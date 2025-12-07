¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ»î¹çÆüÄø·èÄê¡ªÆüËÜ¤Ï¡Ö¥°¥ë¡¼¥×F¡×½éÀï¥ª¥é¥ó¥À¡¢ÀáÌÜ¤Î1000»î¹ç¤Ï¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢Àï
2026Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Î»î¹çÆüÄø¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ö¥°¥ë¡¼¥×F¡×¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¡£¶¯¹ë¡¦¥ª¥é¥ó¥À¤È¤ÎÂè1Àï¤ÏÆüËÜ»þ´Ö6·î15Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥À¥é¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×»Ë¾å1000»î¹çÌÜ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Î°ìÀï¤È¤Ê¤ëÂè2Àï¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢Àï¤Ï¡¢6·î¤ÎÊ¿¶ÑºÇ¹âµ¤²¹¤¬35ÅÙ¤òÄ¶¤¹¡¢¥á¥¥·¥³¤Î¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤Ç¤Î³«ºÅ¡£¹ó½ëÂÐºö¤Î¤¿¤á¤«¡¢¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Î»þ´Ö¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö¸á¸å10»þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè3Àï¤ÏºÆ¤Ó¥À¥é¥¹¤ËÌá¤ê¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î¾¡¼Ô¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£