¡¡ºå¿À¤Î³ÝÉÛ²íÇ·£Ï£Â²ñÄ¹¡Ê£·£°¡Ë¤¬£·Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¡¢£²£¸ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸µºå¿À¡¦²£ÅÄ¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡Ö±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡×¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¿·¿Í»þÂå¤Î£±£´Ç¯¡¢£±£µÇ¯¤ÏÂÇ·â¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢£±£¶Ç¯¤Ë¤Ï£²·³´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ²£ÅÄ¤µ¤ó¤ò»ØÆ³¡£µåÃÄ£Ï£Â¡¦Æ£ÅÄÊ¿»á¤äÊ¿À®Í£°ì¤Î»°´§²¦¡¦¾¾Ãæ¿®É§»á¤«¤é¤â½õ¸À¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¡¢¥Á¡¼¥àÎý½¬¸å¤Ë¤Ï¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤ÇÁÇ¿¶¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö·ù¤Ê´é¤Ò¤È¤Ä¤»¤º¡£°ìÀ¸·üÌ¿¡¢¼ê¤òÈ´¤«¤º£±£²£°¡ó¤ä¤Ã¤ÆÌÀÆü¤Î»î¹ç¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌîµå¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ê»ÑÀª¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÂ¤ÎÂ®¤µ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÊá¤ëÎÏ¡¢Åê¤²¤ëÎÏ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔºÙ¹©¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬³ÎÎ©¤¹¤ë¤È¸ÄÀ¤ËÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç³èÌö¤¹¤ì¤Ð¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤Èº£¤ÏË´¤ºÍÇ½¤òÀË¤·¤ó¤À¡£¡Ö¤Ê¤¼²£ÅÄ¤«¤éÌîµå¤òÃ¥¤¦¤Î¤«¡£Ìîµå¤Î¿ÀÍÍ¤Ï¹ó¡£ºÇ¸å¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¿ÀÍÍ¤¬Í¿¤¨¤¿´ñÀ×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢²£ÅÄ¤¬¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿´ñÀ×¡×¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°úÂà»î¹ç¤Ç¤ÎÍ¦»Ñ¤ò»×¤¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£