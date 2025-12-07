¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤ó¤ÆÌÌÅÝ¡ª¡×¤ÈÈà»á¤òÄÉ¤¤¤Ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦È¯¸À£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÌÜÁ°¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤ì¤³¤ìÌÑÁÛ¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë´üÂÔÃÍ¤¬¹â¤¹¤®¤ë¤È¡¢Èà»á¤Î¤ä¤ëµ¤¤ò¤½¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¡Ø¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤ó¤ÆÌÌÅÝ¡ª¡Ù¤ÈÈà»á¤òÄÉ¤¤¤Ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦È¯¸À¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Ûµ´¤¬¾Ð¤¦¤è¡ª¡ÖÍèÇ¯¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¤«¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤è¤Í¡¼¡×
¡Öº£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤â¤Þ¤À¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÍèÇ¯¤Î¡¢¤·¤«¤â³¤³°Î¹¹Ô¤Ê¤ó¤Æµá¤á¤é¤ì¤Æ¤â¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¹¤®¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÌ´¸«¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤Þ¤ºÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò³Ú¤·¤¯²á¤´¤¹¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤Æ¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ã¤Ý¤¤¤³¤È¤¬¤·¤¿¤¤¡ª¡×
¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤à¤·¤í°ìÈÖº¤¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËËÜ¿Í¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö²¿¤«¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¡Ö²¿¤«Çã¤¤¤¿¤¤¡×Æ±ÍÍ¤ËÈà»á¤òº¤¤é¤»¤ëÄêÈÖ¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ã¤Ý¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬Àè¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤«¤Ê¡Ö»ä¤ÎÌ´¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ï¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤í¤Ã¤Æ¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¾è¤¸¤Æ¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ø¤ÎÌ´¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë´êË¾¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤é¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢º£¤¹¤°¤Ã¤Æ¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡©¡×¤Ê¤É¤È¤Á¤ã¤ó¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Á°¤ËÇË¶É¤ò·Þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£´¡ÛÈæ³Ó¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡ÖµîÇ¯¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¡û¡û¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡Ä¡×
¡ÖµëÎÁ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÏËèÇ¯ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¡Ä¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÍ×µá¤¬Ç¯¡¹¹â¤Þ¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¡Ö»ä¤¿¤ÁÉÕ¤¹ç¤¤Ä¹¤¤¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡×¤Ê¤É¤È¹µ¤¨¤á¤Ë½Ð¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¤¤¤¯¤é¤«¤«¤ë¤Î¡©¡Ö°ìÅÙ¤¯¤é¤¤Ìë·Ê¤¬¸«¤¨¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¥Ç¥£¥Ê¡¼¿©¤Ù¤¿¤¤¡×
¡ÖÍ½Ìó¤â·ãÀï¤À¤·¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÆÃÊÌÎÁ¶â¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹â¤¤¤·¡Ä¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ù¥¿¤Ë¥Ð¥Ö¥ê¡¼¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òË¾¤à¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÇÍ½Ìó¤·¤Æ¥ï¥ê¥«¥ó¤ÇÎ×¤à¤¯¤é¤¤·é¤¤ÂÖÅÙ¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢Â¾ÎÏËÜ´ê¤Ç¤Ï¥É¥ó°ú¤¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¶¡Û»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ª¡Ö¥¤¥Ö¤ÎÌë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ªÇñ¤Þ¤ê¤·¤¿¤¤¡×
¡Ö¼¡¤ÎÆü¤âÊ¿Æü¤À¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¥Û¥Æ¥ë¤ÎÍ½Ìó¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢À»Ìë¤Î¤ªÇñ¤Þ¤ê¤ò¾¡¼ê¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢¤É¤Á¤é¤«¤Î²È¤ËÇñ¤Þ¤ëÄøÅÙ¤¬µ¤³Ú¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¿Í¤´¤ß¤ä½ÂÂÚ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤é¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤«¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¡Ö¹ÔÎó¤È¤«ËÜÅö¤Ë·ù¤¤¤Ê¤Î¤Ç´ªÊÛ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢º®»¨¤¹¤ë¾ì½ê¤Ë¤¢¤¨¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤´¤Í¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡Ö¶õ¤¤¤Æ¤ë·ê¾ì¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¡×¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤Î¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¡û¡û¤Ë¹Ô¤³¤¦¡ª¡×¤È¼«Ê¬¤¬¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤Î¤¬ÌµÆñ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¤³¤Ã¤Á¤âÍÑ°Õ¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Æ¤Í¡ª¡×
¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢ÀµÄ¾¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¢¤ê¤¤ÇÏÃ¤ò¿Ê¤á¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Æó¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë²¹ÅÙº¹¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤¹¤ë¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¥ê¥¹¥¡¼¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡ÛËèÇ¯µÏ¿¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡©¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¡¼¡×
¡ÖÄ¹¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁ°Ç¯Ä¶¤¨¤¹¤ë¤Î¤âÂçÊÑ¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¾ï¤Ë²áµîºÇ¹â¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÍ×µá¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¡Öº£Ç¯¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¡×¤Ê¤É¤È¤±¤Ê¤²¤ÊÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤à¤·¤íÈà»á¤òÊ³µ¯¤µ¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¹â¤¹¤®¤ëÍ×µá¤Ï¤·¤Ê¤¤¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£¤³¤ì¤ò¼é¤ë¤À¤±¤Ç¤âÈà»á¤Î¤ä¤ëµ¤¤Ï¥¡¼¥×¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´ðËÜ¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¡×¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤ò´Ó¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ê·§»³ ½Ú¡Ë
