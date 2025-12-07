¡Ö¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤Ç¤¹¤Í¡×¡¡£Ï£Â²ñ¤Ç¤Î£³£ÓÅê¹Æ¤Î¹âÌÚË»á¡Ö»°±º´ÆÆÄ¤«¤é¡¢ÁêÀî´ÆÆÄ¤Ø¡Ä¡×¡¡£Ó£Î£Ó¡Ö¤¦¤ï¤¹¤´¤¤¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¡Ö¸æ»°Êý¶¦¡¢³Ê¹¥ÎÉ¤¹¤®¡×
¡¡¸µ£Ä£å£Î£Á¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Î¹âÌÚË»á¤¬£·Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖºòÆü¤Î£Ï£Â²ñ¡ª»°±º´ÆÆÄ¤«¤é¡¢ÁêÀî´ÆÆÄ¤Ø¡Ä¡Ä¡Ä¡ª¡ª¤ªÈè¤ìÍÍ¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¡´üÂÔ¤·¤Æ¤ë¤è¡°¡²¡°¡×¤Èµ¤·¡¢£Ä£å£Î£Á¤Î»°±ºÂçÊåÁ°´ÆÆÄ¤ÈÁêÀîÎ¼Æó¿·´ÆÆÄ¤È¤Î£³¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Á°¿È¤ÎÂçÍÎ¡¦²£ÉÍ»þÂå¤Ë³èÌö¤·¤¿¹âÌÚ»á¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¡Ö¸æ»°Êý¶¦¡¢³Ê¹¥ÎÉ¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¦¤ï¤¹¤´¤¤¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö»°±º¤µ¤ó¡¢¤´¶ìÏ«ÍÍ¤Ç¤·¤¿¡¡ÁêÀî´ÆÆÄ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤È¿·µì´ÆÆÄ¤Ø¤Î¤Í¤®¤é¤¤¤È·ãÎå¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡£³¿Í¤Ï¹âÌÚ»á¤¬ÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢»°±ºÁ°´ÆÆÄ¤¬Åê¼ê¡¢ÁêÀî¿·´ÆÆÄ¤¬Êá¼ê¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿£²£°£°£´Ç¯¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØÌîµåÆ¼¥á¥À¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¡Ö¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£