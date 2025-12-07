Î©Ì±¡¢°ÂÊÝË¡°ã·û¼çÄ¥¤Î½¤Àµ»ëÌî¡¡Íè²Æ¤Ë¤â¸«²òÈ¯É½
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬¡¢ÍèÇ¯²Æ¤ò¤á¤É¤Ë°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÅÞ¸«²ò¤òÈ¯É½¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Î¹Ô»È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë°ÂÊÝ´ØÏ¢Ë¡¤ÎÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤òÇ°Æ¬¤Ë¤·¤¿¡Ö°ã·ûÉôÊ¬¤òÇÑ»ß¡×¤È¤Î¼çÄ¥¤Î½¤Àµ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¡£°ÂÊÝ´ØÏ¢Ë¡À©Äê»þ¤ËÍ¿ÅÞ¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤¿¸øÌÀÅÞ¤È¤Î¡ÖÃæÆ»¡×Ï©Àþ¤Ç¤ÎÏ¢·È¤òÁÛÄê¤·¤¿ÂÐ±þ¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬7ÆüÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¿·¸«²ò¤Ï³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ãÁí¹çÄ´ºº²ñ¡Ê²ñÄ¹¡¦²¬ÅÄ¹îÌé¸µ³°Áê¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¸¡Æ¤¤·¡¢ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤é¼¹¹ÔÉô¤¬ºÇ½ªÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤ò½ä¤ë¸«²ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍè²Æ¤òÂÔ¤¿¤º¤ËÈ¯É½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Î©Ì±¤Ï´ðËÜÀ¯ºö¤Ë¡Ö°ÂÊÝË¡À©¤Î°ã·ûÉôÊ¬¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢ÌîÅÄ»á¤Ï10·î¡¢°ÂÊÝË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ©Äê¤«¤éÌó10Ç¯¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë°ã·û¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¡£»ÞÌî¹¬ÃË¸µÂåÉ½¤â¡Ö°ã·û¤ÎÉôÊ¬¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¸øÌÀ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤¿¸å¡¢¡ÖÃæÆ»²þ³×ÀªÎÏ¤Î¼´¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡£Î©Ì±¤Î¼¹¹ÔÉô¤Ç¤Ï¡¢¸øÌÀ¤È¤Î´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï°ÂÊÝ´ØÏ¢Ë¡¤Ë°ìÄê¤ÎÍý²ò¤ò¼¨¤¹¿·¸«²ò¤¬É¬Í×¤È¤Î°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£