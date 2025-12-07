¾¡Éé¤òÊ¬¤±¤¿¡Èº¸ÂÇ¤Á¡É¡¡?ÀîÂÙ²Ì¡¢ÌµÇ°¤Î¥È¥ê¤Ç½ªÀï¡ÖºÇÄã¸Â¤Ï¸«¤»¤é¤ì¤¿¡×
¡ã¥´¥ë¥ÕÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºJT¥«¥Ã¥×¡¡ºÇ½ªÆü¡þ7Æü¡þÅìµþ¤è¤ß¤¦¤ê¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¡þ7002¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼70¡ä¡ÖºÇÄã¸Â¤Ï¸«¤»¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ºÇ½ªÆü¤Ë¡Ö71¡×¤È¿¤Ð¤»¤º¡¢¥È¡¼¥¿¥ë5¥¢¥ó¥À¡¼¡¦6°Ì¤Çº£µ¨ºÇ½ªÀï¤ò½ª¤¨¤¿?ÀîÂÙ²Ì¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¼ó°Ì¤È¤Ï8ÂÇº¹¤¬¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥×¥ì¡¼¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¾Þ¶â¥ì¡¼¥¹¤òÇ®¤¯¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¤Î¾Þ¶â²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¶â»Ò¶îÂç
Á°È¾¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Ñ¥Ã¥È¤¬¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤Î´¶³Ð¤¬°ã¤Ã¤¿¡×¤È¤ï¤º¤«¤Ë¥«¥Ã¥×¤ò³°¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ô¥ó¤ËÍí¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±é½Ð¡£2¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢Í¥¾¡¤Ë¤è¤ëµÕÅ¾¾Þ¶â²¦¤Î²ÄÇ½À¤âÉº¤ï¤»¤¿¡£Æ±ÁÈ¤ÎºÙÌîÍ¦ºö¤â¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤¹Ãæ¡¢¥®¥¢¤ò¾å¤²¤¿¤¤¸åÈ¾¤Ç»×¤ï¤ÌÍî¤È¤··ê¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£15ÈÖ¥Ñ¡¼3¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤«Èô¤Ó²á¤®¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¡¢³³¤Î¤è¤¦¤ÊµÞ·¹¼Ð¤òÅ¾¤¬¤êÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÌÚ¤Îº¬¸µ¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ïº¸ÂÇ¤Á¤Ç½Ð¤¹¤·¤«ÊýË¡¤¬¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î°ìÂÇ¤Ï±¦¤ØÈô¤Ó½Ð¤¹¥ß¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢ÄËº¨¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥Ü¥®¡¼¡£¤³¤Î¥Û¡¼¥ë¤Ç¾Þ¶â¥ì¡¼¥¹¤Ï»ö¼Â¾å¤Î½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÁ°È¾¤Ï¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤â¤Ã¤È¾å¼ê¤¯ÂÇ¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡£15ÈÖ¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥Ü¥®¡¼¤Ï¡Ø¤³¤³¤ËÍè¤Æ¥Þ¥¸¤«¡Ù¤È¡×¡£°ìÆü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÀ¼¤Ë¤Ï²ù¤·¤µ¤¬¤Ë¤¸¤à¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¾Þ¶â²¦¥ì¡¼¥¹¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¡Ø¾Þ¶â²¦¤ò¼è¤ì¤ë¤«¤â¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÛÁü¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£ºÇ½ªÆü¤Þ¤Ç¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤¿¤³¤È¤ÏÁ°¸þ¤¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÍ¥¾¡¤Ë¤â¤Ã¤È¶á¤Å¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤Ï»Ä¤ë¡£2023Ç¯¤Ï¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¡¢º£Ç¯¤Ï3°Ì¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ì¤Ð¡¢²¦ºÂ¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤À¡£¡ÖÍèÇ¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¼è¤ê¤¿¤¤¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¿JT¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£ÍèÇ¯¤«¤é¤Ï¾Þ¶â³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç²¦¼Ô¤¬·è¤Þ¤ë¡£¡ÈºÇ¸å¤Î¾Þ¶â²¦¡É¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Íèµ¨¤Ï¡ÈºÇ½é¤ÎÇ¯´Ö²¦¼Ô¡É¤Î¾Î¹æ¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤¯¡£¡ÊÊ¸¡¦óîÆ£·¼²ð¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¤Î¾Þ¶â²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¶â»Ò¶îÂç
