºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åù¿ÈÂç¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ËÊÑ²½¤·Â³¤±¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶¾ð¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤ÎºîÉÊÃæ¤Î°ì¶Ê¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Éº£¡É¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¡¢ÇØÃæ¤ò¤½¤Ã¤È²¡¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¨¡¨¡Ashley
¼èºà¡¦Ê¸¡ýÃöËô ¹§
¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø1999¡Ù
2025Ç¯11 ·î12Æü¡¡ÇÛ¿®Ãæ¡¡https://linkco.re/gU29T5bD
1. Destiny
2. Lowkey
3. On The Island feat. AKLO
4. No Flex
5. Shut It
6. SOS
7. µã¤¤¤Æ feat. É¢¿Í
8. ¥ª¥È¥Ê¤Ã¤Æ¡Ä
9. Star
Ashley ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¡https://www.instagram.com/ashley.plus?igsh=YnRneXNjeG1pdW4z
Ashley YouTube¡¡https://www.youtube.com/@ashley114-official