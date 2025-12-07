º´¡¹²¬¿¿»Ê»á¡Ö¤Ê¤ó¤Ç1Ç¯¤Ç¥¯¥Ó¤Ë¡Ä¡×¡¡Ê¿ÀÐ»á¤Èº£¹¾»á¤Ë¥ÉÄ¾µåÅê¤²¹þ¤à¡¡2¿Í¤Î¡ÈÅú¤¨¡É¤Ï
¡¡¤È¤â¤ËPL³Ø±àOB¤Ç¸µ³ÚÅ·´ÆÆÄ¤ÎÊ¿ÀÐÍÎ²ð»á¡Ê45¡Ë¤Èº£¹¾ÉÒ¹¸»á¡Ê42¡Ë¤¬6ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯SPORTS¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤È¤â¤Ë½¢Ç¤¤«¤é1Ç¯¤Ç³ÚÅ·´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä2¿Í¤¬¡¢¸µ¹Åç´ÆÆÄ¡¦º´¡¹²¬¿¿»Ê»á¡Ê58¡Ë¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¡ÈPL¼°¡É¤ÇÀä¶ç¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥×¥íÌîµåÌ¾¡ªÌÂ¡©¥³¥ó¥Ó¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¡È¤ª¸ß¤¤¤Î¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤ì¤Ê¤¤Éå¤ì±ï¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÀèÇÚ¸åÇÚ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë2¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿ÀÐ»á¤Ï2019Ç¯¤Ë³ÚÅ·´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢ÍüÅÄ¾»¹§Á°´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿Á°Ç¯¤Î6°Ì¤«¤é3°Ì¤Ë¥Á¡¼¥àÀ®ÀÓ¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¤¬¡¢1Ç¯¤ÇÂàÇ¤¡£º£¹¾»á¤Ï2024Ç¯¤Ë³ÚÅ·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®ÀïÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¬¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó4°Ì¤Ç¤³¤Á¤é¤â1Ç¯¤ÇÌµÇ°¤ÎÂàÇ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢2020Ç¯¤«¤é¹Åç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ3Ç¯´Ö¤Ç5°Ì¡¢4°Ì¡¢5°Ì¤ÈÁ´¤ÆB¥¯¥é¥¹¤À¤Ã¤¿º´¡¹²¬»á¤Ï2¿Í¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢¡ÖËÍ¤â´ÆÆÄ¤ä¤Ã¤Æ¡¢ºÇÄã3Ç¯¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£·ë²Ì»Ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¼¤á¤è¤¦¡¢¤È¡£B¥¯¥é¥¹¡¢B¥¯¥é¥¹¡¢B¥¯¥é¥¹¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¢¡¢¼¤á¤è¤¦¤È¡£¤À¤±¤É¡¢¡ÊÊ¿ÀÐ»á¤ÏPL³Ø±à»þÂå¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ë¼ç¾¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡Ë¿ÍË¾¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Êº£¹¾»á¤Ï¡Ë¸òÎ®ÀïÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç1Ç¯¤Ç¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¥ÉÄ¾µå¤Êµ¿Ìä¤ò2¿Í¤ËÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¾éÀå¤Ë¡ÈÌÌÇò¥È¡¼¥¯¡É¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤Ï°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¤À¤ó¤Þ¤ê¡£
¡¡¡Ö¤¹¤¥¡Á¡×¤È²»¤òÎ©¤Æ¤ÆÂ©¤ò°û¤ß¡¢¤¦¤Ä¤à¤¤¤¿Ê¿ÀÐ»á¤Ï¡ÖPL¤Ã¤ÆÀèÇÚ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡È¤¤¤¤¤¨¡É¤â¤Ê¤¤¡£´ðËÜÅª¤Ë¡È¤Ï¤¤¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤Ã¤Á¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤»þ¤À¤±¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤Ä¤à¤²Ã¸º¤Ç¡È¤¹¤¥¡Á¡É¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º´¡¹²¬¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ·ë¹½¥º¥Ð¥Ã¤È¤¤¿¤ó¤Ç¡ÄÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç¡È²òÀâ¡É¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²óÅú¤Ë¤Ï¡¢º´¡¹²¬»á¤âÁ´¤Æ¤ò°û¤ß¹þ¤ß¡¢¶ì¾Ð¤¤¤ÇÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
