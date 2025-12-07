ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ê2025Ç¯»£±Æ¡Ë

²Î¼êÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ê47¡Ë¤¬7Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ºµ¡Ç½¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£

ÉÍºê¤Ï¡Öº£Æü¤«¤é²ÈÂ²¤¬2¿ÍÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï¤Þ¤¿²þ¤á¤Æ°¦¤ª¤·¤¤¼Ì¿¿¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£

Â³¤±¤Æ¡ÖºÇ¶á¡¢À¸¤­Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸þ¤­¹ç¤¦µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤»¤¤¤«¡¢¼«Ê¬¤Ë½ÐÍè¤ë»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤è¤ê¿¼¤¯¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶­¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£

¤Þ¤¿¡Ö¤Þ¤À¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º!¡ÊC¡Ëdogrescue_anella¡ÊC¡Ëdaikiitoh¡¡¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÍ­Æñ¤¦!¡×¤ÈÊÝ¸î¸¤Ç­ÃÄÂÎ¡ÖANELLA¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òµ­¤·¡ÖÀ¤³¦¤Ï¶µ¤¨¤º¤È¤â¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¤³¦¤òµß¤¦¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£