¶áÆ£Àµ¿Ã£¸£³ºÐ¤Î¸½ºß¤ËÈ¿¶Á¡¡£¸Ç¯Á°¤Ë´ôÉì°Ü½»¢ªÇ§ÃÎ¾É¤ÎºÊ¤¬Î¹Î©¤Á£±¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÆü¡¹¡Ö¾×·â¡×¡ÖÇ¤È¡×¡ÖÏ·¤¤¤Æ¤Ê¤ª¡×Áé¤»¤¿»Ñ¤â¥À¥ó¥Ç¥£¤µÊÑ¤ï¤é¤º
¡¡£¶Æü¤Î£Î£È£Ë¡ÖºÊË´¤¤¢¤È¤Ë¡Á¶áÆ£Àµ¿Ã¡¡·´¾åÈ¬È¨¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¡Á¡×¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡££³·î¤Ë£Â£Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤¬¡¢²þ¤á¤ÆÃÏ¾åÇÈ¤ÇÎ®¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡É½ÉñÂæ¤«¤é¾Ã¤¨¤¿Ì¾Í¥¤Î¸½ºß¤ËÌ©Ãå¡£¶áÆ£Àµ¿Ã¤Ï£¸Ç¯Á°¡¢´ôÉì¡¦·´¾åÈ¬È¨¤Ë°Ü½»¤·¡¢Î¤»³¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÁÆ¬¡¢ÍýÍ³¤òÌä¤ï¤ì¡ÖÈà½÷¡ÊºÊ¡Ë¤¬¾¯¤·¼å¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦»Å»ö¤Ê¤ó¤¶¤ä¤é¤Ê¤¯¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡¢¤â¤¦°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿¢Êª¤È¿å¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤ÎÊý¤¬µ¤Ê¬¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²º¤ä¤«¤ÊÈÕÇ¯¤ò²á¤´¤¹¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢ºÊ¤ÎÍµ»Ò¤µ¤ó¤¬Ç§ÃÎ¾É¤òÈ¯¾É¡£¼«¿È¤âÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ï¥ó¥ª¥Ú²ð¸î¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ìºòÇ¯¡¢ºÊ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¼«¿æ¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È´Ø¤ï¤ê¡¢°¦Ç¤È²á¤´¤¹Æü¡¹¡£¤ä¤äÁé¤»¤¿°õ¾Ý¤À¤¬¡¢¥À¥ó¥Ç¥£¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ºÊ¤òË´¤¯¤·¤Æ£²ÅÙÌÜ¤ÎÀµ·î¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Îº¢¤Í¡¢¤ªÊ¢¤¬¤¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿©Íß¤Ã¤Æ¤¤¤¦Íß¤¬¤³¤¦¡Ä¤Ä¤Þ¤ê¡¢Íß¤È¤¤¤¦Íß¤¬¤É¤Ã¤«¤Ë¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¿¡£¤Ç¤â¤Í¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡Ä¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ¸¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤È¡£·Ú¤¯¤Í¡£°ìÀ¸·üÌ¿¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤Í¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£Ø¤Ç¤Ï¡ÖÏ·¤¤¤ÆÀ¸¤¤ë¡£Ì¿¤Ï¤¤¤Ä½ª¤ï¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ËèÆü¤òÃ¸¡¹¤ÈÀ¸¤¤ë¡£¶áÆ£Àµ¿ÃÏ·¤¤¤Æ¤Ê¤ª¤¹¤Æ¤¤À¡£¡×¡Ö±üÍÍ¤òË´¤¯¤µ¤ì¤Æ£²Ç¯¡¢Ç¤ÈÃ¸¡¹¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ¤ò¸«¤Æ¿§¡¹¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡×¡Ö¶áÆ£Àµ¿Ã¤µ¤ó¤Î¤ª¤¦¤Á¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤Æ¾×·â¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÏ·¸å¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÃúÇ«¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¥¹¥Æ¥¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¡×¡Ö¾þ¤é¤Ê¤¤°ì¿Í¤ÎÎÉ¤É×¤Î»Ñ¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£