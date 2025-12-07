¸µAKB48Ê¡Î±¸÷ÈÁ¡Ö¤ªÇñ¤ê¥í¥±¡×¥ß¥Ë¥¹¥«ÈþµÓ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ÖµÓ¤Î¥é¥¤¥óåºÎï¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/07¡Û¸µAKB48¤ÎÊ¡Î±¸÷ÈÁ¤¬12·î6Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥í¥±Àè¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û22ºÐ¸µAKB48¡Ö¥é¥¤¥óåºÎï¡×¿§ÇòÈþµÓÈäÏª
Ê¡Î±¤Ï¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤·¤¿Î¹ÈÖÁÈ¡ÖÍ½Â¬ÉÔÇ½¡ª¡©´ä¼ê¢ª½©ÅÄAI LOVE¥È¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊIAT´ä¼êÄ«Æü¥Æ¥ì¥Ó¡¦AAB½©ÅÄÄ«ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Î¥í¥±Àè¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£¥ê¥Ü¥ó¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Ç¥Ë¥à¥Õ¥ê¥ë¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¿È¤ËÃå¤±¾Ð´é¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤é¤ê¤È¤·¤¿Èþ¤·¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡Ö¸«¤Æ¤ë¤È¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖµÓ¤Î¥é¥¤¥óåºÎï¡×¡Ö·ò¹¯Èþ¿Í¡×¡Ö¸÷ÈÁ¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÎ¹³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¾Ð´é¤¬ºÇ¹â¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¡Î±¤Ï¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤ÎNOBROCK TV¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë¤Æ¡¢Âç´îÍø¤Î¶¯¤µ¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
