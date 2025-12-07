Àã²½¾Ñ¤Î¡ÖÈôÂÍ¤ÎÎ¤¡×¹ç¾¸²È²°¤Ç¡È¤·¤áÆì¤Å¤¯¤ê¡É ¿¦°÷¤é¤¬Âç¾®65ËÜ¤ò¼êºî¶È¤Ç¡Ä»ÜÀßÆâ¤Î¼ÖÅÄ¤Ç¼ý³Ï¤·¤¿¡È¤ï¤é¡É¤ò»ÈÍÑ ´ôÉì¸©¹â»³»Ô
´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤Î´Ñ¸÷»ÜÀß¡ÖÈôÂÍ¤ÎÎ¤¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¤·¤áÆì¤Å¤¯¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°¤Î½µ¤Ë¹ß¤Ã¤¿Àã¤¬»Ä¤ë¡ÖÈôÂÍ¤ÎÎ¤¡×¡£7Æü¤ÏÀÄ¶õ¤¬¹¤¬¤ê¡¢´Ñ¸÷µÒ¤é¤ÏÀã²½¾Ñ¤·¤¿¹ç¾¸²È²°¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê´Ñ¸÷µÒ¡Ë¡Ö¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤·Ê¿§¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ç¾¸²È²°¡ÖµÈ¿¿²È¡×¤Ç¤ÏÀµ·î¾þ¤ê¤Ë»È¤¦¤·¤áÆì¤Å¤¯¤ê¤¬¼êºî¶È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ï¤é¡×¤Ï»ÜÀßÆâ¤Î¼ÖÅÄ¤Ç½©¤Ë¼ý³Ï¤·¤¿¤â¤Î¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿¦°÷¤é¤Ï°ÏÏ§Î¢¤ÇÃÈ¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¾®ÍÍ¡¹¤Ê¤·¤áÆì¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤áÆì¤Ï65ËÜ¤¬ºî¤é¤ì¡¢12·îËö¤Ë»ÜÀßÆâ¤Ë¾þ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£