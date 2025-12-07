¥Á¡¼¥à28Ç¯¤Ö¤ê¤â¡ÖÌÜ»Ø¤»¤ë¤È¤³¤í¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌîÂ¼Í¦¡¢Í··â¼è¤ê¤Ø20È¯Àë¸À¡¡ÆüÊÆ¤Ç³èÌö¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É°ÊÍè¤Î²÷µó¤Ê¤ë¤«
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌîÂ¼Í¦ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬7Æü¡¢Í··â¤Ç¤Î³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤òÁÀ¤¦Íèµ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¥·¡¼¥º¥ó20ËÜÎÝÂÇ¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡4Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï126»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î12ËÜÎÝÂÇ¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö¡Ê20ËÜ¤Ï¡ËÌÜ»Ø¤»¤ë¤È¤³¤í¡£Â¾¤ÎÁª¼ê¤Èº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡×¡£¿·¿Í¤Î2022Ç¯¤Ë¤â10ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢ÄêÉ¾¤¬¤¢¤ëÄ¹ÂÇÎÏ¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÎÍ··â¼ê¤Ç¥·¡¼¥º¥ó20ËÜÎÝÂÇ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°¿È¤ÎÆî³¤»þÂå¤Î1963Ç¯¤Ë22ËÜÎÝÂÇ¤Î¾®ÃÓ·ó»Ê¡¢¥À¥¤¥¨¡¼»þÂå¤Î98Ç¯¤Ë21ËÜÎÝÂÇ¤Î°æ¸ý»ñ¿Î¡ÊÅö»þ¤ÏÃé¿Î¡Ë¤Î2¿Í¤À¤±¡£¥Á¡¼¥à28Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ëÂçÂæÄ¶¤¨¤Ç¡¢·ã¤·¤¤¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤òÀ©¤¹¤ë¹Í¤¨¤À¡£
¡¡¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤ÏÍèµ¨¤ÎÍ··â¤ò¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Îº£µÜ·òÂÀ¤ÈÌîÂ¼¤ò¼´¤Ë¹½ÁÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ë¤âÅÁÃ£ºÑ¤ß¡£ÌîÂ¼¤â¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤Î¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤È¶¥¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤Îº£µÜ¤Ï2ÅÙ¤Î¥·¡¼¥º¥ó14ËÜÎÝÂÇ¤¬ºÇ¹â¤ÇÂçÂæ¤ËÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ºò¥ª¥Õ¤Ïº£µÜ¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤¿¼«¼ç¥È¥ì¤ÏÃÏ¸µ´ØÀ¾¤ÇÃ±ÆÈ¤Ç¹Ô¤¦Í½Äê¡£ÌÜÉ¸¥¯¥ê¥¢¤Ø¤Î²ÝÂê¤â¡Ö¤â¤Ã¤È³Î¼ÂÀ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£7Æü¤ÏÊ¡²¬¸©ÂçÌî¾ë»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ìîµå¶µ¼¼¤Ë»²²Ã¡£²þ¤á¤Æ¡ÖÄ¹ÂÇ¤¬ÂÇ¤Æ¤Æ¡¢ÆóÍ·´Ö¤ò¼é¤ì¤ë¤Î¤¬Éð´ï¡£¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë