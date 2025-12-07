¿·³ã»Ô12·îµÄ²ñ Ìó143²¯±ß¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤òÄó½Ð ±Õ¾õ²½ÂÐºö¤Ë¤Ï2²¯8000Ëü±ß¡Ö°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Ø¡×
12·î5Æü¡¢¿·³ã»ÔµÄ²ñ¤Î12·îÄêÎã²ñ¤¬³«²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ç¹Ô¤¦³¹¶èÃ±°Ì¤Î±Õ¾õ²½ÂÐºö¤Ë¸þ¤±¤¿ÈñÍÑ¤Ê¤ÉÁí³ÛÌó143²¯±ß¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ï5²¯1600Ëü±ß¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢³¹¶èÃ±°Ì¤Î±Õ¾õ²½ÂÐºö¤Ë¤ÏÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤Î¾ÜºÙ¤ÊÃÏÁØ¤ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤Ç²òÀÏ¤¹¤ëÈñÍÑ¤ä¸½ÃÏ¤Ç¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ê¤É¤Ë2²¯8000Ëü±ß¤¬·×¾å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö³¹¶èÃ±°Ì¤Î±Õ¾õ²½ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½ºß¡¢¼«¼£²ñÃ±°Ì¤ÎÀâÌÀ²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢º£¸å¤Ï°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Ë°Ü¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ä³µÎ¬Àß·×¤ò¹Ô¤¦¡×
¤³¤Î¤Û¤«¡¢»Ô¤ÏÀ¶ÁÝ¥»¥ó¥¿ー¤Î»ÜÀß¤ò½¤Á¶¤¹¤ëÈñÍÑ¤Ë5²¯4000Ëü±ß¡¢Ï·µà²½¤·¡¢º£¸åÇäµÑ¤µ¤ì¤ë¸ø¶¦»ÜÀß¤Î²òÂÎÈñÍÑ¤È¤·¤Æ1²¯1700Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤ò·×¾å¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñ¤ÎÊª²Á¹âÆÂÐºö¤ËÂ®¤ä¤«¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÊÌÅÓ¡¢ÊäÀµÍ½»»¤òÄÉ²ÃÄó°Æ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¿·³ã»Ô¤Î12·îÄêÎã²ñ¤Ï12·î25Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£