¿åÂ²´Û¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ LEDÅÅ¾þ¤¬¡È¥Ç¥ó¥¥¦¥Ê¥®¤ÎÊüÅÅ¡É¤ËÏ¢Æ°¤·¤¿¡È¥Ó¥ê¥Ó¥ê¥Ä¥êー¡É¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÐ¾ì¡Ä»°½Å¡¦Ä»±©¿åÂ²´Û
»°½Å¸©¤ÎÄ»±©¿åÂ²´Û¤Ç¥Ç¥ó¥¥¦¥Ê¥®¤¬Êü¤ÄÅÅµ¤¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ¸÷¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¿åÂ²´Û¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ LEDÅÅ¾þ¤¬¡È¥Ç¥ó¥¥¦¥Ê¥®¤ÎÊüÅÅ¡É¤ËÏ¢Æ°¤·¤¿¡È¥Ó¥ê¥Ó¥ê¥Ä¥êー¡É¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÐ¾ì¡Ä»°½Å¡¦Ä»±©¿åÂ²´Û
¤ª¤è¤½2000¸Ä¤ÎLEDÅÅ¾þ¤¬µ±¤¯¹â¤µ5¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¡£
Ä»±©¿åÂ²´Û¤Ë3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤¿¤³¤Î¥Ä¥êー¤Ï¡¢6É¤¤Î¥Ç¥ó¥¥¦¥Ê¥®¤¬ÊüÅÅ¤¹¤ë¤È¥»¥ó¥µー¤¬´¶ÃÎ¤·¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¸÷¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥ó¥¥¦¥Ê¥®¤¬È¯¤¹¤ëÅÅµ¤¤Ï600¤«¤é800¥Ü¥ë¥È¤È¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¥Ä¥êー¤Ë¤Ï¥¨¥µ¤òÍ¿¤¨¤¿ºÝ¤ËÊüÅÅ¤¹¤ë¤È¡¢Íë¤Î²»¤È¤È¤â¤ËÅÅ¾þ¤Î¸÷¤êÊý¤¬ÊÑ¤ï¤ë±é½Ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¿åÂ²´Û¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ä¥êー¤Ï12·î25Æü¤Þ¤ÇÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£