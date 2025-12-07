Ž¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¿À¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿µßÀ¤¼ç¤ÀŽ£ÊÝ¼éÇÉ¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤¬¿´¤ÎÄì¤«¤é¤½¤¦¿®¤¸¤ë½¡¶µÅªÍýÍ³
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï²ÃÆ£´îÇ·¡ØÊ¡²»ÇÉ¡½¡½½ªËöÏÀ¤Ë°ú¤Îö¤«¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«¼Ò²ñ¡Ù(Ãæ¸ø¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹
¢£°Ç¤ÎÎÏ¤¬¥È¥é¥ó¥×¤ò¼ÙËâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡©
ÂçÅýÎÎÁªµó¤Þ¤Ç2½µ´ÖÍ¾¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿2024Ç¯10·î21Æü¤Î¤³¤È¤À¡£¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥×¿Ø±Ä¤Î½¸²ñ¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎËÒ»Õ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Ê¡²»ÇÉÅÁÆ»»Õ¤Ç¤¢¤ë¸Î¥Ó¥ê¡¼¡¦¥°¥é¥Ï¥à¤ÎÂ©»Ò¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¡¦¥°¥é¥Ï¥à¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£ÅêÉ¼Ä¾Á°¤Î½¸²ñ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÃÅ¾å¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÁªµóÀï¤ò¿À¤È°Ëâ¤ÎÀï¤¤¤È¤¤¤¦½ªËöÏÀÅª¤ÊÊª¸ì¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¡¢¿À¤ÎÎÏ¤ò¸ð¤¦¡£
Áªµó´ü´ÖÃæ¤Ë¥È¥é¥ó¥×¤¬Ï´¹ö¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢ÆóÅÙ¤â°Å»¦¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÏ¢ÆüÃ¡¤«¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¼Â¤Ï°Ëâ¡½¡½¡Ö°Ç¤ÎÎÏ¡×¤È¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¤Ï¸Æ¤Ö¡½¡½¤¬ÇØ¸å¤Ë¤ª¤ê¡¢Èà¤ÎÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¤òË¸¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×¤È¹ç¹ñ¤ÎÍ£°ì¤Î´õË¾¤Ï¡¢¿À¤À¤±¤À¤È¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¤ÏÃÇ¸À¤·¤¿¡£
Èà¤Î¸ÀÍÕ¤ËÊ¨¤¾å¤¬¤ëÄ°½°¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¤ÏÃ¸¡¹¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×¤¬Ä«µ¯¤¤Æ¤Þ¤º¹Ô¤¦¤Î¤Ï¿À¤Ø¤Îµ§¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¿À¤Ï¤³¤Îµ§¤ê¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Îµ§¤ê¤Ë±þ¤¨¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡ÖÀï¼Ö¤ò¸Ø¤ë¼Ô¤â¤¢¤ê¡¢ÇÏ¤ò¸Ø¤ë¼Ô¤â¤¢¤ë¤¬¡¢²æ¤é¤Ï¡¢²æ¤é¤Î¿À¡¢¼ç¤Î¸æÌ¾¤ò¾§¤¨¤ë¡×¡Ê»íÊÓ20ÊÓ7Àá¡Ë¤«¤é¤À¤È¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¤ÏÀ»½ñ¤ò°úÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡½¡½¤â¤Á¤í¤ó¡ÖÀï¼Ö¡×¤ä¡ÖÇÏ¡×¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤¥È¥é¥ó¥×¿Ø±Ä¤ÎÇüÂç¤ÊÁªµó»ñ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Ê¤Ë¤â½Ò¤Ù¤Ê¤¤¡£
¢£Èà¤é¤Îµ§¤ê¤Ï³ð¤¨¤é¤ì¤¿
¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¡¢¶Ã¤¯¤³¤È¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¤Ï½¸²ñ¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿Ä°½°¤Ë»Ä¤ê¤Î»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æµ§¤ë¤è¤¦¤ËÂ¥¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤êÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æµ§¤ë¤è¤¦¤ËÂ¥¤¹¤Î¤À¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤ÏÀ¯¼£½¸²ñ¤Ç¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÃÏ¾å¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¤¬ÀÅ¤«¤ËÌÜ¤òâÔ(¤Ä¤Ö)¤ë¤Ê¤«¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¤¦¤Í¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤¶¤ï¤á¤¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥³¥Õ¥©¥Ë¡¼¡ÊÉÔ¶¨ÏÂ²»¡Ë¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë¡£
Ä°½°¤Ï1Ê¬¤Û¤Éµ§¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡¢Ä°½°¤ÎÈ¯ÏÃ¤ò¼×¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¤¬µ§¤ê»Ï¤á¤ë¡£¶¯¤¯¥È¥é¥ó¥×¤Î¾¡Íø¤òµ§¤ê¡¢±éÀâ¤È¤âµ§Åø¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤»þ´Ö¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
Èà¤é¤Îµ§¤ê¤Ï³ð¤¨¤é¤ì¤¿¡£
25Ç¯1·î20Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¤ÏÉã¥Ó¥ê¡¼¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿µÄ»öÆ²¤Î±ß·ÁÂç¹´Ö¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£°Å·¸õ¤Î¤¿¤á¡¢40Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²°Æâ¤ÇºÅ¤µ¤ì¤¿ÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¼°¤Çµ§¤ê¤òÊû¤²¤ë¤¿¤á¤À¡£ÀëÀÀ¤ÎÄ¾Á°¤ËÃÅ¾å¤Ë¸½¤ì¡¢¡Ö¿À¤è¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤¬¥È¥é¥ó¥×¤òÈà¤ÎÅ¨¤«¤éµß¤¤½Ð¤·¡¢ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤ÆÉü³è¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ§¤ê¤ò¿À¤ËÊû¤²¤¿¡£
¥Ó¥ê¡¼¤¬¿¢¤¨¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¤¬¿å¤òÃí¤¤¤À¡¢¤³¤ÎÊ¡²»ÇÉ¤È¤¤¤¦½¡¶µ±¿Æ°¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿¡£¥Ó¥ê¡¼¤¬¶¦»º¼çµÁ¤ò°Ëâ¤Î¤ï¤¶¤È¤ß¤Ê¤·¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹½¸²ñ¤«¤é75Ç¯¡£¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¤ÏÁ´ÊÆ¤Ë¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¸øÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×¿Ø±Ä¤Ë½ÝÆÍ¤¯¤â¤Î¤ò²²ÌÌ¤â¤Ê¤¯°Ëâ¤È¤ß¤Ê¤·¡¢½ªËö¤ÎÀï¤¤¤òÁªµó¤Î±²Ãæ¤Ë¸«½Ð¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÄ°½°¤Îµ§¤ê¤ÎÎÏ¤ò¤â¤Ã¤ÆÁªµó¤ËÎ×¤ß¡¢Áªµó¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ë¿À¤Î¤ß¤ï¤¶¤ò¤ß¤ë¡£
À¯¼£Åª¤ËÃæÎ©¤Ê½¡¶µ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¸ø¶¦·÷¤Ï½ªËöÏÀ¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÌ¤é¤ì¤ë¡£
¢£À»½ñ¤òÊ¸»úÄÌ¤ê¤ËÆÉ¤à¡Ö¥Ç¥£¥¹¥Ú¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó¼çµÁ¡×
¥Ç¥£¥¹¥Ú¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó¼çµÁ¡Ê¤Ç¤¤ë¸Â¤êÀ»½ñ¤Îµ½Ò¤òÊ¸»úÄÌ¤ê¤Î°ÕÌ£¤ÇÆÉ¤â¤¦¤È¤¹¤ë²ò¼á¤ÎÊýË¡¡Ë¤ò¹¤á¤¿¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤ÎÍÂ¸À²ñµÄ¤«¤é100Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Á¡¢Ê¡²»ÇÉ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Á´ÊÆ¤Ë¤â½ªËöÏÀ¤Ï¿»Æ©¤·¤¿¡£
¥¹¥³¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÀ»½ñ¤ä¥Ï¥ë¡¦¥ê¥ó¥¼¥¤¤Î¡Øº£¤ÏË´¤Âç¤¤¤Ê¤ëÃÏµå¡Ù¡¢¥Æ¥£¥à¡¦¥é¥Ø¥¤¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥¸¥§¥ó¥¥ó¥º¤Î¾®Àâ¡Ø¥ì¥Õ¥È¡¦¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂçÀ®¸ù¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö·Èµó¡×¡Ê¥¥ê¥¹¥È¤ÎºÆÎ×»þ¤Ë¡¢¿®¼Ô¤¬À¸¤¤¿¤Þ¤ÞÅ·¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¡Ë¤ä¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡×¡ÊÀ¤³¦ºÇ½ªÀïÁè¤ÎÃÏ¤È¤µ¤ì¤ë¡Ë¤ä¡Ö¥Ï¥ë¥Þ¥²¥É¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½ªËöÏÀÅª¤ÊÍÑ¸ì¤Ï¡¢¿Í¸ý¤Ë¹¤¯çºßÕ(¤«¤¤¤·¤ã)¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£Ê¡²»ÇÉ¤ÎÀ»¿¦¼Ô¤Î7³ä¶á¤¯¡¢Á´ÊÆºÇÂç¤Î¶µÃÄ¤Ç¤¢¤ëÆîÉô¥Ð¥×¥Æ¥¹¥ÈÏ¢ÌÁ¤Ç¤Ï8³ä°Ê¾å¤¬¡¢¥Ç¥£¥¹¥Ú¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó¼çµÁ¤Î¿®Êô¼Ô¤À¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Âç½°¤Ë¿»Æ©¤·¡Ö¥Ý¥Ã¥×²½¡×¤¹¤ë½ªËöÏÀ
¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë´Ñ¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥×¥í¥Æ¥¹¥¿¥ó¥È¤ÏÅÁÅýÅª¤Ë¥æ¥À¥ä¿Í¤òÁþ¤à¡¢È¿¥æ¥À¥ä¼çµÁÅª¤Ê·¹¸þ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ô¥å¡¼¸¦µæ½ê¤Î13Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢64%¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥¿¥ó¥È¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¹ñ²È¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Çò¿ÍÊ¡²»ÇÉ¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢82%¤È¤¤¤¦¹â¤¤¿ô»ú¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ÏÌ±Â²Åª¤Ê¥æ¥À¥ä¿Í¤¿¤Á¤Î³ä¹ç¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¹â¤¯¡¢ÀµÅýÇÉ¥æ¥À¥ä¶µÅÌ¤¿¤Á¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤À¤¬¡¢¿Í¸ýÈæ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥æ¥À¥ä¿Í¤Î¥·¥ª¥Ë¥¹¥È¤Ò¤È¤ê¤¢¤¿¤ê¡¢Ìµ¿ô¤Î¥¥ê¥¹¥È¿ô¥·¥ª¥Ë¥¹¥È¤¬¤¤¤ë»»ÃÊ¤È¤Ê¤ë¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢¡Ø¥Ç¥£¥¹¥Ú¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó¼çµÁ¤Î¶½Ë´¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤òµ¤·¤¿¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ï¥ó¥á¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½ªËöÏÀ¤ÏÂç½°Ê¸²½¤Ë¿»Æ©¤·¡¢¿ôÀéËü¤È¤¤¤¦¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¡¢¡Ö¥Ý¥Ã¥×¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤ÇÈùÌ¯¤Ë¤½¤Î·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
½é´ü¤Î¥Ç¥£¥¹¥Ú¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó¼çµÁ¼Ô¤¿¤Á¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥¨¥¹¤ÎºÆÎ×¤¬´Ö¶á¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¥ì¥ó¥¬¤Î·úÊª¤òºî¤ë¤³¤È¤µ¤¨ÈãÈ½¤¹¤ë¡½¡½¥ì¥ó¥¬·úÃÛ¤ÏÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤«¤é¡½¡½¼Ô¤â¤¤¤¿¡£Æ±¤¸ÏÀÍý¤«¤é¡¢Èà¤é¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÀ¯¼£¤ËÌµ´Ø¿´¤À¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»þÂå¤Ï²á¤®µî¤Ã¤¿¡£1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¡ÖÌ¤¿®¼Ô¡×¤Ë¥¤¥¨¥¹¤ÎÊ¡²»¤òÅÁ¤¨¡¢¿Í¡¹¤Ë²ó¿´¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè»ö¹à¤È¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤«¤é¡¢À¯¼£¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¡¢Î©Ë¡¤ä»ÊË¡¤òÁÈ¤ßÂØ¤¨¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤òµß¤¦¤³¤È¤Ø¤È¡¢Ê¡²»ÇÉ¤Î´Ø¿´¤Ï°Ü¹Ô¤·¤¿¤Î¤À¡£
¢£ÃÏ¾å¤ò¿À¤Î²¦¹ñ¤Ø¤Èºî¤êÊÑ¤¨¤ë
ÊÑ²½¤òÂ¥¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¹¥Ú¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó¼çµÁ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë½ªËöÏÀ¤ò¿®Êô¤¹¤ë»×ÁÛ²È¥ë¡¼¥µ¥¹¡¦¥¸¥ç¥ó¡¦¥é¥Ã¥·¥å¥É¥¥¡¼¥Ë¡¼¤ä¡¢Èà¤Î¿®Êô¼Ô¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ï¥¤¥¨¥¹¤Î¹ßÎ×¤ò´Ö¶á¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤Ï¤ª¤é¤º¡¢¤à¤·¤íË¡¤òÄÌ¤·¤ÆÃÏ¾å¤Ë¥¤¥¨¥¹¤Î²¦¹ñ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥¤¥¨¥¹¤¬µ¢´Ô¤¹¤ë¤ÈÀâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¥ê¥¹¥È¤Îµß¤¤¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ë»à¸å¤Î°Â½»¤òÌóÂ«¤¹¤ëÅ·¹ñ¤Ø¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ¾å¤ò¿À¤Î²¦¹ñ¤Ø¤Èºî¤êÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¹ÔÄø¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
Â¿¤¯¤ÎÊ¡²»ÇÉ¤Ï¡¢¥¤¥¨¥¹¤ÎºÆÎ×¤Ø¤Î³Î¿®¤òÊü´þ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥é¥Ã¥·¥å¥É¥¥¡¼¥Ë¡¼Î®¤Î¹Í¤¨¤Ë´¶²½¤µ¤ì¤ëÉôÊ¬¤ÏÂç¤¤¯¡¢70Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é80Ç¯Âå°Ê¹ß¤ÎÊ¡²»ÇÉ¤ÎÀ¯¼£Åª¤Ê³èÆ°¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º¹¤·Ç÷¤Ã¤¿ºÆÎ×¤Ø¤Î´õË¾¤È¼Ò²ñ¤ÎºÆ·ÈÃÛ¤È¤¤¤¦°ì¸«Ì·½â¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆó¤Ä¤ÎÍßË¾¤¬¡¢Ê¡²»ÇÉ¤Î¤Ê¤«¤Ç¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ëº®¤¶¤ê¹ç¤¤¡¢ÇúÈ¯Åª¤Ê±¿Æ°¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÀ¤³¦¤Ï¤É¤ó¤É¤ó°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±
²Ã¤¨¤Æ¡¢½ªËöÏÀ¤ÏÊ¡²»ÇÉ¤ËÊÆ¹ñ¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤ò²ò¼á¤¹¤ë½Ñ(¤¹¤Ù)¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¥Ç¥£¥¹¥Ú¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó¼çµÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½ªËö¤ÎÄ¾Á°¤Ë¡¢À¤³¦¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë°¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Þ¥¿¥¤¤Ë¤è¤ëÊ¡²»½ñ24¾Ï5?12Àá¤ò¸«¤ë¤È¡¢½ª¤ï¤ê¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥á¥·¥¢¤ÎÌ¾¤òÉÔÅö¤Ë¸ì¤ë¼Ô¡¢ÀïÁè¤ÎÁû¤®¤äÀïÁè¤Î¤¦¤ï¤µ¡¢µ²ñ¼(¤¤¤ó)¤äÃÏ¿Ì¡¢ÉÔË¡¤¬¤Ï¤Ó¤³¤ê¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µÅÌ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤«¤éÁþ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¶ñÂÎÀ¤Î¤Ê¤¤ÍÂ¸À¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ç¤â²ò¼á¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤½¤Î¶¯¤µ¤À¤¬¡¢°ìÉô¤ÎÊ¡²»ÇÉ¤ÏÆ±ÍÍ¤Î²Õ½ê¤ò»²¾È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¢¥á¥ê¥«¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤ò½ª¤ï¤ê¤Î»þ¤ÎÁ°Ãû¤È²ò¼á¤·¤Æ¤¤¿¡£
60Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢¥¢¥á¥ê¥«¼Ò²ñ¡¢¤È¤ê¤ï¤±ÊÝ¼éÅª¤Ê¥¥ê¥¹¥È¶µÅÌ¤¬Â¿¤¯µï½»¤·¤Æ¤¤¤¿ÆîÉô¤äÆîÀ¾Éô¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿¡£¸øÎ©³Ø¹»¤Ç¤Îµ§¤ê¤ä¡¢À»½ñ¤ÎÏ¯ÆÉ¤Ï¶Ø»ß¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤äÆ±À°¦¤Ø¤Î¼Ò²ñÅªÇ§ÃÎ¤Îµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í¼ï³ÖÎ¥¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»ÙÇÛ²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¹õ¿Í¤¿¤Á¤¬¸øÌ±¸¢¤äÅêÉ¼¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¸³èÍÍ¼°¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀßÎ©¤·¤¿¥¥ê¥¹¥È¶µ·Ï»äÎ©³Ø¹»¤Ë¤ÏÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤Î¥á¥¹¤¬Æþ¤ë¡£Ê¡²»ÇÉ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢À¤Â¯¼çµÁ¤Îìíî½(¤Ð¤Ã¤³)¤ÏÂÑ¤¨Æñ¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¥¥ê¥¹¥È¤Î²¦¹ñ¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤è
Ê¡²»ÇÉ¤Ë¤Ï°ìÏ¢¤ÎÊÑ²½¤¬¡¢½ª¤ï¤ê¤ÎÁ°Ãû¤Ë¤ß¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¡Ø¥ì¥Õ¥È¡¦¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¶¦Ãø¼Ô¥é¥Ø¥¤¤Ï¡¢¡Ö¿Í´ÖÃæ¿´¼çµÁ¤Ë¤è¤ë´µÆñ¤Î»þ¡×¡ÊHumanistic Tribulations¡Ë¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë¡¢Ç÷¤êÍè¤ë½ª¤ï¤ê¤ÎÁ°¤ÎºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤è¤¦Ê¡²»ÇÉ¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½ªËöÏÀ¤È¥¥ê¥¹¥È¶µ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡¢Ê¡²»ÇÉ¤ÎËÒ»Õ¤Ç¤¢¤ê³èÆ°²È¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ë¥¦¥§¥ë¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤â¤½¤ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤í¤¦¡£
»³¤ËäÆ¤êµ§¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¯¼£¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¡²»ÇÉ¤Ï¥¥ê¥¹¥È¤Î²¦¹ñ¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£¿À³ØÅª¤Ë¤ß¤ì¤Ð¸µ¤Î½ªËöÏÀ¤È¤ÏÌ·½â¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Ê¡²»ÇÉ¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à¤Îº¬µò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£½ªËöÏÀÅªÀ¤³¦´Ñ¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡ÖQ¥¢¥Î¥ó¡×
¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥£¥¹¥Ú¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó¼çµÁ¤¬Âç½°²½¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢½ªËöÏÀ¤Ï¤½¤Î¸ÅÅµÅª¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤ò°ïÃ¦¤·¡¢Ê¡²»ÇÉ¤Î³°Éô¤Ë¤â¿®Êô¼Ô¤ò½¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤ËQ¥¢¥Î¥ó¤Î±¢ËÅÏÀ¤¬¤¢¤ë¡£
Q¥¢¥Î¥ó¤Ï4chan¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È·Ç¼¨ÈÄ¤Ç¹¤Þ¤Ã¤¿±¢ËÅÏÀ¤À¤¬¡¢¤³¤Î±¢ËÅÏÀ¤ÎÊô¼Ô¤Ë¤ÏÊ¡²»ÇÉ¤ÎÇò¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ì¤â¤¢¤ê¡¢Q¥¢¥Î¥ó¤Ë¤Ï½ªËöÏÀÅª¤ÊÆÃÄ§¤¬¸«½Ð¤»¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¤Þ¤º¡ÖÍò¡×¤È¤¤¤¦´µÆñ¤Î»þ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ë³ÐÀÃ¤Î»þ¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤ËµßºÑ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¿Þ¼°¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿¶µ¤¨¤¬ÌÀ³Î¤Ê»ØÆ³¼Ô¤ä¶µ»Õ¤Ê¤·¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿ÅÀ¤«¤é¡¢¥Ï¥ó¥á¥ë¤é¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤ÏÌ±´Ö½¡¶µ²½¤·¤¿Ê¡²»ÇÉ¤Î½ªËöÏÀ¤ò¤ß¤ë¡£Q¥¢¥Î¥ó¤¬µßºÑ¤Î¸°¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¥È¥é¥ó¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×»Ù»ý¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤â½ªËöÏÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£
¢£¥È¥é¥ó¥×¤òµßÀ¤¼ç¤È¤ß¤Ê¤¹¡Ö¿·»ÈÅÌ±¿Æ°¡×
¥«¥Ê¥À¤Î¥³¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥¢Âç³Ø¶µ¼ø¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¬¥Ë¥¨¤Ï¡¢¡Ø¥È¥é¥ó¥×¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÊÆ¹ñÊ¡²»ÇÉ¡½¡½»ÙÇÛ¡¢ÎîÅªÀïÁè¡¢½ª¤ï¤ê¤Î»þ¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ú¥ó¥Æ¥³¥¹¥Æ¡¦¥«¥ê¥¹¥ÞÇÉ¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÍ½¸À¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¥¬¥Ë¥§¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×¤È¤â´Ø·¸¤Î¿¼¤«¤Ã¤¿¥Ý¡¼¥é¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡Ö¿·»ÈÅÌ±¿Æ°¡×¤Î»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢2020Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Ç¤Î¾¡Íø¤òÍ½¸À¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥È¥é¥ó¥×¤Ï¥æ¥À¥ä¿Í¤òÊá¼ü¤«¤é²òÊü¤·¤¿¥Ú¥ë¥·¥¢¤Î²¦¥¥å¥í¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¿®¼Ô¤òÀ¤Â¯¤Î°Ç¤«¤éµß¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Èµ¿¤ï¤Ê¤¤¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÂçÅýÎÎÁª¤Ç¤ÎÇÔËÌ¤ÏÆ±±¿Æ°¤ËÂç¤¤ÊÆ°ÍÉ¤òÀ¸¤ó¤À¡£¤½¤Î°ìÉô¤ÏÁªµó¤ÎÉÔÀµ¤ò¾§¤¨¤¿¤¬¡¢Í½¸À¤Î¸í¤ê¤òÇ§¤á¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ÎÉÔÆ»ÆÁ¤ä¤¦¤Ì¤Ü¤ì¤¬ÇÔËÌ¤ÎÍýÍ³¤È¤¹¤ë¼Ô¤â¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢24Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Ç¿·»ÈÅÌ±¿Æ°¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¥È¥é¥ó¥×¤òÇ®¶¸Åª¤Ë»Ù»ý¡£·ãÀï½£¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¡¢Èà¤Î¾¡Íø¤ØÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î²¸¤ËÊó¤¤¤ë¤¿¤á¤À¤í¤¦¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥é¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤òÂè2¼¡À¯¸¢¤Ç¡¢½¡¶µ¤Î¼«Í³¤ä²ÈÂ²¤ÎÌäÂê¤ò°·¤¦¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¿®¶Ä¶É¡ÊFaith Office¡Ë¤Î¾åµé´ê´Ö¤ËÇ¤Ì¿¤·¤¿¡£
¢£Å¨¤ò°Ëâ²½¤·¡¢Å°ÄìÅª¤ËÃ¡¤¯
¥È¥é¥ó¥×¿®¶Ä¤ÏÂç½°²½¤µ¤ì¤¿½ªËöÏÀ¤È¤È¤â¤ËÂ¿ÊýÌÌ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢µÄ»öÆ²½±·â»ö·ï¤Î°ì°ø¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤â¤ß¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÆ³¯ºÛÈ½¤ä·º»öºÛÈ½¡¢°Å»¦Ì¤¿ë¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤ºî²¿Ê¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×¤ÎÇØ¸å¤Ë¡¢°Ç¤ÎÎÏ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¿À¤Î°ÎÂç¤Ê²¸Ãþ¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò»Ù»ý¼Ô¤¿¤Á¤Ï¶¯¤¯¿®¤¸¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×»Ù»ý¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¯¼£¤È¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÆ¤µÄ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ì±¼çÅª¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤ÊÁ±°¤¬¤¢¤ê¡¢Á±¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¿À¤¬¡¢°¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¥µ¥¿¥ó¤¬¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½Å¨¤ò°Ëâ²½¤·¡¢Å°ÄìÅª¤ËÃ¡¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤³¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¼Ò²ñ¤¬Ê¬¶Ë²½¤¹¤ë¸°¤¬¤¢¤ë¡£
²ÃÆ£ ´îÇ·¡Ê¤«¤È¤¦¡¦¤è¤·¤æ¤¡Ë
Î©¶µÂç³ØÊ¸³ØÉô¶µ¼ø
1979Ç¯°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£2013Ç¯¥×¥ê¥ó¥¹¥È¥ó¿À³ØÂç³Ø±¡Çî»Î²ÝÄø½¤Î»¡ÊPh.D¼èÆÀ¡Ë¡£Åìµþ´ðÆÄ¶µÂç³Ø½Ú¶µ¼ø¡¢¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸Âç³Ø¥¯¥ì¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¤ä¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥¹¥¯¡¼¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¥¯¥¹¤Ç¤ÎµÒ°÷¥Õ¥§¥í¡¼¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½¿¦¡£ÀìÌç¤Ï»×ÁÛ»Ë¡¢½¡¶µ³Ø¡£¶¦Ãø¡Øµ²±¤ÈËºµÑ¤Î¥É¥¤¥Ä½¡¶µ²þ³×¡Ù¡Ê¥ß¥Í¥ë¥ô¥¡½ñË¼¡¤2017Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¡¦¥Ð¥í¥Ã¥¯¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥¬¥¤¥É¡Ù¡Ê¹©ºî¼Ë¡¤2019Ç¯¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ»Ë¤ò½¡¶µ¤ÇÆÉ¤ß¤Ê¤ª¤¹¡Ù¡Ê»³Àî½ÐÈÇ, 2025Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡£
