¤½¤ê¤ãŽ¢°¦»ÒÅ·¹ÄŽ£¤¬ÂÔË¾¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤À¡ÄÅçÅÄÍµÌ¦Ž¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ë¹ñÌ±¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦ÈùÌ¯¤Ê´¶¾ð¤ÎÀµÂÎŽ£¡Ú2025Ç¯11·îBEST¡Û
2025Ç¯11·î¤Ë¡¢¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¿Íµ¤µ»ö¥Ù¥¹¥È3¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñÉôÌç¤ÎÂè2°Ì¤Ï¡½¡½¡£
¢§Âè1°Ì¡¡¤À¤«¤éÍª¿Î¤µ¤Þ¤ËÄë²¦³Ø¤ò¼ø¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¹Ä¼¼¸¦µæ²È¤¬Ž¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤È½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤¬°¦»ÒÅ·¹Ä"¤Ç°ìÃ×Ž£¤È¸«¤ë¥ï¥±"
¢§Âè2°Ì¡¡¤½¤ê¤ãŽ¢°¦»ÒÅ·¹ÄŽ£¤¬ÂÔË¾¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤À¡ÄÅçÅÄÍµÌ¦Ž¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ë¹ñÌ±¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦ÈùÌ¯¤Ê´¶¾ð¤ÎÀµÂÎŽ£
¢§Âè3°Ì¡¡ÉÊÀî¤ÎŽ¢¥³¥ó¥ÚºÇÍ¥½¨¥È¥¤¥ìŽ£¤ÏŽ¤"ÈÈºá¼Ô¤ÎÅ·¹ñ"¤À¤Ã¤¿¡ÄÀìÌç²È¤¬·Ù¹ðŽ¢ÆüËÜ¤Î¥È¥¤¥ì¤¬Êú¤¨¤ë¹½Â¤Åª¤Ê·ç´ÙŽ£
¢£Å·¹Ä²È¤Î¡È°ì¿Í¤Ã»Ò¡É¤Ç¤¢¤ë°¦»ÒÆâ¿Æ²¦
°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤Ï°ì¿Í¤Ã»Ò¤Ç¤¢¤ë¡£
ºÇ¶á¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Î²ÈÄí¤Ç¤â°ì¿Í¤Ã»Ò¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2021Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢·ëº§¸å15¡Á19Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿É×ÉØ¤Î»Ò¤É¤â¤Î¤¦¤Á¡¢19.7¡ó¤¬°ì¿Í¤Ã»Ò¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÄ´ºº¤È¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿¹ñÎ©¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¦¿Í¸ýÌäÂê¸¦µæ½ê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Æ±¤¸Ä´ºº¤À¤¬¡¢2002Ç¯¤Ë¤Ï8.0¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ª¤è¤½20Ç¯¤Ç°ì¿Í¤Ã»Ò¤ÏÇÜÁý¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
»ä¤Ï1953Ç¯¡¢¾¼ÏÂ28Ç¯¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¤¢¤ë¡£Åö»þ¡¢³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç°ì¿Í¤Ã»Ò¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¡£°ì¿Í¤Ã»Ò¤Î³ä¹ç¤Ï1990Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é½ù¡¹¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢²¿¤è¤êÈÕº§²½¤äÈÕ»º²½¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÍýÍ³¤«¤éÆó¿ÍÌÜ¤ò¤â¤¦¤±¤ëÉ×ÉØ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¹ÄÂ²¤ÎÃæ¤Ë°ì¿Í¤Ã»Ò¤¬¸½¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿»þÂå¤Î·¹¸þ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤Ï¤½¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£
Îò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢Å·¹Ä¤Î»Ò¤É¤â¤¬°ì¿Í¤Ã»Ò¤È¤¤¤¦Îã¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ÖÂ¦¼¼¡×¤ÎÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¡¢Êì¤ò°Û¤Ë¤¹¤ë·»Äï»ÐËå¤¬Â¿¤¯Â¸ºß¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Ç¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢°ÊÁ°¤ÏÍÜ»Ò¤ò¤È¤ë¤³¤È¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢°ì¿Í¤Ã»Ò¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¢£¡È°ì¿Í¤Ã»Ò¹Ä»Ò¡É¤Ï°ì¾òÅ·¹Ä¤Î¤ß
Í£°ì¤ÎÎã³°¤¬Âè66Âå¤Î°ì¾ò(¤¤¤Á¤¸¤ç¤¦)Å·¹Ä¤Ç¤¢¤ë¡£°ì¾òÅ·¹Ä¤Ï986Ç¯¤«¤é1011Ç¯¤Þ¤Çºß°Ì¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÊ¿°ÂÄ«¤ÎµÜÄîÊ¸²½¤¬¤â¤Ã¤È¤â²Ú¤ä¤«¤À¤Ã¤¿»þÂå¤Ç¤¢¤ë¡£Æ£¸¶Æ»Ä¹¤¬¸¢Àª¤ò¤Õ¤ë¤¤¡¢À¶¾¯Ç¼¸À¤¬¡ØËíÁð»Ò¡Ù¤ò¡¢»ç¼°Éô¤¬¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°ì¾òÅ·¹Ä¤ÎÉã¤ÏÂè64Âå¤Î±ßÍ»(¤¨¤ó¤æ¤¦)Å·¹Ä¤Ç¤¢¤ë¡£±ßÍ»Å·¹Ä¤Ë¤ÏºÊ¤È¤·¤Æ2¿Í¤ÎÃæµÜ¡¢2¿Í¤Î½÷¸æ¡¢2¿Í¤Î¹¹°á¤¬¤¤¤¿¡£ÃæµÜ¤¬ÀµºÊ¤Ë¤¢¤¿¤ë¹Ä¹¡¤Ç¡¢½÷¸æ¤Ï¤½¤Î²¼¡¢¹¹°á¤Ï¤µ¤é¤Ë¤½¤Î²¼¤Ç¤¢¤ë¡£¸÷¸»»á¤ÎÊì¤¬¹¹°á¤Ç¿ÈÊ¬¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤Î¡Ö¶ÍÔä´¬¡×¤Ç¤Ï¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
6¿Í¤âºÊ¤¬¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢±ßÍ»Å·¹Ä¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¡¢½÷¸æ¤ÎÆ£¸¶Á§»Ò(¤»¤ó¤·)¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿²û¿Î(¤ä¤¹¤Ò¤È)¿Æ²¦¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£Á§»Ò¤ÏÆ»Ä¹¤Î»Ð¤Ç¡¢²û¿Î¿Æ²¦¤¬°ì¾òÅ·¹Ä¤È¤·¤ÆÂ¨°Ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÅö¤Ë²û¿Î¿Æ²¦¤Ï±ßÍ»Å·¹Ä¤Î»Ò¤É¤â¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÀÛÃø¡ØÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹Ä¼¼¤È¤Ï²¿¤«¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¤Ç¤â½Ò¤Ù¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¸åµÜ¤Î³«ÊüÅª¤ÊÀ³Ê¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤òµ¿¤¤¤¿¤¯¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
»ä¤¬Ä´¤Ù¤¿¸Â¤ê¡¢°ì¿Í¤Ã»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¹Ä»Ò¤Ï²û¿Î¿Æ²¦¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£°ì¿Í¤Ã»Ò¤ÎÆâ¿Æ²¦¤È¤¤¤¦Îã¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤Ï¹ÄÂ²¤È¤·¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£°ì¿Í¤Ã»Ò¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤ë¤«
»ä¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¡¢¡ÖÀ¸¤Þ¤ì½ç¡×¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¡£·»Äï»ÐËå¤Î¤¦¤Á¤É¤Î½ç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤ÇÀ³Ê¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¾å¤Ç¤ÎÁêÀ¤¬°ã¤¦¤³¤È¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ØÁêÀ¤¬°¤¤¡ª¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¤Ë½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢À¸¤Þ¤ì½ç¤Ë¤è¤ë»ä¤ÎÀ³Ê¿ÇÃÇ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢°ì»þ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
»ä¼«¿È¤Ï2¿ÍËå¤¬¤¤¤ëÂè1»Ò¤Ç¤¢¤ë¡£2ÅÙ·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ì¿Í¤Ã»Ò¤ò°é¤Æ¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ì¿Í¤Ã»Ò¤Î¾ì¹ç¡¢ºÇ½é¤ÏÂè1»Ò¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤ÏÄ¹ÃË¤äÄ¹½÷¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Äï¤äËå¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç°ì¿Í¤Ã»Ò¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£°ì¿Í¤Ã»Ò¤Ï´Å¤ä¤«¤µ¤ì¤Æ°é¤Ä¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Âè1»Ò¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢´Å¤ä¤«¤µ¤ì¤Æ°é¤ÄËö¤Ã»Ò¤È¤ÏÀ³Ê¤¬¤«¤Ê¤ê°ã¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Î¾¿Æ¤È»°¿Í²ÈÂ²¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤ÎÀ¸¤Þ¤ì½ç¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¡£Î¾¿Æ¤¬¤È¤â¤ËËö¤Ã»Ò¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾®¤µ¤Êº¢¤«¤é²¿¤«¤ÈÍê¤é¤ì¡¢Âè1»Ò¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤¬Áý¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢Î¾¿Æ¤¬¤È¤â¤ËÂè1»Ò¤À¤È¡¢»Å»öÃç´Ö¤Î´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ì¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¤Æ¤¤Ñ¤¤È¹ÔÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢»ä¤ÎÆóÅÙÌÜ¤Î·ëº§¤Ç¤ÏºÊ¤âÂè1»Ò¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿²ÈÂ²´Ø·¸¤Ï¡¢Å·¹Ä°ì²È¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡£
¢£°ì¿Í¤Ã»Ò¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤È¤Ï
°ì¿Í¤Ã»Ò¤È·»Äï»ÐËå¤¬¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤È¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤Ï¡¢¡ÖÈæ³Ó¡×¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢·»¤ÈÄï¤ÎÆó¿Í·»Äï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç·»¤ÈÄï¤ÏÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë¡£Î¾¿Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¼þ°Ï¤â¤½¤ì¤Ë²Ã¤ï¤ë¡£³Ø¹»¤ÎÀ®ÀÓ¤Ê¤É¤Ï¤Þ¤µ¤ËÈæ³Ó¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë·»¡×¤È¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤Äï¡×¤ÎÈæ³Ó¤ä¤½¤ÎµÕ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤¿¤Û¤¦¤Ï¡¢ÎôÅù´¶¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤À¤È¡¢·»¤ËÉé¤±¤Þ¤¤¤È¤¹¤ëÄï¤Î¤Û¤¦¤¬¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¡£
°ì¿Í¤Ã»Ò¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ëå¤âÄï¤â¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢Èæ³Ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢ÎôÅù´¶¤òÊú¤¯µ¡²ñ¤¬¤Ê¤¯¡¢¶þÂ÷¤Ê¤¯°é¤Ä¡£¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥È¡×¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¿Æ¤Î°¦¾ð¤ò°ì¿È¤Ë¼õ¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¿Æ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â¾¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿Æ¤Î´üÂÔ¤ò²áÅÙ¤Ë½¸¤á¤ë¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡¢°Õ³°¤Ë¤½¤ì¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢Èæ³Ó¤µ¤ì¤ë·»Äï»ÐËå¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¢£±Æ¤ÎÉôÊ¬¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤°¦»ÒÆâ¿Æ²¦
°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤¬Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤â¡¢°ì¿Í¤Ã»Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£Í×¤Ï¡¢Èæ³Ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦±Æ¤ÎÉôÊ¬¤¬¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤«¤é¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½¾»Ð¤ËÅö¤¿¤ë½©¼ÄµÜ²È¤Î²Â»ÒÆâ¿Æ²¦¤Î¾ì¹ç¡¢¾å¤Ë¾®¼¼âÃ»Ò»á¤È¤¤¤¦»Ð¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»Ð¤ËÈæ³Ó¤·¤Æ°ìÊâ²¼¤¬¤Ã¤¿Î©¾ì¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¡£»Ð¤Î¤¤¤ëËå¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¾ï¤Ë»Ð¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢5Ê¬¤â¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë»Ð¤Î¤³¤È¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤¹¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Ëå¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ë¡£»Ð¤È¤Î´Ø·¸¤¬¡¢Ëå¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ÏÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÎÉ¤¤±Æ¶Á¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢°¤¤±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¡£
²Â»ÒÆâ¿Æ²¦¤ÎÄï¤Ç¤¢¤ëÍª¿Î¿Æ²¦¤Ï¡¢2¿Í¤Î»Ð¤Î¤¤¤ëÄï¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢»Ð¤¿¤Á¤È¤Ï10ºÐ°Ê¾åÇ¯¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹ÄÂ²¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢Íª¿Î¿Æ²¦¤Ï¸·¤·¤¯°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢Î¾¿Æ°Ê¾å¤Ë»Ð¤¿¤Á¤¬ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÁêÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¡¢Åµ·¿Åª¤Ê´Å¤¨¤óË·¤ÎËö¤Ã»Ò¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤·¤«¤â¡¢·»¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Èæ³Ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¿Ê³Ø¤·¤¿ÃÞÇÈÂç³Ø¤Ç¡¢³ØÍ§¤¿¤Á¤È³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡¢´Å¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤¬¹¬¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¢£°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤ÈÍª¿Î¿Æ²¦¤ÎÀ¸¤Þ¤ì½ç¤Ë¤è¤ë°ã¤¤
¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢Âè1»Ò¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¼þ°Ï¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯Î©¾ì¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Äï¤ÈËå¤Î¤¤¤ëº£¾åÅ·¹Ä¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤ì¤ÐÌÀ¤é¤«¤À¤í¤¦¡£²í»Ò¹Ä¹¡¤âÂè1»Ò¤Ç¡¢²¼¤ËÁÐ»Ò¤ÎËå¤¬¤¤¤ë¡£
½é¤Î½÷À¼óÁê¤È¤·¤Æ¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÈ´·²¤Î»Ù»ýÎ¨¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹â»ÔÁáÉÄ»á¤âÄï¤Î¤¤¤ë»Ð¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ï³°¸ò¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤è¤¯¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï2¿Í¤Î»Ð¤È1¿Í¤Î·»¡¢¤½¤ì¤Ë1¿Í¤ÎÄï¤¬¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤ò»Ð¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤ÎÍ§¹¥Åª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£Äï¤Î¤¤¤ë»Ð¤È¡¢»Ð¤Î¤¤¤ëÄï¤ÇÁêÀ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
°¦»ÒÅ·¹ÄÂÔË¾ÏÀ¤¬¹â¤Þ¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤ÈÍª¿Î¿Æ²¦¤ÎÀ¸¤Þ¤ì½ç¤Î°ã¤¤¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¹ñÌ±¤Ï¡¢Ëö¤Ã»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍê¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¼Â¤Ï¡¢Íª¿Î¿Æ²¦¤ÎÀ¸¤Þ¤ì½ç¤ÈÆ±¤¸¼óÁê¤¬¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¼óÁê¤ÎºÂ¤ò¹â»Ô»á¤ËÅÏ¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÐÇËÌÐ»á¤Ç¤¢¤ë¡£ÀÐÇË»á¤Ë¤â2¿Í¤Î»Ð¤¬¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢Ä¹»Ð¤È¤Ï16ºÐ¤âÇ¯Îð¤Î³«¤¤¬¤¢¤ë¡£¼¡»Ð¤âÄ¹»Ð¤È¤Ï1Ç¯¤·¤«À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
ÀÐÇË»á¤ÏÍª¿Î¿Æ²¦°Ê¾å¤Ë¡¢»Ð¤¿¤Á¤Ë²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹ñ²È¤Î±¿±Ä¤òÇ¤¤»¤ë¤ËÂ¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤êµ¿Ìä¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤É¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¤Î¤«
Å·¹Ä¤ÎÄ¾·Ï¤ÎÌ¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¡¢º£¾åÅ·¹Ä¤ÎËå¤Ç¤¢¤ë¹õÅÄÀ¶»Ò(¤µ¤ä¤³)»á¤¬°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤È¤ÎÈæ³Ó¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¾å¹ÄÉ×ºÊ¤Ë¤Ï¡¢¾å¤«¤éº£¾åÅ·¹Ä¡¢½©¼ÄµÜÊ¸¿Î¿Æ²¦¡¢¤½¤·¤Æ¹õÅÄ»á¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¾å¹ÄÉ×ºÊÍ£°ì¤ÎÌ¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÃÂÀ¸¤«¤é¹õÅÄ»á¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÀ¤´Ö¤ÎÂè°ì¤Î´Ø¿´¤Ï¾Íè¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅ·¹Ä¤ËÂ¨°Ì¤¹¤ë·»¤Î¤Û¤¦¤ËÃí¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÈþÃÒ»Ò¾å¹Ä¹¡¤¬Äê¤á¤¿°é»ù¤Î»Ø¿Ë¡Ö¥Ê¥ë¤Á¤ã¤ó·ûË¡¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¾åÅ·¹Ä¤ÏÆÁ¿Î(¤Ê¤ë¤Ò¤È)¤Ç¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î°¦¾Î¤¬¡Ö¥Ê¥ë¤Á¤ã¤ó¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¹õÅÄ»á¤Ï°ìÈÌ¤ÎÌ±´Ö¿Í¤È·ëº§¤·¤¿¡£¸µÆâ¿Æ²¦¤È¤·¤Æ¹ÄÁÄ¿À¤òã«¤ë°ËÀª¿ÀµÜ¤Îº×¼ç¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹Ä¼¼¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¿¼¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÉáÃÊ¤Ï°ì¿Í¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½îÌ±¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Êë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤â¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤Û¤ÉÀ¤´Ö¤ÎÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤ÏÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¸øÌ³¤ò¤³¤Ê¤·¡¢³¤³°¤ÎÍ×¿Í¤È¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢°ìÈÌ¤Î¹ñÌ±¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¡£¤½¤Î´Ø¿´¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£
¢£°¦»ÒÅ·¹ÄÂÔË¾ÏÀ¤ÎÉ¬Á³À
¹Ä¼¼¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿½÷À¤Î¾ì¹ç¡¢·ëº§¤·¤Æ¹Ä¼¼¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤¬¸¶Â§¤È¤·¤ÆÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â¤½¤Î¸¶Â§ÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤¤¤«¤º¡¢ÉË»Ò½÷²¦¤Î¤è¤¦¤ËÆÈ¿È¤Î¤Þ¤Þ»°³ÞµÜ²È¤ÎÅö¼ç¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¡¢½÷ÀµÜ²È¤ÎÀßÃÖ¤¬µÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤¬·ëº§¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡£ËÜ¿Í¤Î´õË¾¤â½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤Þ¤ÇÌ±´Ö¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤â¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤ÏÍª¿Î¿Æ²¦¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢¿ôÇ¯¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¼¡¤ÎÅ·¹Ä¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¿Æ¤Ï»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¡¢¤½¤Î»Ò¤¬¾Íè¤É¤¦¤¤¤¦Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¤È°ì±þ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢°é»ù¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë½±¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤µ¤Û¤ÉÀè¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¤½¤ì¤ÏÅ·¹ÄÉ×ºÊ¤Î¾ì¹ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¢¤í¤¦¡£É×ºÊ¤Î¡Ö¤´À®º§¡×¤Ï1993Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤«¤é8Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿2001Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£É×ºÊ¤ÏÂÔË¾¤ÎÀÖ¤óË·¤ò¼ø¤«¤ê¡¢Âç¤¤Ê´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¤½¤Î¸å¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤¬¤¹¤¯¤¹¤¯¤È°é¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÉ×ºÊ¤Î´õË¾¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢°¦»ÒÅ·¹ÄÂÔË¾ÏÀ¤¬¾§¤¨¤é¤ì¡¢»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Þ¤Ç¤ÏÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤¬Å·¹Ä¤ËÂ¨°Ì¤¹¤ëÆ»¤Ï¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÊÄ¤¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÆ»¤¬³«¤«¤ì¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Î¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Å·¹ÄÉ×ºÊ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÊý¸þ¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ×¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤ÎÅ·¹Ä¤Î»Ò¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤¬Îò»Ë¾åµ©¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢»ä¤¿¤Á¹ñÌ±¤âº£°ìÅÙ¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯11·î8Æü¡Ë
----------
ÅçÅÄ ÍµÌ¦¡Ê¤·¤Þ¤À¡¦¤Ò¤í¤ß¡Ë
½¡¶µ³Ø¼Ô¡¢ºî²È
ÊüÁ÷¶µ°é³«È¯¥»¥ó¥¿¡¼½õ¶µ¼ø¡¢ÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¶µ¼ø¡¢ÅìµþÂç³ØÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ÆÃÇ¤¸¦µæ°÷¡¢Æ±µÒ°÷¸¦µæ°÷¤òÎòÇ¤¡£¡ØÁò¼°¤Ï¡¢Í×¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¤³¦½¡¶µ»Ë¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¡¢¡Ø½¡¶µÊÌ¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë¡¢¡Ø¿·½¡¶µ Àï¸åÀ¯Áè»Ë¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
----------
¡Ê½¡¶µ³Ø¼Ô¡¢ºî²È ÅçÅÄ ÍµÌ¦¡Ë