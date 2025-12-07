¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤ëÆ®»Ö¤à¤½Ð¤·¤ÎÇ®·ì¥¥ã¥é¡¡À¤Âå¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿½÷·æ¥Ò¥·¥¢¥Þ¥¾¥ó¤¬Ì¥¤»¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Î·ãÆ®
¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Î¶¥ÇÏ³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¶¥ÁöÇÏ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿°éÀ®¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¡ÊCygames¡Ë¡£2021Ç¯¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÈÁ°¸å¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤äÌ¡²èÏ¢ºÜ¤â¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡¢±ýÇ¯¤ÎÌ¾ÇÏ¤¿¤Á¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Âè25²ó¤Ï¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ëËöµÓ¤òÉð´ï¤Ë¤·¤Æ°ìÀþµé¤Î²´ÇÏ¤È¤â¸ß³Ñ¤ËÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤¿"½÷·æ"¥Ò¥·¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
1994Ç¯¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤òÀ©¤·¤¿¥Ò¥·¥¢¥Þ¥¾¥ó¡ÊÀÖË¹¡Ë¡¡photo by Sankei Visual
¡¡¤ä¤¿¤é¤È¥¿¥¤¥Þ¥ó¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤¬¤ë¡¢Ç®·ìÈ©¤Î»Ð¸æ¥¥ã¥é¡£¤È¤Ë¤«¤¯¾¡µ¤¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È·ìµ¤À¹¤ó¤ËÀï¤¤¤òÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¡½¡½¤½¤ì¤¬¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Î¥Ò¥·¥¢¥Þ¥¾¥ó¤À¡£
¡¡¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¶¥ÁöÇÏ¤Î¥Ò¥·¥¢¥Þ¥¾¥ó¤â¡¢Æ®»Ö¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ö¤ê¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¸åÊý¤«¤é¤ÎÄÉ¤¤¹þ¤ß¤ò¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤ÎÃ¡¤¹ç¤¤¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤é¾ù¤é¤Ê¤¤¡£¶¯¤¤Àº¿ÀÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤¿¥¿¥¤¥×¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ò¥·¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Î"¤é¤·¤µ"¤òÈ¯´ø¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¤¬¡¢Åö»þ¡ÖÌÆÇÏ»°´§¡×ºÇ½ªÀï¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿1994Ç¯¤Î£Çµ¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Á°Ç¯¤Ë£³ºÐ¡Ê¸½£²ºÐ¡£¢¨2001Ç¯ÅÙ¤«¤é¹ñºÝ²½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¿ô¤¨Ç¯¤«¤éËþÇ¯Îð¤ËÊÑ¹¹¡£°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥Ò¥·¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î12·î¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿£Çµºå¿À£³ºÐÌÆÇÏ£Ó¡Êºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤ËÎ×¤ó¤Ç°µ¾¡¡£Ä¾Àþ¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤òÆÍ¤Êü¤·¡¢¸åÂ³¤Ë£µÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÂ×´§¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¡¡ÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÃÇÁ³¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¸õÊä¤È¤·¤Æ¡¢Íâ½Õ¤Ë¤Ï£Çµºù²Ö¾Þ¢ª£Çµ¥ª¡¼¥¯¥¹¤È¤¤¤¦²¦Æ»Ï©Àþ¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤³¤í¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±ÇÏ¤Ï³°¹ñ»ºÇÏ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Åö»þ¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ø¤Î½ÐÁö¸¢¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¯¡¢"Î¢³¹Æ»"¤È¤Ê¤ë½Å¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤¿¡£
¡¡°µ´¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ö¤ê¤À¡££´ºÐ½éÀï¤È¤Ê¤ë£Ç·µþÀ®ÇÕ¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤³¤½£²Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï£Ç·¥¯¥¤¡¼¥ó£Ã¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¡¢£Ç·¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë£Ã¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç1200£í¡Ë¡¢£Ç¶¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¥È¥í¥Õ¥£¡¼£´ºÐ£Ó¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤ÈÌÆÇÏ¸ÂÄêÀï¤Ë¸Â¤é¤º¡¢²´ÇÏÁê¼ê¤Ë¤âÏ¢ÀïÏ¢¾¡¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â£Ç·¥¯¥¤¡¼¥ó£Ó¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¡¢£Ç¶¥í¡¼¥º£Ó¡Êºå¿À¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤òÀ©¤·¤Æ¡¢ÅÜÅó¤Î½Å¾Þ£µÏ¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤³¤íÅ¨¤Ê¤·¤Î¾õÂÖ¤ÇÄ©¤ó¤À¤Î¤¬¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Îµ±¤«¤·¤¤ÀïÀÓ¤«¤é¥Ò¥·¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÏÃ±¾¡1.8ÇÜ¤È¤¤¤¦ÃÇÁ³¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ï¶¯Å¨¤¬¤¤¤¿¡£½Õ¤Î¥ª¡¼¥¯¥¹¤òÀ©¤·¤¿¥Á¥ç¥¦¥«¥¤¥¥ã¥í¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡½Õ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Æó´§¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢Åö»þ¤«¤é³°¹ñ»ºÇÏ¤â½ÐÁö²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤·¤¿¡¢¥Ò¥·¥¢¥Þ¥¾¥óvs¥Á¥ç¥¦¥«¥¤¥¥ã¥í¥ë¡£ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¡ÖÀ¤Âå¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÌÆÇÏ¡×¤ò·è¤á¤ëÀï¤¤¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥²¡¼¥È¤¬³«¤¯¤È¡¢¥Ð¡¼¥¹¥ë¡¼¥È¤¬ÂçÆ¨¤²¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¥Á¥ç¥¦¥«¥¤¥¥ã¥í¥ë¤Ï£¶¡Á£·ÈÖ¼ê¤Ë¤Ä¤±¡¢¥Ò¥·¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ï¸å¤í¤«¤é£³¡Á£´Æ¬ÌÜ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÄÉÁö¡£ÄÉ¤¤¹þ¤ß¤ò¿È¾å¤È¤¹¤ë¥Ò¥·¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï"¥Þ¥¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó"¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£³¥³¡¼¥Ê¡¼¤¢¤¿¤ê¤«¤é¥Á¥ç¥¦¥«¥¤¥¥ã¥í¥ë¤¬½ù¡¹¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤È¡¢¥Ò¥·¥¢¥Þ¥¾¥ó¤â¤¤¤ÁÁá¤¯¤³¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò¼ÍÄø·÷¤ËÂª¤¨¤è¤¦¤È²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢£´¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥¯¥¹ÇÏ¤Î³°¤«¤éÇÏÂÎ¤òÊÂ¤Ù¤Ë¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾Àþ¡¢¥Ð¡¼¥¹¥ë¡¼¥È¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥¢¥°¥Í¥¹¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¬È´¤±½Ð¤·¤Ë¤«¤«¤ë¤¬¡¢³°¤«¤é¿Íµ¤ÇÏ£²Æ¬¤¬ÌÔÄÉ¡£»Ä¤ê200£í¤òÀÚ¤Ã¤Æ¥Á¥ç¥¦¥«¥¤¥¥ã¥í¥ë¤¬¥®¥¢¤ò¾å¤²¡¢¤½¤Î³°¤Ë¥Ò¥·¥¢¥Þ¥¾¥ó¤¬ÇÏÂÎ¤òÊ»¤»¤¿¡££²Æ¬¤¬¥¢¥°¥Í¥¹¥Ñ¥ì¡¼¥É¤òÊá¤Þ¤¨¡¢¥Ò¥·¥¢¥Þ¥¾¥ó¤¬¤¤¤Ã¤¿¤ó¤ÏÁ°¤Ë½Ð¤ë¤¬¡¢¥Á¥ç¥¦¥«¥¤¥¥ã¥í¥ë¤âº¹¤·ÊÖ¤½¤¦¤Èµ¤Ç÷¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡Æ®»Ö¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤ÆÈ´¤«¤»¤Ê¤¤¥Ò¥·¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ë¡¢ÄÉ¤¤¤¹¤¬¤ë¥Á¥ç¥¦¥«¥¤¥¥ã¥í¥ë¡£ºÇ¸å¤Ï£²Æ¬¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¤¬¡¢·³ÇÛ¤Ï¥Ò¥·¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥Ï¥Êº¹¤Ç¥Á¥ç¥¦¥«¥¤¥¥ã¥í¥ë¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤Õ¤¿¤ÄÌÜ¤Î£Ç£É¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥Ò¥·¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ï¤½¤Î¸å¡¢£ÇµÍÇÏµÇ°¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2500£í¡Ë¤ä£Çµ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤Ç¤â£²Ãå¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃË¾¡¤ê¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¡£¤Þ¤µ¤·¤¯1990Ç¯Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë"½÷·æ"¤À¤Ã¤¿¡£