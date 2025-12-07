¡ÚÂçºå¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡Û¡Ö³«È¯¤ÎÊý¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¬¥ó¥À¥à¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö»ä¤Î¸ý¤«¤é¤Ï²¿¤È¤â¡×¡¡¥¹¥º¥¤Î¼¡À¤Âå4Â¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÌ¾¤Ï¥â¥¯¥Ð2
2025Ç¯12·î5¡Á7Æü¤Î3Æü´Ö¡¢ÂçºåÆî¹Á¤Î¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¤Ç¡¢Âè13²óÂçºå¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ»º¼Ö¡¢Í¢Æþ¼Ö¹ç¤ï¤»¤Æ33¥Ö¥é¥ó¥É¡¢°ìÈÌÅ¸¼¨¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æ234¤Î´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤¬½¸¤¦¡¢À¾ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡£²¦Æ»¤ò¤ä¤ä³°¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¿´¤ò¼æ¤«¤ì¤¿Å¸¼¨¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ø¥Ã¥É¤Î·Á¾õ¡¢Á´ÂÎ¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¡¢¡ÖMOQBA¡×¤È¤¤¤¦¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¡£¤¢¤ì¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í
Ä·¤Í¤ÆÅ¾¤¬¤Ã¤Æ·îÌÌÃµºº¤¹¤ë¡Ö¤Þ¤¤¤É2¹æ¡×
¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¤ò¤Û¤Ü¥Õ¥ë¤Ë»È¤Ã¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¡£¥¯¥ë¥Þ¤À¤±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤ÍÍ¡¹¤Ê°ÜÆ°¤Î·Á¤ò´Þ¤á¤¿Å¸¼¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Ë2¹æ´Û¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤ê·îÌÌÃµººµ¡¤Ç¤¹¡£ÅìÂçºå»Ô¤Î±§Ãè³«È¯¶¨Æ±ÁÈ¹çSOHLA¤¬À½ºî¤·¤¿¡Ö¤Þ¤¤¤É2¹æ¡×¤Ç¤¹¡£SOHLA¤Ï°ÊÁ°¡¢¿Í¹©±ÒÀ±¡Ö¤Þ¤¤¤É1¹æ¡×¤òºî¤Ã¤¿»º³Ø´±Ï¢·È»ö¶È¤Ç¡¢º£²ó¤Ï·îÌÌ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
·îÌÌÃµººµ¡¤È¤¤¤¦¤ÈÉáÄÌ¡¢¼ÖÎØ¤ä¥¥ã¥¿¥Ô¥é¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤â¤Î¤òÁÛÁü¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¤¤É2¹æ¤Ï´°Á´¤ÊµåÂÎ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÆ°¤¤Ï¡ÖÄ·Ìö¡×¤Î¤ß¡£¼Ð¤áÁ°Êý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÄ·¤Ö¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÃÏ·Á¤ËµÕ¤é¤ï¤º¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÅ¾¤¬¤ë¡£¤Ê¤ó¤Æ¥í¥Ã¥¯¤ÊÅÛ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¼Â¤Ï¤³¤ì¤¬¡Ö·îÌÌ¤ÎÃÏ·Á¤È½ÅÎÏ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÃëÌë¤ÎÂç¤¤Ê²¹ÅÙÊÑ²½¤âÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¾¯¤Ê¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç¸úÎ¨¤è¤¯°ÜÆ°¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¹¤´¤¯¹çÍýÅª¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
·îÌÌÃåÎ¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¸½ºß¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¸½¾ì¤Î³Ú¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ëÂç³Ø¤ÎÅ¸¼¨
¤³¤Î2¹æ´Û¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¡¢Âç³Ø¤Ê¤É¤Î¥Ö¡¼¥¹¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âçºå¸øÎ©Âç³Ø¤Î¡Ö·ò¹¯»Ö¸þ¼«Æ°¼Ö¡×¤Ï¡¢Á°Êý¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ±¿Å¾ÀÊ¤ÇÂ¤ò¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Å¾¼Ö¤È¤«ÂÆ§¤ß¼«Æ°¼Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ°ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤ËÂå¤ï¤ëÀ©¸æÁõÃÖ¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÆþÎÏÁõÃÖ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Î¾Â¤ò¸ò¸ß¤ËÆ§¤à¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¹¥é¥¤¥É¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë±¿Æ°ÎÌ¤òÅÅµ¤¿®¹æ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ä¥â¡¼¥¿¡¼¤ò²ó¤¹ÎÏ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÁõÃÖ¡£µÓÎÏ¤Ï¼Ö¤òÆ°¤«¤¹¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ï´óÍ¿¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê±¿Æ°ÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤·¤Ê¤¬¤é¥¯¥ë¥Þ¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢´ûÂ¸¤Î¼Ö¤Ë¤â¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤À¤È¥¢¥¯¥»¥ë¤È¥Ö¥ì¡¼¥¤ÎÆ§¤ß´Ö°ã¤¤¤â²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
Âçºå»º¶ÈÂç³Ø¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Çµû¤Î¤è¤¦¤ÊÎ®Àþ·¿¤Î¾è¤êÊª¤ËÌÜ¤ò¤Ò¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏEne-1¤È¤¤¤¦¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶¥µ»¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÖÎ¾¤Ç¡¢»æ¤Î¥Ï¥Ë¥«¥à¤È¥Ù¥Ë¥äÈÄ¤ò»È¤Ã¤¿¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¥«¡¼¥Ü¥ó¤Î¥«¥¦¥ë¤òÈï¤»¤ë¹½Â¤¤Ç¡¢¼Ö½Å¤Ï¤Ê¤ó¤È18kg¤È¤¤¤¦·Ú¤µ¡£Ã±»°·Á¤Î¥Ë¥Ã¥±¥ë¿åÁÇÅÅÃÓ40ËÜ¤Ç¡¢ºÇ¹â»þÂ®85¥¥í¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤âÁ°¸å¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ë¥â¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿2ÎØ¶îÆ°¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ä¡¢¥«¥ï¥µ¥¤Î636cc¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò³ØÀ¸¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼ÖÎ¾¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
²û¤«¤·¤¤¥â¥Ç¥ë¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤È¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£
¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Î³Ú¤·¤ß¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¶áÌ¤Íè¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤ä¡¢¶áÆüÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤»²¹Í½ÐÉÊ¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥º¥¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç»²¹Í½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿e-VanVan¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÉ®¼Ô¤ÎÆ±Ç¯Âå¥é¥¤¥À¡¼¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂÀ¤¤¥¿¥¤¥ä¤¬ÆÃÄ§¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¥Ð¥¤¥¯¡¢VanVan¤ÎEV¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¥Ö¡¼¥¹¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¼Â¤Ïµ»½Ñ¿¦¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤Î³«È¯¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥Ð¥¤¥¯¡¢¥â¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÜÅö¤ËÁö¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ðº£²ó¤Î²ñ¾ì¤Ê¤É¤Ç¤ÎÈ¿¶Á¼¡Âè¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤ËÀ½ÉÊ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÎÙ¡£¥¹¥º¥¤ÎMOQBA¡Ê¥â¥¯¥Ð¡Ë2¡¢¤È¤¤¤¦¼¡À¤Âå4Â¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¡¢¤³¤ÎÌ¾Á°¤Ç»×¤ï¤ºÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö³«È¯¤ÎÊý¡¢ÀäÂÐ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¬¥ó¥À¥à¤ò°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡×
¡Ö»ä¤Î¸ý¤«¤é¤Ï¤Ê¤ó¤È¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢³«È¯¤Ë¥¬¥ó¥À¥à¤Î¹¥¤¤ÊÊý¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤¤¤ä¡¼¡¢¤³¤ó¤Ê¤ªÏÃ¤¬Ê¹¤±¤ë¤Î¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡£
