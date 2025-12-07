1945Ç¯3·î23Æü¡¢ÊÆ·³µ¡¤Î¶õ½±¤ò¼õ¤±¤ë²­Æì¸©ÅÏ²ÅÉßÂ¼¤Î½¸Íî¡ÊË­¤Î¹ñ±§º´»Ô½ÎÄó¶¡¡Ë

¡¡Àï»þÃæ¤Î±ÇÁü¤ò½¸¤á²òÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÊ¬¸©±§º´»Ô¤Î»ÔÌ±ÃÄÂÎ¡ÖË­¤Î¹ñ±§º´»Ô½Î¡×¤Ï7Æü¡¢¹ñÆâ³°¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿18ÅÀ¤Î±ÇÁü¤òÊóÆ»µ¡´Ø¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£ÆÃ¹¶µ¡¤ÈÊÆ·³µ¡¤Ë¤è¤ëÂÐ¶õÀïÆ®¤ä³ÆÃÏ¤Î¶õ½±¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÄÂÎ¤¬ÊÆ¹ñÎ©¸øÊ¸½ñ´Û¤«¤é¼è¤ê´ó¤»¤Æ²òÀÏ¤·¡¢Â¿¤¯¤ÏÆüËÜ½é¸ø³«¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ÊÆ·³¤Ê¤É¤¬ÀïÆ®¤Îµ­Ï¿¤È¤·¤ÆËÌ³¤Æ»¤È°¦ÃÎ¡¢Ä¹ºê¡¢ÂçÊ¬¡¢¼¯»ùÅç¡¢²­Æì³Æ¸©¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢2012¡Á22Ç¯¤ËÆþ¼ê¤·¤¿¡£

¡¡¼¯»ùÅç¸©¡¦¼ï»ÒÅç²­¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿ÂÐ¶õÀïÆ®¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ·³µ¡¤¬ÆÃ¹¶µ¡¤òÄÉ¤Ã¤ÆÂ»½ý¤µ¤»¤¿¸å¡¢Ì£Êý¤ÎÂÐ¶õË¤²Ð¤Ç·âÄÆ¤µ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤ë¡£

1945Ç¯7·î31Æü¡¢Ä¹ºê¸©¡¦ÂçÂ¼ÏÑ¤ÇÊÆ·³µ¡¤Îµ¡½ÆÁÝ¼Í¤ò¼õ¤±¤ëÍ¢Á÷Á¥¡ÊË­¤Î¹ñ±§º´»Ô½ÎÄó¶¡¡Ë