ÈïºÒ¼Ô¤Î²È²°£¹³ä¤¬Á´È¾²õ¡¢¹ó´¨Ç÷¤ë¤â¥Æ¥ó¥ÈÀ¸³è¡ÖÂ¾¤Ë°Ü¤ë¶â¤â¤Ê¤¤¡×¡Ä¥¢¥Õ¥¬¥óÃÏ¿Ì£³¤«·î
¡¡¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥óÅìÉô¤Ç£¸·îËö¤Ëµ¯¤¤¿ÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï¡¢£²£°£°£°¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¡¢¹ñÏ¢¤Ë¤è¤ë¤È£³½£¤ÇÌó£µËü£¶£°£°£°¿Í¤¬ÈïºÒ¤·¤¿¡£
¡¡ÈïºÒ¼Ô¤Î²È²°¤Î£¹³ä¤¬Á´È¾²õ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¡¢ÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤«¤é£³¤«·î¤¬²á¤®¤Æ¤âÈòÆñÀ¸³è¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¹ó´¨¤ÎÅßËÜÈÖ¤òÁ°¤Ë¡¢»Ù±ç³èÆ°¤Ï»þ´Ö¤È¤ÎÆ®¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥óÅìÉô¥À¥é¥¨¥Ì¡¼¥ë¡¡µÈ·ÁÍ´»Ê¡¢¼Ì¿¿¤â¡Ë
»Ò¶¡£¸¿ÍÏ¢¤ì
¡¡¥Ê¥ó¥¬¥ë¥Ï¥ë½£¤Î½£ÅÔ¥¸¥ã¥é¥é¥Ð¡¼¥É¤«¤é¼Ö¤ÇÌó£±»þ´ÖÈ¾¡£¥À¥é¥¨¥Ì¡¼¥ëÃæ¿´Éô¤«¤é±üÃÏ¤ËÆþ¤ë¤ÈÌ¤ÊÞÁõ¤ÎÆ»Ï©¤È¤Ê¤ê¡¢¼Ö¤¬¥¬¥¯¥ó¡¢¥¬¥¯¥ó¤È¾å²¼¤ËÍÉ¤ì¤ë¡£¼þ°Ï¤Ï´äÈ©¤¬¤à¤¤À¤·¤Î»³¤ÈÃ«¡£»³¤Î¼ÐÌÌ¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿²È¤ä³Àº¬¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÐ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ÆÂ¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤Ï£¸·î£³£±Æü¿¼Ìë¡£¡Ö½¢¿²Ãæ¤Ë¥À¥«¥À¥«¥À¥«¤È¤¤¤¦²»¤È¤È¤â¤ËÍÉ¤ì¤ò´¶¤¸¤¿¡£ÀÐ¤¬Íî¤Á¤ë²»¤ä»³¤ËÃÏÌÄ¤ê¤¬¶Á¤¯¤Î¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¡×¡£ºÊ¤È»Ò¶¡£¸¿Í¡¢Éã¿Æ¤È°ì½ï¤Ë²°³°¤ËÆ¨¤²¤¿ÇÀ¶È¥·¥¨¥ë¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ì¡¼¥ê¤µ¤ó¡Ê£²£¸¡Ë¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Åö»þ¤ÏÃÈ¤«¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î½»Ì±¤Ï²°³°¤Ç¿²¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó£³£°£°À¤ÂÓ¤¬½»¤à¥Ì¡¼¥ê¤µ¤óÂð¤Î°ìÂÓ¤Ç¤Ï¹¬¤¤»à¼Ô¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢µï´Ö¤ä¿²¼¼¤ÎÅ·°æ¤ÏÊø¤ìÍî¤Á¡¢ÌÚÀ½¤Î»ÙÃì¤¬Ìµ»Ä¤ËÆÍ¤½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ò¤Ó³ä¤ì¤¿ÊÉ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¥Ü¥í¥Ü¥í¤È¤Ï¤¬¤ì¡¢À¸³è¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥À¥é¥¨¥Ì¡¼¥ë¤Ï¡¢ÈïºÒ£³½£¤Î¤¦¤ÁºÇ¤âÈï³²¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¥¯¥Ê¡¼¥ë½£¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¡£ÈïºÒ¼Ô¤¬Êë¤é¤¹¥Æ¥ó¥È¤Î¹¤µ¤Ï£±£²Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ç£±£°¾ö¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¡£²ÈÂ²£±£°¿Í°Ê¾å¤¬¿È¤ò´ó¤»¤ë¥Æ¥ó¥È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡£¶Ç¯Á°¤Ë¥¸¥ã¥é¥é¥Ð¡¼¥É¤Ç»¦³²¤µ¤ì¤¿ÃæÂ¼Å¯°å»Õ¡ÊÅö»þ£·£³ºÐ¡Ë¤¬¸½ÃÏÂåÉ½¤òÌ³¤á¤¿Ì±´Ö³èÆ°ÃÄÂÎ¡Ö¥Ô¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê£Ð£Í£Ó¡Ë¡×¤â¡¢¥Ê¥ó¥¬¥ë¥Ï¥ë¡¢¥¯¥Ê¡¼¥ëÎ¾½£¤Ç»Ù±ç¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£ÃÏ¿ÌÈ¯À¸£²ÆüÌÜ¤«¤é¿©ÎÁ¤òÇÛÉÛ¡££³£°£°£°Ä¥¤ê°Ê¾å¤Î¥Æ¥ó¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¡£
£±·î¤ÏÉ¹ÅÀ²¼
¡¡·üÇ°¤ÏËÜ³ÊÅª¤ÊÅß¤ÎÅþÍè¤À¡£Ê¿¶ÑÉ¸¹â¤¬Ìó£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥À¥é¥¨¥Ì¡¼¥ë¼þÊÕ¤Îµ¤²¹¤Ï£±·î°Ê¹ß¡¢É¹ÅÀ²¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡££Ð£Í£Ó¤Î»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÀÕÇ¤¼Ô¤Î¥Ï¥Õ¥£¥º¥Ã¥é¡¼¡¦¥«¥Í°å»Õ¡Ê£´£¹¡Ë¤Ï¡Ö¤À¤ó¤À¤ó´¨¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢²È²°¤ÏÊø²õ¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¥Æ¥ó¥È¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¸½ºß¤ÏÃÏ¸µ¾®³ØÀ¸¤é¤ËÅßÉþ¤òÇÛ¤ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Éé½ý¤·¤¿ºÊ¤ÈÊì¿Æ¡¢»Ò¶¡£¶¿Í¤Î¤Û¤«¡¢Ëå¤äÄï¤â´Þ¤à·×£±£²¿Í¤ÇÊë¤é¤¹ÇÀ¶È¥·¥ã¡¼¡¦¥Þ¥Õ¥à¡¼¥É¤µ¤ó¡Ê£²£¹¡Ë¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯´¨¤¤¡£Åß¤Ï£³£°¡Á£´£°¥»¥ó¥Á¤ÎÀÑÀã¤Ë¤Ê¤ë¡£²È¤ÏÁ´²õ¤·¡¢Â¾¤Î¾ì½ê¤Ë°Ü¤ë¤ª¶â¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ²¤¯¡£
¡¡ÃÏ¿ÌÂ¿È¯¹ñ¥¢¥Õ¥¬¥ó¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë³ÆÃÏ¤ÇÈï³²¤¬½Ð¤ë¡£¹ñÏ¢¤ÏÀÐ¤äÌÚºà¤Ç·ú¤Æ¤é¤ì¤¿²È²°¤ÎÂÑ¿ÌÀ¤ÎÌäÂê¤ò»ØÅ¦¡£¥¤¥¹¥é¥à¼çµÁÀªÎÏ¥¿¥ê¥Ð¥ó»ÃÄêÀ¯¸¢¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¸ÉÎ©¤Ç¡¢»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤ÅÀ¤âµó¤²¤¿¡£¥Þ¥Õ¥à¡¼¥É¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃÏ¿Ì¤ÎÄ¾¸å¤Ï»Ù±ç¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢»þ´Ö¤¬¤¿¤Ä¤È¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÉÔ°Â¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢²È²°ºÆ·ú¤Ø¤Î±ç½õ¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
