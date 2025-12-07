¡Ú½ÀÆ»GSÅìµþ¡Û°¤Éô°ìÆó»°¤¬Í¥¾¡¡ª·è¾¡¤Ï¹â¹»¸åÇÚ¤Ë°ìËÜ¾¡¤Á¡¡ÂçµÕÅ¾¤Ë12Ê¬¤Î»àÆ®¡Ä·àÅª¾¡Íø¤ÎÏ¢Â³
¡¡¡þ½ÀÆ»¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡ÊGS¡ËÅìµþÂç²ñºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯12·î7Æü¡¡ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡ÃË½÷·×7³¬µé¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò66¥¥íµé¤Ç¸ÞÎØ2Ï¢ÇÆ¤Î°¤Éô°ìÆó»°¡Ê28¡á¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤¬2Ç¯¤Ö¤ê6ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡1²óÀï¤ÏÉÔÀï¾¡¤Ç¡¢2²óÀï¤Ï¥¸¥ã¥¶¥ó¡¦¥¢¥À¥à¡Ê¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡Ë¤Ë¹ë²÷¤ÊÂç³°´¢¤ê¤Ç°ìËÜ¾¡¤Á¡£½à¡¹·è¾¡¤Ï¥¥à¡¦¥Á¥ã¥ó¥è¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢Éâ¤Íî¤È¤·¤ÇÀè¤Ëµ»¤¢¤ê¤òÃ¥¤ï¤ì¤ëÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¾õÂÖ¤«¤é»Ä¤ê2ÉÃ¤Ç²£Íî¤È¤·¤Çµ»¤¢¤ê¤ò¼è¤êÊÖ¤·¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²£»ÍÊý¸Ç¤á¤ÇÍÞ¤¨¹þ¤ó¤Ç¹ç¤ï¤»µ»°ìËÜ¤Î·àÅª¤ÊÂçµÕÅ¾¾¡¤Á¤ò·è¤á¤¿¡£½à·è¾¡¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¤¿Éð²¬µ£¡Ê26¡á¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£Æ±Ìç¤Î¸ÞÎØ2Ï¢ÇÆ²¦¼Ô¤ÈÀ¤³¦Áª¼ê¸¢²¦¼Ô¤Ë¤è¤ë½é¤á¤Æ¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Ë¾ù¤é¤º¼ê¤Ë´À°®¤ë¹¶ËÉ¤ÇÎò»ËÅª¤Ê»àÆ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥³¥¢Êý¼°¤Î±äÄ¹Àï¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ß¡¢ºÇ¸å¤Ï¾®³°³Ý¤±¤«¤é²¡¤·¹þ¤ó¤Çµ»¤¢¤ê¡£·×12Ê¬37ÉÃ¡¢2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½Áè¤¤¤ÇºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ëÆñÅ¨¤òÂà¤±¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤Ï¡¢º£Ç¯4·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁªÈ´ÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¤¿¸²ÆÁ³¤Íø¡Ê21¡áÅ·ÍýÂç3Ç¯¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¤Þ¤¿¤â¸ß¤¤¤Ëµ»¤Ë¤è¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ±äÄ¹Àï¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¡£»î¹ç³«»Ï¤«¤é·×7Ê¬11ÉÃ¡¢´Ö¹ç¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç±¦¤«¤é¤ÎÂÎÍî¤È¤·¤Ç°ìËÜ¾¡¤Á¤ò·è¤á¡¢Ê¼¸Ë¡¦¿À¹Á³Ø±à¹â¤Î7Ç¯¸åÇÚ¤ÎÄ©Àï¤òÂà¤±¤¿¡£±¦·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£Í¥¾¡¤ÎÌ£¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡º£Ç¯6·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï¡¢Æ±³¬µé¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¹õÀ±¤òµÊ¤·¤Æ3°Ì¡£¡ÖÉé¤±¤¿»þ¤³¤½½é¿´¤ËÌá¤ì¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿´¶¤¸¡£¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ç3Ï¢ÇÆ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿·¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤Þ¤¿ºÆ½ÐÈ¯¡×¤È¡¢ÇÔÀï¤òÎÈ¤Ë¤³¤ÎÈ¾Ç¯´ÖÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¤¿¡£Âç²ñÁ°¤Ë¤Ï¡ÖÉé¤±¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤è¤ê¼«Ê¬¤Î½ÀÆ»¤Ë·ä¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ï»î¹ç¤Ç¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤¿»Ñ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¤è¤ê¤â¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¸ÞÎØ¤Ç3Ï¢ÇÆ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤»ý¤Á¤Î¾¡Éé¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È¤ÎÀï¤¤¡×¡£¸·¤·¤¤¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢¸Ê¤Ë¤â¾¡¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¡£