¢£ÉÙÍµÁØ¤¬»Ò¶¡¤Î¶µ°é¤Î¤¿¤á¤Ë¥É¥Ð¥¤°Ü½»¤·¤¿¥ï¥±
ÊÐº¹ÃÍ¤è¤ê¹»É÷¤ä´Ä¶¤Ê¤É¤ò½Å»ë¤·¤¿³Ø¹»Áª¤Ó¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¾¯¤·¤Ç¤âÊÐº¹ÃÍ¤Î¹â¤¤³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬ÂçÂ¿¿ô¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¹âÊÐº¹ÃÍ¤Î³Ø¹»¤ËÍ¥½¨¤Ê»Ò¤É¤â¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤³¤È¤ÏÃæ³Ø¼õ¸³¼Ô¿ô¤¬¤³¤Î¾¯»Ò²½¤ÎÃæ¡¢2025Ç¯¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÊ¬¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÃæ³Ø¼õ¸³³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ½Î¤È¤â¸À¤¨¤ëSAPIX¡ÊÃË½÷¸æ»°²È¥È¥Ã¥×¹»¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¹ç³Ê¼Ô¿ô¤ò¸Ø¤ë¡Ë¤Ï¾®³Ø¹»1Ç¯À¸¤«¤éÆþ½Î¤·¤Ê¤¤¤ÈËþ°÷¤ÇÅÓÃæÆþ½Î¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ë¤Þ¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶µ°é¤Ë´Ø¤·¤Æ¥É¥Ð¥¤¤Ë¶µ°é°Ü½»¤·¤¿30ÂåÁ°È¾¤Î¸µ²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¡ÊM¡õA¤Ç²ñ¼ÒÇäµÑ¡Ë¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤Î¡ØÀº¿À¤È»þ¤ÎÉô²°¡Ù¤ò»Ò¤É¤â¤ËÍ¿¤¨¤í¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¢£Æ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤Î¤¬¤è¤¤¥ï¥±
¡ÖÀº¿À¤È»þ¤ÎÉô²°¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿Íµ¤¥Þ¥ó¥¬¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡Ù¡ÊÄ»»³ÌÀºî¡Ë¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Â¹¸ç¶õ¤¬Ëâ¿Í¥Ö¥¦¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥Èµé¤Î¥é¥¹¥Ü¥¹¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¶õ´Ö¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÍ¥¤ì¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ºÇÄã¸Â¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÉô²°¤Î¶õµ¤¤Ï³°¤Î4Ê¬¤Î1¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¾ï¤Ë10G¤Î½ÅÎÏ¤¬¤«¤«¤ê¡¢µ¤²¹¤¬ºÇ¹â50ÅÙ¤«¤éºÇÄã¥Þ¥¤¥Ê¥¹40ÅÙ¤Þ¤ÇÊÑÆ°¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¸·¤·¤¤´Ä¶¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¤½¤Î¾ì½ê¤Ç1Ç¯²á¤´¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï1Æü¤·¤«·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÂ¹¸ç¶õ¤Ï½¤¹Ô¤ò¤·¤Æ¡¢Ëâ¿Í¥Ö¥¦¤È¤ÎÀï¤¤¤ËÈ÷¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê³¤³°¤Î³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï²¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Í§¤À¤Á¤äÀèÀ¸¤È²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï±Ñ¸ì¤ÇÏÃ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤´Ä¶²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤¬¼«Á³¤È¿È¤Ë¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
³°¹ñ¿Í¤ÎÆ±µéÀ¸¤È±ß³ê¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶Ú¥È¥ì¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¸¥à¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Â¤Ë½Å¤ê¤ò¤Ä¤±¤ÆÊâ¤¯¤À¤±¤È¤¤¤¦¿Í¤¬»þ¡¹¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë±Ñ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤ã¡×¡Ö¥¸¥à¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µÁÌ³´¶¤«¤é¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Æ°Åª¤ËÉé²Ù¤¬¤«¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢£¥Þ¥ó¥¬¤È¥²¡¼¥à¤ò¶µºà¤ËÊÑ¤¨¤ëÊýË¡
ÆüËÜ¤Ë¤¤¤Æ¤â¼«Æ°Åª¤Ë±Ñ¸ì¤ò³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤ë¥·¥óÉÙÍµÁØ¤ÎÊý¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤Î¸À¸ìÀßÄê¤ò±Ñ¸ì¤Ë¤·¤ÆÍ·¤Ð¤»¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤ë¤Ê¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡£»Ò¤É¤â¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¶Ø»ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¥À¥á¡¢±£¤ì¤Æ¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¡Ø±Ñ¸ì¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡£
¥Þ¥ó¥¬¤¬¹¥¤¤Ç¥Þ¥ó¥¬¤Ð¤«¤êÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥³¥ß¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¡á¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Þ¥ó¥¬¡Ë¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò±Ñ¸ì²»À¼¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥¬¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¡£¥¢¥á¥³¥ß¤Î±Ñ¸ìÈÇ¤À¤Ã¤¿¤éÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤ò¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹
Âç·¿½ñÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¿Íµ¤¥Þ¥ó¥¬¤Î±Ñ¸ìÈÇ¤âÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤ÆÆÉ¤Þ¤»¤Æ¡¢¼«Á³¤È±Ñ¸ì¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë»Å¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤ª¶â»ý¤Á¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Î»È¤¤Êý
ÊÌ¤Î¥·¥óÉÙÍµÁØ¤ÎÊý¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë¤¢¤Þ¤ê¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¤ò¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤¨¤Æ²èÌÌ¤¬¾®¤µ¤¤¥¹¥Þ¥Û¤·¤«Çã¤ï¤Ê¤¤¡£²èÌÌ¤¬¾®¤µ¤¤¤È¡¢¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â»Ø¤Ç¤¦¤Þ¤¯Áàºî¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼«Á³¤È¤¢¤Þ¤ê¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥²¡¼¥à¤¬¡ÖÊªÍýÅª¤Ë¤ä¤ê¤Å¤é¤¤¡×»ÅÁÈ¤ß¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ºî¤Ã¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤³¤Ã¤½¤êÍ¶Æ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æþ¤ì¤ë¥¢¥×¥ê¤Î¿ô¤ò¶¯À©Åª¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÏºÇ¤â¥á¥â¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤Î¾¯¤Ê¤¤µ¡¼ï¤ò»Ò¤É¤â¤Ë¤ÏÍ¿¤¨¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡ÊiPhone¤Ê¤é64GB¡Ë¡£
¤³¤ÎÊý¤Ï¡¢¥¿¥¤¤ä¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ê¤É¤Ç³¤³°Ãóºß°÷¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÈ³Ø¤Ç°Å¹æ»ñ»º¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ2013Ç¯¤Ë¹ØÆþ¤·¡¢5Ç¯¸å¤Ë¿ô½½²¯±ß¤Î»ñ»º¤òÃÛ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥·¥óÉÙÍµÁØ¤Ç¤¹¤¬¡¢ËèÄ«4»þ¤Ëµ¯¤¤Æ1»þ´Ö¼å¤ÎâÔÁÛ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤êÀº¿À¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¶â¤Ï´û¤Ë½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¶â¤ò¤è¤ê½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¿´¤Î½¼¼Â¤ò¹¥¤ß¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿¨¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥Þ¥Û²èÌÌ¤Ã¤Æ¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÄÌÃÎ¤¬¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ï°ìÆüÃæ¡ÈÌë´Ö¥â¡¼¥É¡É¤ÎÀßÄê¤Ç¡¢ÄÌÃÎ¤¬²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÍè¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢²èÌÌ¤â¥°¥ì¡¼¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÇò¹õ¤ÎÀßÄê¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¹¥Þ¥Û°ÍÂ¸¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÊýË¡
¤½¤ÎÊý¤¬ºÇ¶áÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Minimal Phone¤È¤¤¤¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¡¢²èÌÌ¤ËE-Paper¤È¤¤¤¦¥â¥Î¥¯¥í¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¤âÇò¹õ¤Ê¤Î¤«¡©¡¡YouTube¤Ï¤É¤¦¸«¤¨¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»¨Ç°¤¬Í¯¤½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥·¥óÉÙÍµÁØ¤Î¶µ¤¨¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¥â¥Ã¥È¡¼¤Î»ä¤âÁáÂ®¡¢ÃíÊ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À½Â¤¼Ô¤¬²áµî¤Ë¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¥â¥Î¥¯¥í¤Î¥¹¥Þ¥Û¤¬ËÜÅö¤ËÆÏ¤¯¤«¤É¤¦¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¿Í¤È¤·¤Æ°ìÊâÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼«Ê¬¼«¿È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ËÌµÂÌ¤Ê»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡Ö»ÅÁÈ¤ßºî¤ê¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¥²¡¼¥à¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤á¤í¡×¤È¼¸¤ë¤è¤ê¤âÇò¹õ¤Î²èÌÌ¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼Â¤Ï¡¢»ä¤ÎÌ¼¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤Î¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤ÆËèÆü¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÜ¤òÎ¥¤¹¤ÈYouTube Kids¤òÄ¹»þ´Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ì¼¤¬¥ì¥Ã¥¹¥óÍÑ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëiPad¤òÇò¹õ²èÌÌ¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆYouTube¤ò¸«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ì¼¤Ë¤Ï¡ÖÆ°²è¤Ð¤«¤ê¸«¤ë¤«¤éiPad¤¬Èè¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£
iPad¤âiPhone¤â¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥ÈÀßÄê¤Ç´ÊÃ±¤Ë²èÌÌ¤ò¥·¥í¥¯¥í¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÀßÄêÊýË¡¤ò°Ê²¼¤ËµºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤±¤ì¤Ð¡¢¤´»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1¡¥¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Î¡ÖÀßÄê¡×¥¢¥×¥ê¤òÎ©¤Á¾å¤²
2¡¥¤½¤ÎÃæ¤Î¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¥¿¥Ã¥Á
3¡¥²èÌÌÉ½¼¨¤È¥Æ¥¥¹¥È¥µ¥¤¥º¤ò¥¿¥Ã¥Á
4¡¥¥«¥é¡¼¥Õ¥£¥ë¥¿¤ò¥¿¥Ã¥Á¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î¥°¥ì¡¼¥¹¥±¡¼¥ë¤ò¥¿¥Ã¥Á¡Ê¤³¤ì¤ÇÇò¹õ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
