¡¡½÷Í¥¤ÎÆüÈæÈþ»×¡Ê¤ß¤³¤È¡Ë¤¬£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç£²£°£²£¶Ç¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥Á¡¼¥à¤È¤È¤â¤Ë´°À®¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¼«¿®ºî¤ËÆüÈæ¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡£ÁÇÄ¾¤Ë¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£»£±Æ»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¿å¿§¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤¿»þ¤Ë³°¤Ç¤Î»£±Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¨ÀáÅª¤Ë²Æ¤À¤Ã¤¿¡£²ã¤Ë£²£°¤«½ê°Ê¾å»É¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡×¤Ë¶ì¾Ð¤¤¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï£±£±·î¤ËÉñÂæ¤Ç¼ç±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»Å»ö¤ËÄ©Àï¡£¤«¤Ä¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö£Ä£ò£å£á£í£µ¡×¤ÎºÆ½¸·ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤¬¤³¤Î»Å»ö¤ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤Èµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤À¤Ê¤È¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£µ¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤â·Þ¤¨¤¿¤¬¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤À¤Ã¤Æ»×¤¤¤¿¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£°ìÊâ¤º¤ÄÆ§¤ß¤·¤á¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¼«¿æ¤ËÄ©ÀïÃæ¡£¤À¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤Ä¤Ä¡Ö¼ÑÊª¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤«¤é½¬¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬ºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡Ä¡×¤È¼«¤é¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£