¡Ö²¿¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀîÀ¥¹¸¤¬¹¥ÁêÀ¤ÎÂôÂ¼¾Þ±¦ÏÓ¤Ë¸ÀµÚ
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀîÀ¥¹¸ÆâÌî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬7Æü¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¡Ê28¡Ë¤Ø¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤Ïº£µ¨14¾¡8ÇÔ¤ÎËÉ¸æÎ¨2¡¦52¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇÂ¿¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¡Ê195¸Ä¡Ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÂôÂ¼¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀîÀ¥¤ÏÄÌ»»47ÂÇ¿ô17°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨3³ä6Ê¬2ÎÒ¤ÈÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ï17ÂÇ¿ô5°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨2³ä9Ê¬4ÎÒ¤Ç¡¢5·î20Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¡Ë¤Ç¤ÏÆ±ÅÀ¤Î6²ó¤Ë¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ë¾¡¤Á±Û¤·¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡ÀîÀ¥¤Ï¡Ö²¿¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¾å¤Ç¡ÖÆ±¤¸Ç¯Îð¤À¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡Êµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡ËÅê¼ê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍÅª¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¼«Ëý¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¤Ã¤ÈÂÇ¤È¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀîÀ¥¤Ïº£µ¨102»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨2³ä6Ê¬3ÎÒ¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢23ÂÇÅÀ¤ò»Ä¤·¤¿¡£Ê¡²¬¸©ÂçÌî¾ë»Ô¤ÇÌîµå¶µ¼¼¤Ë»²²Ã¤·¡Ö³èÌö¤¹¤ë¡¢¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¤ËÎ©¤Ä¤Î¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡£ÍèÇ¯¤â¤µ¤é¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤¾¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤¤µ¡²ñ¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë
ÀîÀ¥VS°ËÆ£¤ÎÇ¯ÅÙÊÌÀ®ÀÓ
Ç¯ÅÙ¡¡ÂÇ¿ô¡¡°ÂÂÇ¡¡ÂÇÅÀ¡¡ÂÇÎ¨
2022¡¡¡¡4¡¡¡¡2¡¡¡¡1¡¡¡¦500
2023¡¡¡¡7¡¡¡¡3¡¡¡¡0¡¡¡¦429
2024¡¡ 19¡¡¡¡7¡¡¡¡2¡¡¡¦368
2025¡¡ 17¡¡¡¡5¡¡¡¡1¡¡¡¦294
ÄÌ»»¡¡ 47¡¡ 17 ¡¡4¡¡¡¦362