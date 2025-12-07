¤Ä¤¤¤Ë¤³¤³¤Þ¤ÇÄ¹¤¯¡Ä·ãÊÑ¥í¥óÌÓ¤¬È¿¶Á¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¡¡¥²¥¹¥È¸ÞÎØÁª¼ê¤Î¥ì¥¢È±·Á¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¢ªÅçºêÏÂ²Î»Ò¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¹¤è¡ª¡×£÷£÷
¡¡£Ô£Â£Ó¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤¬£¶Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¤â½Ð¾ì¡Ê¢¨Í½ÁªÇÔÂà¡Ë¤·¡¢À¤³¦Î¦¾å¤ÎÃË»Ò£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤ÏÆüËÜ¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿ÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥Õ¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡Èþ¤·¤¤¥³¡¼¥ó¥í¥¦¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥¸¥ç¥»¥Õ¤Ë¡¢£Í£Ã¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤Ï¡ÖÈ±¤â¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡£¤³¤ì¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊÔ¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¥¸¥ç¥»¥Õ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎÊý¤ËÊÔ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢ÅçºêÏÂ²Î»Ò¤¬¡Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¡ª¤³¤ì¤Ç¤¹¤è¡ª¡ª¡×¤È¤É¤ó¤É¤óÈ±¤¬¿¤Ó¡¢¸ª¤Ë¤Þ¤ÇÆÏ¤¯¥í¥óÌÓ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÃÆ£¤ËÄó°Æ¡£²ÃÆ£¤¬¡Ö¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¥Ã¡ª¡×¡Ö¥³¡¼¥ó¥í¥¦¡©¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤âÇú¾Ð¡£¹â¶¶ÌÐÍº¤¬¡Ö¿·¤·¤¤È±·Á¡Ä¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢¥¸¥ç¥»¥Õ¤Ï¡Ö¤ªÅ¹¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤«¤é¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÈù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é´«¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¹¥Ã¥¥ê¡×¤¬£²£³Ç¯£³·îËö¤Ç½ªÎ»¸å¡¢¤É¤ó¤É¤óÈ±¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë²ÃÆ£¤Ï¡¢º£¤ä¡¢¸ª¤ËÆÏ¤¡¢¤¯¤ë¤ó¤È³°¥Ï¥Í¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¡££Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥í¥óÌÓ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£