¡¡ÆüÃæÀïÁèÃæ¤ÎÆîµþ»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë½¸²ñ¤¬7Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÅì¶è¤ÎÊ¡²¬¸©¶µ°é²ñ´Û¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£¼çºÅ¤·¤¿¡Ö¶å½£¡¦²ÆìÊ¿ÏÂ¶µ°é¸¦µæ½ê¡×¡ÊÆ±»Ô¡Ë¤ÎëÝ»³¿¿°ì»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡Ö²Ã³²¤ÎÎò»Ë¤òÃÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤Ë¿®Íê¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£Îò»Ë¤Î¿¿¼Â¤ò³Ø¤Ó¡¢»Ò¤É¤â¤ä¼þ°Ï¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¸µ¶µ°÷¤éÌó50¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢Êì¿Æ¤¬»ö·ï¤ÎÀ¸Â¸¼Ô¤È¤¤¤¦ÃËÀ¡Ê70¡Ë¤Î¾Ú¸À±ÇÁü¤ò¾å±Ç¡£ÃËÀ¤Ï¡Ö¤ï¤¬²È¤ÎÈá·à¤Ï¡¢ÂçµÔ»¦¤ÇºÒÆñ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ìµ¿ô¤Î²ÈÄí¤Î½Ì¿Þ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¼çºÅ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ïº£·îÍèÆü¤·¡¢·§ËÜ¤ÈÄ¹ºê¡¢Ê¡²¬¤Ç¹Ö±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢11·î²¼½Ü¤Ë¡ÖÍèÆü¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£