¡Ú°ËÅì»ÔÄ¹Áª¡ÛÎ©¸õÊä¼Ô¥¢¥ó¥±ー¥ÈÁ´·ÇºÜ ÁèÅÀ¡¢¥á¥¬¥½ー¥éー»ö¶È¡¢¿Þ½ñ´Û·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ²áµîºÇÂ¿Î©¸õÊä¤Î9¿Í¤Î¹Í¤¨¤Ï
ÃÏ¸µÊóÆ»µ¡´Ø¤ÈSBS¤ò´Þ¤à°ËÅìµ¼Ô¥¯¥é¥Ö²ÃÌÁ¼Ò¤Ï¡¢Î©¸õÊä¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹çÆ±¤Ç¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤ÏÎ©¸õÊä¼Ô9¿ÍÁ´°÷¤«¤é²óÅú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÁ´Ê¸¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú°ËÅì»ÔÄ¹Áª¡ÛÎ©¸õÊä¼Ô¥¢¥ó¥±ー¥ÈÁ´·ÇºÜ ÁèÅÀ¡¢¥á¥¬¥½ー¥éー»ö¶È¡¢¿Þ½ñ´Û·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ²áµîºÇÂ¿Î©¸õÊä¤Î9¿Í¤Î¹Í¤¨¤Ï
¡Ú¥¢¥ó¥±ー¥ÈÆâÍÆ¡Û¡Ê1¡Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¹Í¤¨¤ë»ÔÄ¹Áª¤ÎÁèÅÀ¤Ï¡©¡Ê10»ú°ÊÆâ¡Ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò100»ú°ÊÆâ¡Ê¶çÆÉÅÀ´Þ¤à¡Ë¤Çµ½Ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê2¡ËÁèÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢1ÈÖÁÊ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©¡Ê100»ú°ÊÆâ¡¦¶çÆÉÅÀ´Þ¤à¡Ë
¡Ê3¡Ë¿Þ½ñ´Û·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Í¤¨¤Ï¡Ê100»ú°ÊÆâ¡¦¶çÆÉÅÀ´Þ¤à¡Ë
¡Ê4¡Ë°ËÆ¦¹â¸¶¥á¥¬¥½ー¥éー»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Í¤¨¡Ê»¿À®¡¦È¿ÂÐ¡Ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò100»ú°ÊÆâ¡Ê¶çÆÉÅÀ´Þ¤à¡Ë¤Çµ½Ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³ÆÎ©¸õÊä¼Ô¤Î²óÅú¡Û¡ÊÆÏ¤±½Ð½ç¤ËµºÜ¡Ë
1¡¥Íø²¬Àµ´ð ¸õÊä¡Ê52¡Ë¿·¿Í¡Ê1¡ËÁèÅÀ:Ì¤Íè¤Ø¤ÎÌóÂ« ÍýÍ³:»ÔÄ¹¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ì¤Íè¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Â¹Ô¤·ÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤¹ÎÏ¤Ç¤¹¡£°ËÅì¤Î²ÝÂê¤ÏÊ£»¨¤ÇÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÌ¤Íè¤Ë¸þ¤¤¢¤¨¤ë¤«¤¬ºÇ½ÅÍ×¡£ÌóÂ«¤Ç¤¤ëº¬µò¤ò»ý¤Ä¸õÊä¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢ºÇÂç¤ÎÁèÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡Ê2¡Ë10Ç¯¤Î¸½¾ì·Ð¸³¤È²ÝÂê²ò·èÎÏ¤Ç¡¢»ä¤Ï°ËÅì¤ÎÌ¤Íè¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÌóÂ«¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´Ñ¸÷¤Ç²Ô¤®¡¢¤½¤ÎÎÏ¤ò¶µ°é¡¦°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¤Ø½Û´Ä¤µ¤»¤ë¡ÉÌ¤Íè¤Ø¤ÎÌóÂ«¡É¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë»ÔÄ¹¤Ï¡¢»ä¡¦Íø²¬¤Þ¤µ¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê3¡ËÇò»æ²½¤òÁ°¸þ¤¤ÊºÆ½ÐÈ¯¤ÈÂª¤¨¡¢»ÔÌ±¤ÎÀ¼¤ò´ð¤Ëµ¡Ç½¤òºÆÀß·×¤·¤Þ¤¹¡£1¤«½ê¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢ÆîËÌ¤Ë¹¤¤ÃÏÍý¤òÆ§¤Þ¤¨Ê£¿ôÇÛÃÖ¤â¸¡Æ¤¤·¡¢°ËÅì¤ËºÇÅ¬¤Ê¡ÉÌ¤Íè¤Î¿Þ½ñ´Û¡É¤ò¥¼¥í¤«¤é¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê4¡Ë¥á¥¬¥½ー¥éー»¿ÈÝ:È¿ÂÐÍýÍ³:½»Ì±ÉÔ°Â¤¬Â³¤¯¸½¾õ¤«¤é¸¶Â§È¿ÂÐ¤Ç¤¹¡£´Ä¶±Æ¶Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÛÈ½¾õ¶·¤Ê¤É¤Î»ö¼Â¤òÀµ³Î¤ËÀ°Íý¤·»ÔÌ±¤Ø¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¡¢»ÔÌ±ÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡£
2¡¥ÀÐÅçÌÀÈþ ¸õÊä¡Ê58¡Ë¿·¿Í¡Ê1¡ËÁèÅÀ:À¶·é¤ÇÀµÄ¾¤Ç¤¢¤ë¤³¤È ÍýÍ³:Á°»ÔÄ¹¤Î¤¢¤êÍÍ¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë¼¡¡¹¤ÈÉ½¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë»ÔµÄ¤¿¤Á¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤½¤·¤Æ¤«¤Ä¤Æ¤Î»ÔÄ¹¤é¤ÎÉÔ¾Í»ö¤ò´Õ¤ß¤ë¤È¡¢º£¡¢»ÔÌ±¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¯¥êー¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤À¤«¤é¡£
¡Ê2¡Ë½¾Íè²¿¤Îµ¿Ìä¤â¤Ê¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¿¡È¤·¤¬¤é¤ßÅêÉ¼¡É¤ÎÊÀ³²¤ò¼«³Ð¤·¡¢º£²ó¤³¤½¼«Ê¬¤Î°ìÉ¼¤Î°ÕÌ£¤ÈÁªÂò´ð½à¤Î½ÅÍ×À¤ò°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡Ê3¡Ë¿Þ½ñ´Û¤Ï»ÔÌ±¤Îµï¾ì½ê¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡¢³ØÀ¸¡¢»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤é¹âÎð¼Ô¤Þ¤ÇÃ¯¤â¤¬¤ª¶â¤ò»È¤ï¤º¤Ë°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë¶õ´Ö¡£»ÔÌ±À¸³è¸þ¾å¡¢°Ü½»Â¥¿ÊÅù¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤ÎÅê»ñ¡£¹ñ¤ÎÊä½õ¶â¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ·úÀß¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡Ê4¡Ë¥á¥¬¥½ー¥éー»¿ÈÝ:Ìµ²óÅúÍýÍ³:´Ä¶¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¥á¥¬¥½ー¥éー»ö¶È¤ÏÈ¿ÂÐ¤À¤¬°ËÆ¦¹â¸¶°Æ·ï¤Ï¡¢¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¤Î»ö¶È¼Ô¤¬»Ô¤Ëµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ëÂ»³²Çå½þÀÁµáºÛÈ½¤òÀµ³Î¤Ë»ÔÌ±¤Ë¸ø³«¤·¡¢»ÔÌ±¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÁ±ºö¤ò»ÔÌ±¤È¤È¤â¤Ë·è¤á¤Æ»ö¶È¼Ô¤È¤âÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡£
3¡¥¾®ÌîÃ£Ìé ¸õÊä¡Ê62¡Ë¸µ¿¦¡Ê1¡ËÁèÅÀ:»ÔÀ¯Àµ¾ï²½¡¦À¸³è°ÂÄê ÍýÍ³:»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤Ï¡¢¸½ºßÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÈó¾ï»öÂÖ¤òÁáµÞ¤ËÀµ¾ï²½¤·¡¢Â¨¸úÀ¤Î¤¢¤ëÊª²Á¹âÆÂÐºö¤Ë¤è¤ëÆü¡¹¤ÎÀ¸³è°ÂÄê¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤Çº®Íð¤·¿®Íê¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ÔÀ¯¤ò³Î¼Â¤Ë²óÉü¤¹¤ë¤¿¤á¡£
¡Ê2¡Ë¸½¾õ¤Îº®Íð¤òÂÇÇË¤·¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤ò»Ù¤¨´Ñ¸÷°ËÅì¤òÂçÉü³è¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢ËÉÙ¤ÊÀ¯¼£·Ð¸³¤È³Î¤«¤Ê8Ç¯´Ö¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä»ä¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Á´À¤Âå¤Ø¤ÎÀ¸³è»Ù±ç¤òÂ¨ºÂ¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢»ÔÌ±¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤êµ±¤¯°ËÅì»Ô¤ÎÌ¤Íè¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¿Þ½ñ´Û¤ÏÀ¸³¶³Ø½¬¤Î¿ä¿Ê¤È¶µ°é¤Î»Ù±ç¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¿¶¶½¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê»ÜÀß¤À¤ÈÇ§¼±¤·¡¢¤½¤Îµ¡Ç½½¼¼Â¤ÏË¤«¤Ê»ÔÌ±À¸³è¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»ÔÌ±¤Î°Õ¸«¤òÅ°ÄìÅª¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¡¢¥¼¥í¥Ùー¥¹¤«¤é·×²è¤òºÆ¹Í¤¹¤ë¡£
¡Ê4¡Ë¥á¥¬¥½ー¥éー»¿ÈÝ:È¿ÂÐÍýÍ³:ÅÚº½ºÒ³²¤ä³³Êø¤ì¤Ø¤Î·üÇ°¤¬Âç¤¤¯¡¢ÅÚº½Î®½Ð¤Ë¤è¤ëµù¶È¤ä¥¹¥¥åー¥Ð¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢ÃÏ°è¤Î¼«Á³Ë¤«¤Ê·Ê´Ñ¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë´í¸±À¤òÇ§¼±¤·¡¢»ä¤â»ÔÌ±¤È¤È¤â¤Ë¶¯¤¤È¿ÂÐ¤Î°Õ»×¤Ç»ö¶ÈÇÑ»ß¤òµá¤á¤ë¡£
4¡¥´äÞ¼´°Æó ¸õÊä¡Ê73¡Ë¿·¿Í¡Ê1¡ËÁèÅÀ:»ÔÀ¯¤ÎÀµ¾ï²½¤ÈÆ©ÌÀ²½ ÍýÍ³:8Ç¯´Ö¤Î¾®Ìî»ÔÀ¯¤Ï¤Û¤ÜÌµºö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡¢²Ã¤¨¤ÆÅÄµ×ÊÝÁ°»ÔÄ¹¤ÏÉ¬Í×ºÇ¾®¸Â¤Î·èºÑ¤µ¤¨¤âÍú¹Ô¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ð¶·²¼¤Ç·è»»¤âÍ½»»ÊÔÀ®¤â½ÐÍè¤º´°Á´¤Ë»ÔÀ¯¤ÏÄäÂÚ¤·»ÔÁ´ÂÎ¤Î³èÎÏ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¶ñÂÎÅªÂÐ±þÀ¯ºö¤¬É¬Í×¡£
¡Ê2¡Ë»ÔÄ¹¤Ï»ÔÌ±¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï¹Ä°²Ý¤ò¿·Àß¤·»ÔÄ¹¼¼¤òÄ£¼Ë1³¬¤Ë¤âÀßÃÖ¤·»ÔÌ±¤ÎÀ¼¤òÄ¾ÀÜÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¿×Â®¤Ê¾ðÊó¸ø³«¤ÈÈ¯¿®¡£ÄäÂÚ¤·¤¿»ÔÀ¯¤Ï¿¦°÷¤Î¶¨ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤Î¥¹¥Ô―¥É´¶¤¢¤ë·èÃÇÎÏ¤ÇÁá´ü¤ËÉü³è²ÄÇ½¡£
¡Ê3¡Ë·×²è¸«Ä¾¤·¡¢ÃÏ¸µ´ë¶È¤È»ÔÌ±¤È¤Ç·×²è¤òºî¤ê3¤«·î¤òÌÜÅÓ¤È¤·¤Æ´°À®Áá´ü¤ËÃå¹©¤·¤Þ¤¹¡£¸½¾õ¤Î·úÀßÈñ42²¯±ß¤Ï¹â²á¤®¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¿Ê¹Ô¤Ç°ËÆ¦¹â¸¶¤ËÂ¿ÌÜÅª¥Û―¥ë¤òºî¤ë¤¿¤á¤ÎÃÏ¸µ¶È¼Ô¤ò´Þ¤á¤¿½»Ì±²ñµÄ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ê4¡Ë¥á¥¬¥½ー¥éー»¿ÈÝ:Ìµ²óÅúÍýÍ³:º£¤Ï»¿À®È¿ÂÐ¤ÎµÄÏÀ°ÊÁ°¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ëÂ»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤ò²óÈò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£Ë¡Î§¤È¥ë―¥ë¤ò½ç¼é¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈ³Â§µ¬Äø¤òÌÀµ¤·¤¿»Ô¤È¤Î¶¨Äó½ñ¤òÄù·è¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ò·ï¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£
5¡¥¹õÄÚÂ§Ç· ¸õÊä¡Ê64¡Ë¿·¿Í¡Ê1¡ËÁèÅÀ:°åÎÅ¤È·ÐºÑ ÍýÍ³:°åÎÅ²ð¸î¤¬¿Í°÷ÉÔÂ¤Çµ¡Ç½ÉÔÁ´ÌÜÁ°¡£Ì¿¤Î°Â¿´°ÂÁ´¤¬¶¼¤«¤µ¤ì´íµ¡Åª¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¤³¤ì¤ò¤É¤¦²ò¾Ã¤¹¤ë¤«¡©ÆüËÜ¶þ»Ø¤Î¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ç¿êÂà¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¤É¤¦·ÐºÑ¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¼ã¼Ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡©
¡Ê2¡Ë°åÎÅÌäÂê:¤Þ¤º¤Ï»ÔÌ±ÉÂ±¡¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¡£Â³¤¤¤Æ¼¡À¤Âå¤Ø¸þ¤±¤¿°åÎÅÂÎÀ©¡Ö°ËÅì¥â¥Ç¥ë¡×¤ò¹½ÃÛ¡£·ÐºÑÂÐºö:°ËÅì²¹Àô¡¿°ËÆ¦¹â¸¶¤Î2Âç´Ñ¸÷ÃÏ¤òºÆÀ°È÷¡£¥¯¥ëー¥ºÁ¥Í¶Ã×¤â´Þ¤á¡¢ÉÙÍµÁØµÒ¤ò¼è¤ê¹þ¤ß½êÆÀÇÜÁý¤ò¼Â¸½¡£
¡Ê3¡Ë¥á¥¤¥ó¤Î¿Þ½ñ´Û¤Ï»ÔÌò½êÄ£¼ËÆâ¤Ø¥µ¥Ö¤ÎÌ¤Íè·¿¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¥¹¥Úー¥¹¤ò°ËÅì±Ø¤ä°ËÆ¦¹â¸¶±Ø¶á¤¯¤ËÍÑ°Õ¤·¡¢´Ñ¸÷µÒ¤â´Þ¤áÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÂ¿ÌÜÅª¥¹¥Úー¥¹¤È¤¹¤ë¡£
¡Ê4¡Ë¥á¥¬¥½ー¥éー»¿ÈÝ:È¿ÂÐÍýÍ³:ËÜ·ï¤Ï¡¢»ö¶ÈÃÇÇ°¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿ºÛÈ½¤Ç¤Î·èÃå¤òÁá´ü¤Ë´°Î»¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢°ËÅì»Ô¤Ï¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¡¢Í½ÃÇ¤òµö¤µ¤º¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¶¯ÎÏ¤ÊÊÛ¸îÃÄ¤òÊä¶¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
6¡¥¿ùËÜ·ûÌé ¸õÊä¡Ê43¡Ë¿·¿Í¡Ê1¡ËÁèÅÀ:²áµî¤ËÌá¤¹¤«¿Ê¤á¤ë¤« ÍýÍ³:º£°ËÅì»Ô¤Ï¡¢µÞ·ã¤ÊÊª²Á¹âÆ¡¢½ÐÀ¸¿ô¸º¾¯¤ä¹âÎð²½¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢²ÝÂê»³ÀÑ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Á°¸þ¤¤ÇÆ©ÌÀÀ¤¢¤ë¡Ö¤ä¤ì¤ëÊýË¡¤òÃµ¤·Á°¤Ë¿Ê¤á¤ë¡×¿·¤·¤¤»ÔÀ¯¤Ø¤Î¿Ê²½¤¬É¬Í×¤È¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¡£
¡Ê2¡Ë»ÔÀ¯¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¹â¤á¡¢»Ò¤É¤â¤«¤é¤ªÇ¯´ó¤ê¤Þ¤Ç»ÔÌ±¤Î¤è¤êÎÉ¤¤Êë¤é¤·¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë1.¸øÀµÆ©ÌÀ¤Ê»ÔÀ¯¤Î¼Â¸½¡¢2.»ÔÌ±¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¡¢3.¿Í¸ý¤ò¸º¤é¤µ¤ºÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Î³Æ¼ïÀ¯ºö¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ê3¡Ë¿·¿Þ½ñ´Û·×²è¤Ï¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤ÎÉ¬Í×À´Þ¤á»ÔÌ±¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¤¬½¼Ê¬¿Þ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¸½·úÊª¤ÎÂÑ¿ÌÀÌäÂêÅù¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯²þ¤á¤Æ»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤È¤È¤â¤ËÉ¬Í×À´Þ¤á·×²è¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ê4¡Ë¥á¥¬¥½ー¥éー»¿ÈÝ:È¿ÂÐÍýÍ³:°ËÆ¦¹â¸¶¥á¥¬¥½ー¥éー»ö¶È¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â»ÔÌ±¤ÎÌ¿¤òºÒ³²¤Î´í¸±¤Ë¤µ¤é¤¹²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éÈ¿ÂÐ¤Ç¤¢¤ë¡£
7¡¥ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª ¸õÊä¡Ê55¡ËÁ°¿¦¡Ê1¡ËÁèÅÀ:²þ³×¤ÎÁ°¿Ê¤ÈÀ®Ä¹ÀïÎ¬ ÍýÍ³:¤³¤ÎÄ®¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤Ï¤Ð¤àÂç¤¤ÊÍ×°ø¤ÏµìÂÖ°ÍÁ³¤È¤·¤¿¤·¤¬¤é¤ß¤ÈÍø¸¢¤Î¹½¿Þ¤«¤éÃ¦µÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£¿·¤¿¤Ê°ËÅì¤ÎÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¡¢µ£Á³¤È¤·¤¿»ÑÀª¤Ç²þ³×¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¥É¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Î²¼¡¢»ÔÌ±À¸³è¤È·ÐºÑ¤ÎÄì¾å¤²¤ò¼Â¹Ô¡£
¡Ê2¡Ë²þ³×¤òÃ£À®¤¹¤ë°Ù¤Ë¤ÏÅÞ¤ä¶È³¦ÃÄÂÎ¡¢ÍÎÏ¼Ô¤ËÍê¤é¤º¾ï¤Ë»ÔÌ±¤ÎÂ¦¤ËÎ©¤Á¡¢ÌäÂê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢¹ÔÀ¯·Ð¸³¤Î¥¹¥¥ë¤È¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë»ÔÄ¹¤ÎÂ¸ºß¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÄ®¤¬È¯Å¸¤ò¿ë¤²¤ë¤¿¤á³§¤µ¤ó¤ÈÊâ¤¤¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡ËÏ·µà²½¤¹¤ë»ÜÀß¤ä¥¤¥ó¥Õ¥éÌäÂê¤¬»³ÀÑ¤¹¤ëÃæ¡¢º£¤ä¤ë¤Ù¤¤Ï¿·¤·¤¤¿Þ½ñ´Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¤¢¤ë»ÜÀß¤ò³èÍÑ¤·³ÆÃÏ¶è¤Ë¼«½¬¼¼¡¦¿Þ½ñ¼¼¤òÇÛÃÖ¡£»ÔÌ±¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢»ÔÆâÁ´°è¤ËËÜ¤¬¹Ô¤ÅÏ¤ë»ÅÁÈ¤ßºî¤ê¤äÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ÎÆ³Æþ¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡Ê4¡Ë¥á¥¬¥½ー¥éー»¿ÈÝ:È¿ÂÐÍýÍ³:·×²è¤ÎÇò»æÅ±²ó¤Ï»ÔÌ±¤ÎÁí°Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÈá´ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±¤ä´Ä¶ÇË²õ¤Ï¶âÁ¬¤ÎÌäÂê¤Ç¤ÏÌµ¤¤¡£10Ç¯¤ËÅÏ¤ë»ä¤ÎÃÏ°è¤È¤ÎÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¡¢ÁáµÞ¤Ë°ËÅì»Ô¤¬ÁÊ¤¨¤é¤ìÎôÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÛÈ½¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¤¤¡£
8¡¥ÂçÌî¶³¹° ¸õÊä¡Ê58¡Ë¿·¿Í¡Ê1¡ËÁèÅÀ:¿·¿Þ½ñ´Û·úÀß ÍýÍ³:Á°²ó¤Î»ÔÄ¹Áªµó¤Ç¤ÎÁèÅÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¿Þ½ñ´Û¤Ë¤Ï¿ÍÄÌ¤ê¤òÁý¤ä¤¹¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿ÍÄÌ¤ê¤ò¾¦Å¹³¹¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¿ÍÄÌ¤ê¤Î¸Æ¤Ó¿å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡ËÍøÍÑ¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë»ÜÀß¤È¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¼þÊÕ¤Ë¿ÍÄÌ¤ê¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¾¦Å¹³¹¤Î¶á¤¯¤Ë·úÀß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢´öÊ¬¤«¤Î¿ÍÄÌ¤ê¤òÁý¤ä¤¹¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ê4¡Ë¥á¥¬¥½ー¥éー»¿ÈÝ:È¿ÂÐÍýÍ³:¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤ËÆüËÜ´ë¶È¤¬»²Æþ¤¹¤ë»öÂÖ¤ò¤ß¤ë¤Ë¡¢´Ñ¸÷ÍÑÅÓ¤Ë¤âÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´Ñ¸÷ÍÑÅÓ¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢°ËÅì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°ËÆ¦È¾ÅçÁ´°è¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¡¢¥á¥¬¥½ー¥éー¤Ï·Ê´Ñ¤òÂ»¤Ê¤¦¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
9¡¥ÎëÌÚÆà¡¹»Ò ¸õÊä¡Ê52¡Ë¿·¿Í¡Ê1¡ËÁèÅÀ:³°¹ñ¥á¥¬¥½ー¥éーÈ¿ÂÐ ÍýÍ³:³¤³°»ñËÜ¤Ë¤è¤ë¥á¥¬¥½ー¥éー»ö¶È¤Ë¤è¤ê°ËÅì»Ô¤Î´Ä¶ÇË²õ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÚº½ºÒ³²¤Ë¤è¤ê»ÔÌ±¤ÎÌ¿¤Î´í¸±¤¬¤¢¤êÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤Ë¤è¤ëÊñÃú¤ÇË½¤ì¤ë»ö·ï¤â¤¢¤Ã¤¿¡£³°¹ñÀªÎÏ¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤«¤¬ÁèÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê2¡Ë´Ú¹ñ»ñËÜ¤Ë¤è¤ë¥á¥¬¥½ー¥éー»ö¶È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤ºÛÈ½¤Ï¤Þ¤À·èÃå¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ò½ª·ë¤µ¤»¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³°¹ñ¿Í¤Î°Ü½»¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤Æ¼£°Â¤ò¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÊÝ¼é¤òÁÊ¤¨¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¿Þ½ñ´Û¤Î¿·¤·¤¤»ÜÀß¤ò·úÀß¤¹¤ë¤³¤È¤ËÈ¿ÂÐ¤Ç¤¢¤ë¡£Ìó40²¯±ßÄøÅÙ¤Î¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ëºÐ½Ð¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µì¿Þ½ñ´Û¤ÎÄ¹¼÷²½¤ò¤Ï¤«¤ê¡¢40²¯±ß¤Î¥³¥¹¥È¤Ï´Ñ¸÷¶È¤ÎÂ¥¿Ê¤Ê¤ÉÂ¾¤Î»È¤¤Æ»¤ÇÍ¸ú¤Ë³èÍÑ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê4¡Ë¥á¥¬¥½ー¥éー»¿ÈÝ:È¿ÂÐÍýÍ³:´Ú¹ñ»ñËÜ¤Î¥á¥¬¥½ー¥éー»ö¶È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÚº½Êø¤ì¤Ë¤è¤ë»ÔÌ±¤ÎÌ¿¤Î´í¸±¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°»ö¶È¤Ø¤Î±Æ¶Á¡¢µù¶È¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É´Ä¶ÌäÂê¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³°¹ñÀªÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Î´Ä¶¤ò¼º¤ï¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£ÃÇ¸ÇÈ¿ÂÐ¤ò¤¹¤ë¡£
°ËÅì»ÔÄ¹Áªµó¤Ï12·î7Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢14Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
