Á´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥ÓーÂç²ñ¤¬º£·î27Æü¤Ë³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£¸©ÂåÉ½¤Î»³·ÁÃæ±û¹â¹»¤Ï£±²óÀï¤Ç
¼¢²ì¸©ÂåÉ½¤Î¸÷Àô¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¹â¹»¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÌÜÉ¸¤Ï²Ö±à£±¾¡¡×Á´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Óー¡¡»³·ÁÃæ±û¤Î½éÀï¤Ï¸÷Àô¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ê¼¢²ì¡Ë¡¡
ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤Ë¤Ï½Ð¾ì£µ£¶¹»¤Î´ÆÆÄ¤È¼ç¾¤¬½ÐÀÊ¡£
£³Ç¯Ï¢Â³£³£±²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç¡¢£µÇ¯¤Ö¤ê¤Î½éÀïÆÍÇË¤òÌÜ»Ø¤¹»³·ÁÃæ±û¹â¹»¤Î½éÀï¤Ï¡¢Âç²ñ£²ÆüÌÜ¤Îº£·î£²£¸Æü¼¢²ì¸©ÂåÉ½¤Î¸÷Àô¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¹â¹»¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸÷Àô¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ï£·Ç¯Ï¢Â³£±£µ²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç¡¢»³·ÁÃæ±û¤Ï¤ª¤È¤È¤·£±²óÀï¤ÇÂÐÀï¤·ÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³·ÁÃæ±û¡¦º´ÃÝÍ¦À±¼ç¾
¡Ö¡Ê¸÷Àô¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ï¡Ë¤ª¤È¤È¤·¤Î²Ö±à¤Ç¤â°ì²óÀï¤ÇÀï¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬¶¯¤¯¤Æ¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ò½ÅÅÀÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤Ï²Ö±à£±¾¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
Âç²ñ¤Ïº£·î£²£·Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢ÍèÇ¯£±·î£·Æü¤Ë·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£