¡Ú¹Åç¡Ûº´¡¹ÌÚÂÙ¡¢¥ª¥Õ¤Ï¡È¿·°æÎ®¡É¤Ç¶ÚÆùÁýÎÌ¡¡£²Ç¯ÌÜ¤ÎÍèµ¨¤Ï¡Ö£²¥±¥¿ËÜÎÝÂÇ¡×
¡¡¹Åç¤Îº´¡¹ÌÚÂÙÆâÌî¼ê¤¬£·Æü¡¢¹Åç¡¦¸â»Ô¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¥Ù¥¤¥Û¥Æ¥ë¤ÇËöÊñ¡¢ÌðÌî¤È¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢Íèµ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¡Ö£²¥±¥¿ËÜÎÝÂÇ¡×¤È·Ç¤²¤¿¡££±Ç¯ÌÜ¤Ï£µ£´»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬£±ÎÒ¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿°ìÊý¤Ç¥Î¡¼¥¢¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤±¡£ËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤°ì¿´¡£Áá¤¯£±ËÜ½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç£²¥±¥¿ÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥ª¥Õ¤Ï¡È¿·°æÎ®¡É¤Ç¶ÚÆùÁýÎÌ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Àè·î¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¡×¤Ç¡¢¿·°æ´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¸½Ìò¤Î¤È¤¤Î¥ª¥Õ¤ÏËèÆü¥¦¥§¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥ª¥Õ¤ÏÏ¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¡£¤³¤ÎÆü¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤Ï¤·¤´¤¹¤ëÂ¿Ë»¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Û¤ÜËèÆü·ç¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£º£µ¨¤Ï£²ÅÙ¤Î¸Î¾ãÎ¥Ã¦¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Ä¹ÂÇÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡Ö£±Ç¯´Ö¡¢Àï¤¨¤ëÂÎ¤Å¤¯¤ê¡£ËèÆü¡¢¶ÚÆùÄË¤°¤é¤¤¤ÎÀª¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÄÌ»»£³£±£¹ËÜÎÝÂÇ¤Î»Ø´ø´±¤ò¤ª¼êËÜ¤ËÆùÂÎ¤ò¤¤¤¸¤á¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡£±£°·î¤Ë¤ÏÀÄ³ØÂç»þÂå¤«¤é¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤·¡¢º¸Ìô»Ø¤Ë¤Ï»ØÎØ¤¬¸÷¤ë¡£Àè·î£²£µÆü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö²ÈÄí¤ò»ý¤Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Á¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¥«¡¼¥×¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Ìîµå¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¡£Íèµ¨¤Ï¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢¶ÚÆù¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÂÎ¤ÇÈôÌö¤ò¤Ä¤«¤à¡£