²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÁÐ»Ò¤Î·»Äï¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³¨Æüµ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿³¨Æüµ¤Ç¤Ï¡¢ÆóÍñÀÁÐÀ¸»ù¤Ç¤¢¤ëÆó¿Í¤ÎÃË¤Î»Ò¤ÎÌÀ³Î¤Ê¸ÄÀ¤¬¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤È¾ÜºÙ¤ÊÊ¸¾Ï¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢ÁÐ»Ò¤Î·»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹õÌÜ¤¬¥°¥ì¡¼¤Ç¥¥ì¥¤¡×¤È¤·¡ÖºÇ¶á¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥Þ¥Þ¤ò¸«¤Þ¤¹¡¡¤Ï¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¤µ¤«¤µ¤Þ¤Ç¤â¤Ò¤¿¤¹¤é¥Þ¥Þ¤ò¸«¤ë¤Ã¡×¤È¤¤¤Ä¤â¥Þ¥Þ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤æÌÓ¾å¤²¤Æ¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤ë¡¡É½¾ð¤¬À³Ê¤¬ÎÉ¤¹¤®¤Æµã¤±¤ë¤·¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¡©¡Ë´ðËÜ¤¤¤Ä¤â¥Ë¥Ã¥³¥ê¤Ç¤´¤¤²¤ó¡¦ÎÉ¤¤»Ò¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÐ»Ò¤ÎÄï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¹õÌÜ¤¬¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç¥¥ì¥¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤¬¥Ý¥Ë¥ç¤Ë»÷¤Æ¤ë¡ª¤µ¤¤¤½¤º¡¼¤Ã¤È¿²¤ë¤·¡¡ÌÜ¤¬¤Û¤½¤¤¤ª¤¸¤¾¤¦¤µ¤ó¤Ý¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¡¤µ¤¤¤¤ó¤ÏÌÜ¤¬¥Ñ¥Ã¥Á¥ê¤·¤Æ¤¤¿¡ª¡×¤ÈºÇ¶á¤ÎÊÑ²½¤òµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤½¤·¤Æ¤è¤¯¾Ð¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡×¡Ö¿²Áê¤È¥Ý¡¼¥º¤ÎÂ¿ÍÍ¤µ¤¬ËèÆü³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÁÐ»Ò¤Îµã¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁÐ»Ò¤Î·»¤Ï¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¥®¥ã¥óµã¤¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢²º¤ä¤«¤Ç¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÊÀ³Ê¤¬³À´Ö¸«¤¨¤Þ¤¹¡£Äï¤Ï¡Ö¥Ð¥ÁÀÚ¤ìµã¤¡ª¥®¥ã¡¼¡¼¡¼¡Ä¤«¤é¤Î¤ª¤â¤¤¤Ã¤¤êÂ©¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¤Þ¤¿¡¢¤®¤ã¡¼¡Á¡Á¡ª¡ª¤½¤·¤Æ¥Ô¥¿¥Ã¤È»ß¤à¡×¤Èµã¤Êý¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÄï¤¯¤ó¤ê¤ó¤«¤¯¤¬»ä¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤±¤É¼ª¤¬¤Ç¤«¤¤¤È¤³¤â¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¼«Ê¬¤ÈÁÐ»Ò¤ÎÄï¤Î¼ª¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö°äÅÁ¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤Í¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬»÷¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©´é¡©À³Ê¡©¿ÈÂÎ¤Ä¤¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
