Ž¢¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤Ï1Æü¤ò¤É¤¦²á¤´¤¹¤«Ž£ÃÞÇÈÂçÂ´¥é¥¤¥¿¡¼¤¬Ï©¾åÀ¸³è¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿"¶â¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤»þ´Ö¤ÎÄÙ¤·Êý"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ô¢Í§¸ø»Ê¡Ø¥ë¥ÝÏ©¾å¥á¥·¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤Î¾å¤Ë¿²ÂÞ¤ò¹¤²¤Æ¿²¤ë
Ï©¾åÀ¸³è2ÆüÌÜ¡£Ä«8»þÈ¾¤Ë¡¢Â¢Á°±Ø¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¥¥ê¥¹¥È¶µ²ñ¤Ç¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê¤Î¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Ø¤ó¤Ë¹ø¤«¤±¤Ê¤¬¤éÊ¿¤é¤²¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤ËÌ²¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ºòÈÕ¤Ï¾åÌî¸ø±à¤Ë¤¢¤ëÅìµþÊ¸²½²ñ´Û¤Î¸®²¼¤Ç¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢5»þµ¯¤¤Ç¤¢¤ë¡£
º£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¾åÌî¸ø±à¤ËÌá¤ê¡¢¿²ÂÞ¤ò¹¤²¤Æ¤Þ¤¿¿²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¤¡£¡Ö¶õÊ¢¤ÏºÇ¹â¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¡×¤È¤è¤¯¸À¤¦¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¿²¿´ÃÏ¤Î°¤¤Ï©¾å¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¿çËâ¤Ï°ÂÌ²¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
Ï©¾åÀ¸³èÃæ¤Î¿²¾²¤Ï¡¢ÈË²Ú³¹¤Ç½¦¤Ã¤¿¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Î¾å¤Ë¿²ÂÞ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤¬¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢µ®½ÅÉÊ¤òÅð¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ºâÉÛ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤Þ¤ÞÌ²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Ëí¸µ¤ËÃÖ¤¤¤¿¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤Û¤«¤Î¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤ËÅð¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤ë¡£
¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤¬¸òÈÖ¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤À¤È¤³¤í¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¤ª¤¶¤Ê¤ê¤ÎÂÐ±þ¤Ç¤ª¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ÏÃ¤âÊ¹¤¯¡£
¢£Ï©¾åÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖËÉÈÈÂÐºö¡×¤ÎÎ®µ·
ÅðÆñ¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»ä¤¬Ï©¾åÀ¸³èÃæ¤ËÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿ÂÐºö¤¬¤¢¤ë¡£
ºâÉÛ¤ä¥¹¥Þ¥Û¤È¤¤¤Ã¤¿µ®½ÅÉÊ¤ò¿²ÂÞ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£¿²ÊÖ¤ê¤òÂÇ¤Ã¤¿¤È¤¤ËÂÎ¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢½³¤Ã¤ÆÂ¸µ¤Þ¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¨¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¤è¤êÅð¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤â¤¦¾¯¤·¾åµé¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»±¤Ç¥Ð¥ê¥±¡¼¥É¤ò¤Ä¤¯¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡£»±¤ò5¡Á6ËÜ¹¤²¤¿¾õÂÖ¤Ç¿²¾²¤ò°Ï¤á¤Ð¡¢Ãæ¤Ë¥Æ¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£Åð¿Í¤Î¼ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤Î»ë³¦¤ä»ç³°Àþ¤Þ¤ÇËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¤â´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤¿¤Á¤Ë¹¤¯¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ëËÉÈÈÂÐºö¤À¡£
¢£Ëè½µÆüÍËÆüÄ«9»þÈ¾¡¢T¶¨²ñ¤Ç¿æ¤½Ð¤·
¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù½ª¤ï¤ê¡¢»þ·×¤ò¸«¤ë¤È8»þ40Ê¬¡£¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÒ»Õ¤ÎÀâ¶µ¤¬Ä¹¤¤¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤Ê¡¢¿·½É¶èÂçµ×ÊÝ±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ëT¶µ²ñ¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Ëè½µÆüÍËÆü¤ÎÄ«9»þÈ¾¤«¤é¿æ¤½Ð¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï°ìÃÊ¤ÈÀâ¶µ¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¡£
ÃÅ¾å¤Î´Ú¹ñ¿Í½÷ÀËÒ»Õ¤Ï¼ã¤¤º¢¤ËÆý¤¬¤ó¤ò´µ¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¶»¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¡¢»¿Èþ²Î¤ò²Î¤¦¤ÈÇÙ¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬¡Ö¥×¥Á¥×¥Á¡×¤È²»¤òÎ©¤Æ»Ï¤á¡¢¤¬¤óºÙË¦¤Ï¤Ò¤È¤Ä»Ä¤é¤º¾Ã¤¨µî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë±³µã¤¤È»×¤¨¤ëÂç¤²¤µ¤ÊÓË°ö¤òÏ³¤é¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢¶µ²ñ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¹¤«¤µ¤º¥¹¥Þ¥Û¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢¹Êó³èÆ°¤Ë¤Ç¤â»È¤¦¤Î¤«¡¢¥º¡¼¥à¤ÇÆ°²è¤ò²ó¤·»Ï¤á¤¿¡£
»ä¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë70Âå¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¹»Ä¹ÀèÀ¸¤ÎÏÃ¤òÌÛ¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¾®³ØÀ¸¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È¼êÍ·¤Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤â¤À¤ó¤À¤óÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¿É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤Õ¤Ã¤È¿çËâ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ²¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ëÏ©¾åÀ¸³è¡£¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤Î¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Èà¤é¤ÎÀ¸³è¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤°ìÈÌ¤Î¿Í¤«¤é¡Ö¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Þ¤Þ¤¢¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ë¡£Ä«µ¯¤¤¿¤é¡¢¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤éÌë¤¬Íè¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¤À¤±¤À¡£¶õ¤´Ì½¦¤¤¤ä¹ÔÀ¯¤«¤éÈ¯Ãí¤µ¤ì¤ëÁÝ½ü¤Î¥Ð¥¤¥È¤Ê¤É¡¢¥¿¥¹¥¯¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð»þ´Ö¤ò»ý¤ÆÍ¾¤¹¡£
¤½¤Î»þ´Ö¤òÄÙ¤¹¤Î¤Ë¡¢¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Ê¤Î¤¬¡Ö¿æ¤½Ð¤·½ä¤ê¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£»þ´Ö¤¬ÄÙ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿©»ö¤â¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö°ìÀÐÆóÄ»¡×¤À¤«¤é¤À¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿·½É¡¢ÃÓÂÞ¡¢½ÂÃ«¡¢¾åÌî¡¢»³Ã«¤Ê¤É¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¿æ¤½Ð¤·¤ò½ä¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢°ÜÆ°¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¿·½É¡¢ÃÓÂÞ¡¢½ÂÃ«¤¯¤é¤¤¤Ê¤éÊâ¤¤¤Æ°ÜÆ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤â¤¤¤ë¡£¼«Å¾¼Ö¤ò1ÂæÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢³ÆÃÏ¤Î¿æ¤½Ð¤·¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¢£ÌµÎÁ¾è¼Ö·ô¤ò¶î»È¤·¤Æ¿æ¤½Ð¤·¤ò½ä¤ë
À¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤é¡¢ÅÔ±Ä¸òÄÌÌµÎÁ¾è¼Ö·ô¤ò¸òÉÕ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¶î»È¤·¤ÆÌµÎÁ¤Ç¿æ¤½Ð¤·¤ò²ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£´°Á´¤Ë°ãË¡¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¾è¼Ö·ô¤òÀ¸³èÊÝ¸î¼õµë¼Ô¤«¤é¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤â¤¿¤Þ¤Ë¤¤¤ë¡£
¿Þ½ñ´Û¤Ç»þ´Ö¤òÄÙ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤â¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¿Þ½ñ´ÛÄÌ¤¤¤ÏÅÓÃæ¤Ç¤ä¤á¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¿Þ½ñ´Û¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¤È·¸°÷¤Ëµ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¥¦¥È¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¸ª¤òÃ¡¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢¿´¤¬µÙ¤Þ¤ë²Ë¤â¤Ê¤¤¡£
ÉáÄÌ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢Ï©¾åÀ¸³è¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸ä³Ú¤ËÏ«ÎÏ¤òÃí¤´¤¦¤È¤¹¤ë°ÕÍß¤¬Ãø¤·¤¯ºï¤¬¤ì¤ë¡£ÆÉ½ñ¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Î¤Ï¤½¤ÎÉ®Æ¬¤Ç¤¢¤ë¡£Ï©¾å¤ÇËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤â¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¸«¤«¤±¤ë¤¬¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¤«¤Ê¤ê¤Î¾¯¿ôÇÉ¤À¡£
¢£ÌµÂÌ¤Ê¸ä³Ú¤ËÂÎÎÏ¤È¿À·Ð¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤
Ï©¾åÀ¸³è¤Î´À¤òÎ®¤·¤ËÁ¬Åò¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤â¡¢¤½¤ì¤Ï´¶¤¸¤ë¡£»ä¤Ï¥µ¥¦¥Ê¤¬¹¥¤¤Ç¡¢½µ¤Ë2¡Á3²ó¤Ï¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ï©¾åÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤¿ÅÓÃ¼¡¢Á¬Åò¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÌµÂÌ¤Ê¸ä³Ú¤ËÂÎÎÏ¤È¿À·Ð¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¤ß¤Ê¡¢¤½¤ÎÆü¤òÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ËÀº°ìÇÕ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î´Ú¹ñ·Ï¥¥ê¥¹¥È¶µ²ñ¤Î¿æ¤½Ð¤·¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¸þ¤«¤¤¤Î¡Ö¥Ë¥Ï¥Þ¥ëÊÛÅö¡×¤Ç¶µ²ñ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÂçÎÌ¹ØÆþ¤·¤¿¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÊÛÅö¤È¾®¤µ¤Ê¥Ñ¥ó¤¬1¤Ä¡£
ÊÛÅö¤Ï¿ô¼ïÎà¤¢¤ë¤¦¤Á¤«¤é¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ù¤ë¤¬¡¢¡ÖÅâÍÈ¤²¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¿ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£´õË¾¼Ô¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¶µ²ñ¤Ë´óÉÕ¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿°áÎà¤Î»³¤ÎÃæ¤«¤éÍß¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿ôÅÀ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ÊÛÅö¤Î¤ª¤«¤º¤Ï¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤¬¤Î¤Ã¤¿·Ü¤ÎÅâÍÈ¤²¤¬4¤Ä¤Ë¾ÆÇä¤¬1¤Ä¤ÈÅº¤¨Êª¤ÎÄÒÊª¡£¤â¤È¤â¤ÈÊÛÅö1¤Ä280±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¥Ë¥Ï¥Þ¥ëÊÛÅö¡×¤È¤¤¤¦Å¹Ì¾¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¾¯¤·ÃÍ¾å¤²¤·¤Æ320±ß¡£ÀµÄ¾¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤º¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÊÛÅö¤È¤·¤Æ¤Ï¼ä¤·¤¤¤¬¡¢ÃÍÃÊÁê±þ¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£
¡¦¥á¥·¡¡¡Ö¥Ë¥Ï¥Þ¥ëÊÛÅö¡×¤ÎÅâÍÈ¤²ÊÛÅö¡¢¾®¤µ¤Ê¥Ñ¥ó
¡¦¾ì½ê¡¡¿·Âçµ×ÊÝ¤ÎT¶¨²ñ
¡¦ÊÂ¤ó¤À¿Í¿ô¡¡Ìó300¿Í
¡¦ÊÂ¤ó¤À»þ´Ö¡¡120Ê¬
Ô¢Í§ ¸ø»Ê¡Ê¤¯¤Ë¤È¤â¡¦¤³¤¦¤¸¡Ë
¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼
1992Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÆÊÌÚ¸©Æá¿Ü¤Î²¹ÀôÃÏ¤Ç°é¤Ä¡£ÃÞÇÈÂç³Ø·Ý½ÑÀìÌç³Ø·²ºß³ØÃæ¤è¤ê¥é¥¤¥¿¡¼³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¡£¥¥Ê½¤¤¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÈÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ÎÄÀË×¤Ë»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·7Ç¯´Ö¤«¤±¤ÆÂç³Ø¤òÂ´¶È¡£ÊÔ½¸¼Ô¤ò»Ö¤¹¤â½¢¿¦³èÆ°¤ò¤ï¤º¤«3¼Ò¤ÇÊü¤êÅê¤²¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡£¸µ¥ä¥¯¥¶¡¢³Ð¤»¤¤ºÞÃæÆÇ¼Ô¡¢»¦¿ÍÈÈ¡¢À¸³èÊÝ¸î¼õµë¼Ô¤Ê¤É¡¢Ìõ¥¢¥ê¤Ê¿Í¡¹¤È¤Î¸½ÃÏ¤Ç¤Î¸òÎ®¤òÄÖ¤Ã¤¿Ãø½ñ¡Ø¥ë¥ÝÀ¾À®¡¡¼·½½È¬Æü´Ö¥É¥ä³¹À¸³è¡Ù¡ÊºÌ¿Þ¼Ò¡Ë¤¬¡¢2018Ç¯¤ÎÃ±¹ÔËÜ´©¹Ô°ÊÍè¡¢Ê¸¸ËÈÇ¤â¹ç¤ï¤»¤Æ6ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÃø½ñ¤Ë¡Ø¥ë¥ÝÏ©¾åÀ¸³è¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¡Ø¥ë¥Ý²ÎÉñ´ìÄ®¡Ù¡ÊºÌ¿Þ¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼ Ô¢Í§ ¸ø»Ê¡Ë