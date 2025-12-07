¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤Þ¤¿¤Þ¤¿¡ÈÃÙ¹ï¡É¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡×¤ï¤º¤«£¶Ê¬´Ö¤ÇÂàÀÊ¤â²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÇï¼ê
ÊÆÇÐÍ¥¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¡Ê62¡Ë¤¬7Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025¡×¥»¥ì¥Ö¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Þ¤¿¤Þ¤¿¡ÈÃÙ¹ï¡É¤ÇÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
Åö½é¡¢¤³¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ï¸á¸å1»þ³«»ÏÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬Á°Æü¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¡¦»£±Æ²ñ¤¬ÂçÉý¤ËÃÙ¤ì¡¢¾Ã²½¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¤¬¤³¤ÎÆü¤Ë·«¤ê±Û¤·¡£ÅöÆüÄ«¡¢¥»¥ì¥Ö¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¸á¸å4»þ30Ê¬³«»Ï¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Ç¥Ã¥×¼«¿È¤Î²ñ¾ìÆþ¤ê¤âÃÙ¤ì¤Æ¡¢·ë¶É¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï18Ê¬ÃÙ¤ì¤Î¸á¸å4»þ48Ê¬¤Ë³«±é¡£¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ìÄ¾Á°¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î»£±Æ²ñ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬Î©¤Æ¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ç¥Ã¥×¤Ï¤ï¤º¤«6Ê¬´Ö¤ÇÂàÀÊ¤·¤¿¡£
½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¥Ç¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥Ï¥í¡¼¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¿¼¤¯¿¼¤¯¿¼¤¯¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬²¹¤«¤¯¡¢³§¤µ¤ó¿ÆÀÚ¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´²ÍÆ¤Ç¡¢»ä¤òÎÏ¶¯¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÎ¾¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ´¶¼Õ¤·¤¿¡£
½Ð·Þ¤¨¤¿¡¢¥Ç¥Ã¥×¤ÎÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¼Í¥Ê¿ÅÄ¹ÌÀ¤È¤â¥Ï¥°¤ò¤«¤ï¤·¤¿¡£Ê¿ÅÄ¤Ï¡Ö¾¯¤·Áá¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×ÍÍ¹¾¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤ì¤ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¡Ö»ä¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë³¤Â±¤ÎÌ¡²è¤ò¤è¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤ëÃË¤¬¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£ÉÁ¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢À¸ÃÏ¤Ë¤Ï¡ÖONE PIECE¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÈøÅÄ±É°ìÏº»á¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¦¥ª¥Ö¡¦¥«¥ê¥Ó¥¢¥ó¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ñ¥í¥¦»Ñ¤Î¥Ç¥Ã¥×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ç¥Ã¥×¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¿È¤ò¤³¤ì¤Ë¤¯¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¤Î¤ì¤ó¤ò¤¯¤°¤Ã¤Æ¸«¤»¤¿¡£
Ã»¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¸å¤Ë¤ÏÇï¼ê¤¬µ¯¤¤¿¡£»Ê²ñ¼Ô¤Ï¡Ö¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤µ¤ó¡¢»£±Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬²¡¤·¤Æ¤¤¤Æ¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤À¤±¿Í¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ËÍè¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ã¥×¤Ïº£²ó¤ÎÍèÆü¸å¡¢11·î27Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¼«¿È¤Î¥¢¡¼¥ÈÅ¸¤Î²ñ¸«¤Ë¤â77Ê¬ÃÙ¤ì¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£