ºå¿À»þÂå¤ËÉ°»³¿Ê¼¡Ïº»á¡¢¶âËÜÃÎ·û»á¡¢ÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¤Î´Ö¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÈùÌ¯¤Ê¶õµ¤´¶¡Ö3¿Í¤ÇÏÃ¤¹¤ÈÆñ¤·¤¤¡×
¡¡¸µºå¿À¤ÎÉ°»³¿Ê¼¡Ïº»á¡Ê56¡Ë¤¬¡¢¸ÅÅÄÆØÌé»á¡Ê60¡Ë¤ÎYouTube¡Ö¥Õ¥ë¥¿¤ÎÊýÄø¼°¡×¤Ë½Ð±é¡£Âç³ØÀ¸¤È°ã¤¦¥×¥íÌîµå¤ÎÇ¯Îð¥ë¡¼¥ë¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤¿ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¶âËÜ»á¤¬FA¤Çºå¿ÀÆþ¤ê¡£É°»³»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆüÊÆÂç³ØÌîµå¤ÇÆ±´ü¤ÎÆ±Éô²°¤ÈµìÃÎ¤ÎÃç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶âËÜ»á¤Ï1Ï²¤ÇÅìËÌÊ¡»ãÂç¿Ê³Ø¡£É°»³»á¤è¤ê1ºÐÇ¯¾å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ï³ØÇ¯¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡£²¿¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¥×¥í¤ÏÆþÃÄÇ¯¿ô¤ä¼ÂÀÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÇ¯Îð¤Ç¾å²¼´Ø·¸¤¬·è¤Þ¤ë¡£¤¿¤À¡¢¶âËÜ»á¤¬¡Ö¥¿¥á¸ì¤Ç¤¤¤¤¤è¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢É°»³»á¤ÏÂç³Ø»þÂå¤ÈÆ±¤¸¡È¶â¤â¤Ã¤Á¤ã¤ó¡É¤ÇÄÌ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¤â¤¦°ì¿Í¡¢¼ç¼´¤ËÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¤¬¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÒ²¬»á¤ÏÉ°»³»á¤ÈÆ±¤¸Ç¯¡¢¤½¤·¤Æ¶âËÜ»á¤ÈÆ±³ØÇ¯¤À¤¬¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ë¤ÏÌÌ¼±¤¬¤Ê¤¤¡£¥×¥íÌîµå¤Î´·Îã¤Ë½¾¤Ã¤Æ¶âËÜ»á¤Ë¤Ï·É¸ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¤ä¤ä¤³¤·¤¤¡£É°»³»á¤Ï¡Ö3¿Í¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ë¤È¤¤¬°ìÈÖÆñ¤·¤¤¡£ÊÒ²¬¤¬·É¸ì¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ë¤«¤é¡¢²¶¤â¶â¤â¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃúÇ«¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸»þ´ü¤Ëºå¿À¤Ë¤¤¤¿¶âËÜ»á¤ÈÆ±¤¸Ç¯¤Î²¼Ìø»á¤Ï¡Ö¤³¤Î3¿Í¤ÏÈùÌ¯¤Ê¶õµ¤Î®¤ì¤Æ¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÅÅÄ»á¤â¤³¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î¾®µÜ»³¸ç»á¤Ï2Ï²¤ÇÁáÂç¿Ê³Ø¡£¸ÅÅÄ»á¤ÏÆ±¤¸Ç¯¤Ê¤Î¤ÇÂç³Ø¤Ï2³ØÇ¯²¼¤À¤¬¡¢¥×¥í¤Ç¤Ï¥¿¥á¸ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®µÜ»³»á¤Ï¤Î¤Á¤Ë²£ÉÍ¡Ê¸½DeNA¡Ë°ÜÀÒ¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ãæº¬¿Î»á¤Ï¾®µÜ»³»á¤è¤êÇ¯Îð¤Ï1ºÐ²¼¤À¤¬¡¢³ØÇ¯¤Ï1¸Ä¾å¡£Ë¡Âç»þÂå¤Ï¾®µÜ»³»á¤Ë¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ò¸·¤·¤¯¹¶¤á¤é¤ì¡¢¡Ö¤É¤³Åê¤²¤È¤ó¤¸¤ã¡¢¥³¥é¡ª¡×¤ÈÂÇÀÊ¤ÇÅÜÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢¸ÅÅÄ»á¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ãæº¬»á¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£¤¦¤Ä¤à¤¤Ê¤¬¤é°ì¸À¡£¡Ö¸ÅÅÄ¤µ¤óº£¤µ¤é·É¸ì»È¤¨¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤È¾®µÜ»³»á¤È¤Î´Ø·¸¤òÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
