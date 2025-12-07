J3¾ÂÄÅ¤¬JFL¤È¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨ÀïÂè1ÀïÍî¤È¤¹¡¡2ÅÙÄÉ¤¤¤Ä¤¯¼¹Ç°¼Â¤é¤º¡¢ÎëÌÚ´ÆÆÄ¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¾¡¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¡þJ3¡¦JFLÆþ¤ìÂØ¤¨ÀïÂè1Àï¡¡¾ÂÄÅ2¡¼3¼¢²ì¡Ê2025Ç¯12·î7Æü¡¡Ê¿ÏÂÆ²HATO¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡J3¤ÇºÇ²¼°Ì¤Î¾ÂÄÅ¤¬¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇJFL2°Ì¡¦¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ì¤Ë2¡½3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¾ÂÄÅ¤Ï¼¡Àï¤Ç°ú¤Ê¬¤±°Ê²¼¤Ê¤éJ3Âà²ñ¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡2ÅÙÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ÇÆ§¤óÄ¥¤ê¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2¡½2¤Î¸åÈ¾36Ê¬¡¢GK¥¸¥í¡¼¥ó¡¦¥²¥®¥à¡Ê21¡Ë¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÃÆ¤¤¤¿¤³¤Ü¤ìµå¤ò²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£¾ÂÄÅ¤Ï»Ä¤ê»þ´Ö¤ÇÌÔ¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤¬¡¢9000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¸å²¡¤·¤ò¼õ¤±¤¿¼¢²ì¤ò»ÅÎ±¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚ½¨¿Í´ÆÆÄ¡Ê51¡Ë¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÁ°¤Ç¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¡£3¼ºÅÀ¤È¤â¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼Íí¤ß¡¢¤â¤¦°ì²ó²þÁ±¤·¤¿¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡17Ç¯¤ËJ3¤Ë»²Æþ¤·¤¿¾ÂÄÅ¤¬³³¤Ã¤×¤Á¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¡£»ÄÎ±¤Ë¤Ï2ÅÀº¹°Ê¾å¤Ç¤Î¾¡Íø¤¬É¬Í×¡£1¡½0¤Ç¤â±äÄ¹Àï¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¾¡Íø¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¤À¡£ÎëÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¾¡¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡×