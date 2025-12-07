FOMARE¡¢¿·¶Ê¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡×¤¬TV¥¢¥Ë¥á¡ØTRIGUN STARGAZE¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¤Ë
FOMARE¤¬¡¢2026Ç¯1·î¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØTRIGUN STARGAZE¡Ù¡Ê¥È¥é¥¤¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¡¼¥²¥¤¥º¡Ë¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£È¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»³Ú¶Ê¤Î°ìÉô¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿ËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¥Ð¥ó¥É·ëÀ®10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿FOMARE¤Ï¡¢9·î¤ËÃÏ¸µ·²ÇÏ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿10¼þÇ¯µÇ°ÌµÎÁLIVE¡ã°¦¤¹¤ë¿Í¡¢¾ì½ê¡ä¤ËÌó10,000¿Í¤ò½¸¤áÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¤Ï47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼¡ãOVER TOUR25-26¡ä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢2026Ç¯5·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤ë¡£
¿·¶Ê¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡×¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØTRIGUN STARGAZE¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¡£¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¤âFOMARE¤é¤·¤¤³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ê¡¼¥º´°·ëÊÔ¤È¤Ê¤ë¡ØTRIGUN STARGAZE¡Ù¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÈFOMARE¤Î²»³Ú¡¢¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¢£FOMARE¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØTRIGUN STARGAZE¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¢FOMARE¤ÎVo/Ba¡¦¥¢¥Þ¥À¥·¥ó¥¹¥±¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÏÃ¤òÄº¤¤¤Æ±§Ãè¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦¶ÊÌ¾¤Ë¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹Âç¤«¤ÄÌ¤¤À¤Ë²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë±§Ãè¤Ç¤Î¡É½Ð²ñ¤¤¡É¤ä¡ÉÊÌ¤ì¡É¤½¤·¤Æ¡ÉÍ§¾ð¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¸¶ºî¤«¤é´¶¤¸¤¿·ã¤·¤µ¤ÈÀÚ¤Ê¤µ¤ò¡¢FOMARE¤é¤·¤µÁ´³«¤Î¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤«¤Ä¼ÀÁö´¶¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢ÂçÀÚ¤Ê1¶Ê¤È¤·¤Æ´°À®¤µ¤»¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¶Ê¤È¥¢¥Ë¥á¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¹¹¤Ë¥°¥Ã¤È¤¯¤ëÀ¤³¦´Ñ¤¬Ä°¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ªÊüÁ÷¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡ØTRIGUN STARGAZE¡Ù
2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êËè½µÅÚÍË23»þ00Ê¬¡Á¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¤Ë¤ÆÊüÁ÷
ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢³ÆÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Æ½ç¼¡ÇÛ¿®Í½Äê
¡Ú¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
1995Ç¯¡Á2007Ç¯¤ËÅÏ¤êÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿ÆâÆ£ÂÙ¹°¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡ØTRIGUN¡Ù¡£º½Çù¤ÎÀ±¤òÉñÂæ¤È¤¹¤ëÁÔÂç¤Çºî¤ê¤³¤Þ¤ì¤¿À¤³¦´Ñ¡¢¤½¤·¤ÆÉÔ»¦¤òÀÀ¤Ã¤¿¥¬¥ó¥Þ¥ó¤Î¥ô¥¡¥Ã¥·¥å¡¦¥¶¡¦¥¹¥¿¥ó¥Ô¡¼¥É¤¬ËÂ¤®¤À¤¹ÍýÁÛ¤ò´Ó¤¯¤¿¤á¤ÎÀï¤¤¤È³ëÆ£¤Ïº£¤Ê¤ª¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¤¬2023Ç¯¡¢¿·À¸¡¦¥È¥é¥¤¥¬¥ó¡á¡ØTRIGUN STAMPEDE¡Ù¤È¤·¤ÆÀ¤¤ËÊü¤¿¤ì¤¿¡£ºÇ¿·¤Î£³DCGµ»½Ñ¤ÇºÙÉô¤Þ¤Çºî¤ê¤³¤Þ¤ì¤¿°µÅÝÅª¤Ê±ÇÁüÈþ¡¢¤½¤·¤ÆTV¥¢¥Ë¥á¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Ç®ÎÌ¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¡¢ºîÉÊ¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤ò¤¦¤Ê¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2026Ç¯¡¢¥·¥ê¡¼¥º´°·ëÊÔ¤È¤Ê¤ë¡ØTRIGUN STARGAZE¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¡£¡ØSTAMPEDE¡Ù¤«¤é2Ç¯È¾¸å¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¥ô¥¡¥Ã¥·¥å¤¿¤Á¤¬ËÂ¤°¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤È¤Ï¡£¤Ò¤È¤ê¤ÎÃË¤¬´ê¤¤Â³¤±¤¿ÍýÁÛ¤È¤½¤Î·ëËö¤¬¤Ä¤¤¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡ª
¡ÚSTAFF¡Û
¸¶ºî¡§ÆâÆ£ÂÙ¹°¡Ê¾¯Ç¯²èÊó¼Ò ¥ä¥ó¥°¥¥ó¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë
´ÆÆÄ¡§º´Æ£²í»Ò¡¡¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§É®°Â°ì¹¬¡¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¸¶°Æ¡§¥ª¥¥·¥¿¥±¥Ò¥³¡¡¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¡¼¥È¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§ÅÄÅç¸÷Æó¡¡
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§²¡»³À¶¹â¡¡¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÌøÀ¥·ÉÇ·¡¡ÊÒ³Ê¸ÍÎ¡¡¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ä¹Ã«ÀîÃÝ¸÷
CG¥Á¡¼¥Õ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§°æÌî¸µ±ÑÆó¡¡CG¥ê¡¼¥É¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§ÅÔÅÄ¿òÇ·¡¡CG¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§ÅÄÃæÅ¯Ïº¡¡CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§ÃÓÆâÎ´°ì¡¡ÀÄÌÚ½Ó²ð¡¡
¿§ºÌÀß·×¡§¶¶ËÜ¸¡¡Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÃæÅçÍý¡¡»£±Æ´ÆÆÄ¡§Â¼»³¶×¼ÂÊÔ½¸¡§º£°æÂç²ð¡¡¥µ¥¦¥ó¥É¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡§¾¡Ëó¤Þ¤µ¤È¤·¡¡²»³Ú¡§²ÃÆ£Ã£Ìé¡¡À©ºî¡§¥ª¥ì¥ó¥¸
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§¡Ö¥Ô¥«¥ì¥¹¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡×ano
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡×FOMARE
¡ÚCAST¡Û
¥ô¥¡¥Ã¥·¥å¡¦¥¶¡¦¥¹¥¿¥ó¥Ô¡¼¥É¡§¾¾²¬Ä÷¾ç¡¡¥á¥ê¥ë¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥Õ¡§¤¢¤ó¤É¤¦¤µ¤¯¤é¡¡¥Ë¥³¥é¥¹¡¦D¡¦¥¦¥ë¥Õ¥¦¥Ã¥É¡§ºÙÃ«²ÂÀµ¡¡¡¡¥ß¥ê¥£¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¡§°½¿¹Àé²Æ
¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¥É¡¦¥¶¡¦¥¬¥ó¥È¥ì¥Ã¥È¡§Éð¸×¡¡¥ì¥ª¥Î¥Õ¡¦¥¶¡¦¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥Þ¥¹¥¿¡¼¡§¥Á¥ç¡¼¡¡¥ß¥Ã¥É¥Ð¥ì¥¤¡¦¥¶¡¦¥Û¡¼¥ó¥Õ¥ê¡¼¥¯¡§»°ÌÚâÃ°ìÏº
¥ì¥¬¡¼¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥µ¥Þ¡¼¥º¡§Æâ»³¹·µ±¡¡¥¨¥ì¥ó¥Ç¥£¥é¡¦¥¶¡¦¥¯¥ê¥à¥¾¥ó¥Í¥¤¥ë¡§Â¼À¥ Êâ¡¡¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥³¥ó¥é¥Ã¥É¡§ÃæÈøÎ´À»¡¡¥¶¥¸¡¦¥¶¡¦¥Ó¡¼¥¹¥È¡§TARAKO¡¡
¥ß¥ê¥ª¥ó¥º¡¦¥Ê¥¤¥ô¥º¡§º´Æ£Î®»Ê
TV¥¢¥Ë¥á¡ØTRIGUN STARGAZE¡Ù
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://trigun-anime.com
¸ø¼°X (Twitter)¡¡https://x.com/trigun_anime
¸ø¼°TikTok¡¡https://tiktok.com/@trigun_anime
¢£¡ãOVER TOUR 25-26¡ä
2025Ç¯12⽉16⽇¡Ê⽕¡ËÊ¡²¬ BEAT STATION
2025Ç¯12⽉17⽇¡Ê⽔¡Ë⻑ºê ⻑ºê studio Do!
2025Ç¯12⽉19⽇¡Ê⾦¡Ë²¬⼭ ²¬⼭ IMAGE
2025Ç¯12⽉23⽇¡Ê⽕¡Ëºë⽟ HEAVENʼS ROCK ¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ⼼ VJ-3
2026Ç¯1⽉7⽇¡Ê⽔¡ËÀéÍÕ ÀéÍÕ LOOK
2026Ç¯1⽉8⽇¡Ê⽊¡Ë¿ÀÆàÀî F.A.D YOKOHAMA
2026Ç¯1⽉10⽇¡Ê⼟¡Ë⼭Íü ¹ÃÉÜ KAZOO HALL
2026Ç¯1⽉13⽇¡Ê⽕¡Ë¿·³ã ¿·³ã GOLDEN PIGS. RED STAGE
2026Ç¯1⽉15⽇¡Ê⽊¡Ë⻑Ìî ⻑Ìî CLUB JUNK BOX
2026Ç¯1⽉17⽇¡Ê⼟¡Ë»°½Å ¾¾ºä MʼAXA
2026Ç¯1⽉21⽇¡Ê⽔¡ËÊ¡°æ Ê¡°æ CHOP
2026Ç¯1⽉22⽇¡Ê⽊¡ËÉÙ⼭ ÉÙ⼭ SOUL POWER
2026Ç¯1⽉24⽇¡Ê⼟¡Ë⽯Àî ⾦Âô EIGHT HALL
2026Ç¯1⽉26⽇¡Ê⽉¡Ë´ô⾩ Ìø¥öÀ¥ ants
2026Ç¯1⽉31⽇¡Ê⼟¡ËÅçº¬ ½Ð±À APOLLO
2026Ç¯2⽉2⽇¡Ê⽉¡Ë¹Åç Live space Reed
2026Ç¯2⽉5⽇¡Ê⽊¡ËÏÂ²Î⼭ ÏÂ²Î⼭ CLUB GATE
2026Ç¯2⽉6⽇¡Ê⾦¡ËÆàÎÉ ÆàÎÉ NEVER LAND
2026Ç¯2⽉8⽇¡Ê⽇¡Ë¼¢²ì ¼¢²ì U¡ùSTONE
2026Ç¯2⽉10⽇¡Ê⽕¡ËÆÁÅç club GRINDHOUSE
2026Ç¯2⽉11⽇¡Ê⽔½Ë¡Ë⾼ÃÎ ⾼ÃÎ X-pt.
2026Ç¯2⽉13⽇¡Ê⾦¡ËÊ¼¸Ë ÂÀÍÛ¤È⻁
2026Ç¯2⽉15⽇¡Ê⽇¡Ë⿃¼è ⽶⼦ AZTiC laughs
2026Ç¯2⽉17⽇¡Ê⽕¡Ë⼭⼝ LIVE rise SHUNAN
2026Ç¯2⽉21⽇¡Ê⼟¡Ë⾹Àî ⾼¾¾ DIME
2026Ç¯2⽉22⽇¡Ê⽇¡Ë°¦É² ¾¾⼭ WstudioRED
2026Ç¯3⽉1⽇¡Ê⽇¡ËÀÅ²¬ Live House ÉÍ¾¾ ÁëÏÈ
2026Ç¯3⽉2⽇¡Ê⽉¡ËµþÅÔ KYOTO MUSE
2026Ç¯3⽉5⽇¡Ê⽊¡Ë⼤Ê¬ club SPOT
2026Ç¯3⽉6⽇¡Ê⾦¡Ëº´²ì º´²ì GEILES
2026Ç¯3⽉9⽇¡Ê⽉¡Ë·§ËÜ ·§ËÜ Django
2026Ç¯3⽉11⽇¡Ê⽔¡ËµÜºê µÜºê LAZARUS
2026Ç¯3⽉12⽇¡Ê⽊¡Ë⿅»ùÅç ⿅»ùÅç SR HALL
2026Ç¯3⽉22⽇¡Ê⽇¡Ë⻘¿¹ ⼋⼾ LIVE HOUSE FOR ME
2026Ç¯3⽉24⽇¡Ê⽕¡Ë½©⽥ ½©⽥ Club SWINDLE
2026Ç¯3⽉25⽇¡Ê⽔¡Ë⼭·Á ¼ò⽥ MUSIC FACTORY
2026Ç¯4⽉2⽇¡Ê⽊¡Ë·²⾺ ⾼ºê·Ý½Ñ·à¾ì ¥¹¥¿¥¸¥ª¥·¥¢¥¿¡¼
2026Ç¯4⽉8⽇¡Ê⽔¡Ë°ñ¾ë ⽔⼾ LIGHT HOUSE
2026Ç¯4⽉9⽇¡Ê⽊¡ËÆÊ⽊ HEAVENʼS ROCK ±§ÅÔµÜ VJ-2
2026Ç¯4⽉11⽇¡Ê⼟¡ËÊ¡Åç ·´⼭ HIP SHOT JAPAN
2026Ç¯4⽉12⽇¡Ê⽇¡Ë´ä⼿ the five morioka
2026Ç¯4⽉14⽇¡Ê⽕¡ËµÜ¾ë ÀçÂæ darwin
2026Ç¯4⽉16⽇¡Ê⽊¡ËËÌ³¤Æ» cube garden
2026Ç¯4⽉18⽇¡Ê⼟¡ËËÌ³¤Æ» °°Àî CASINO DRIVE
2026Ç¯4⽉27⽇¡Ê⽉¡Ë⼤ºå Çß⽥ CLUB QUATTRO
2026Ç¯4⽉28⽇¡Ê⽕¡Ë°¦ÃÎ Ì¾¸Å²° CLUB QUATTRO
2026Ç¯6⽉20⽇¡Ê⼟¡Ë²Æì ºùºä¥»¥ó¥È¥é¥ë
¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° ¡ï4,800(ÀÇ¹þ¡¦⼊¾ì»þÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå¡¦À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤)
¢£¡ãFOMARE LIVE at ⽇ËÜÉðÆ»´Û¡ä
2026Ç¯5⽉22⽇(⾦)¡¡Åìµþ¡¦⽇ËÜÉðÆ»´Û
open18:00 / start19:00
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
Á´ÀÊ»ØÄê7,800±ß(ÀÇ¹þ)
