¡Ö¤Ê¤ó¤Ç·»µ®¤À¤±...¡×30Ç¯Á°¤ËÉã¤¬·»¤Ø¹â³ÛÂ£Í¿¤Ç·»ÄïÃç¤òÇË²õ¡¡º£²ó¤ÎÊì»àµî¤ÇÄï¤¬¡Öµ¯¤³¤·¤¿¹ÔÆ°¡×
ÁêÂ³¤ÏÃ±¤Ê¤ëºâ»º¤ÎÊ¬ÇÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤ÎÎò»Ë¤ä´¶¾ð¤¬É½ÌÌ²½¤¹¤ë¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë²áµî¤ËÉÔ¸øÊ¿´¶¤ä¸í²ò¤òÀ¸¤à½ÐÍè»ö¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÁêÂ³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÄ¹Ç¯¤Î¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤¬Ê®¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
º£²ó¤Î»öÎã¤Ç¤Ï¡¢30Ç¯Á°¤ÎÉã¿Æ¤ÎÂ£Í¿¤ò¤á¤°¤ë°äº¨¤¬¡¢Êì¤Î°ä»º¤ò¤á¤°¤ëÁè¤¤¤ÇºÆÇ³¤·¡¢·»Äï´Ö¤Î´Ø·¸¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
ÁêÂ³¤Î¾ì¤ÇÊ®¤½Ð¤·¤¿Ä¹Ç¯¤Î³Î¼¹
Êì¡¦ÍÎ»Ò¡Ê²¾Ì¾¡¦75ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¼«ÂðÉÔÆ°»º¤È¸½¶â¤òÊ£¿ô½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ä¸À¤Ï´Ê·é¤Ç¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¶ÑÅù¤Ë¡×¤È¤À¤±µ¤·¤¿¡£Ä¹ÃË¡¦Ä¾¼ù¡Ê²¾Ì¾¡¦50ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¼ã¤¤º¢¤«¤éÊì¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¡¢²È»ö¤äÀ¸³è¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢30Ç¯Á°¡¢Éã¤«¤éÄ¾¼ù¤À¤±¤Ë¹â³Û¤ÎÂ£Í¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÂ£Í¿¤ÏÅö»þ¡¢·»Äï´Ö¤Î´Ø·¸¤ËÈùÌ¯¤Ê±Æ¤òÍî¤È¤·¡¢¼¡ÃË¡¦¹ä¡Ê²¾Ì¾¡¦48ºÐ¡Ë¤Ë¤ÏÉÔËþ¤¬»Ä¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹ä¤Ï¡¢Â£Í¿¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿´¤ËÊú¤¨¤Æ¡¢Êì¤Î°ä»º¤ò¤á¤°¤ëÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¤â¡¢¤½¤Î´¶¾ð¤¬ºÆ¤ÓÉ½ÌÌ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£°ìÊý¡¢Ä¹½÷¡¦¿¿Íý»Ò¡Ê²¾Ì¾¡¦45ºÐ¡Ë¤ÏÊÌ¤ÎÅÔ»Ô¤Ë½»¤ß¡¢Êì¤Î°ä»º¤Ë¤Ï´Ø¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢²áµî¤Ë·»Äï¤¬Â£Í¿¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÁè¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Áè¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
Êì¤Î»à¸å¡¢°ä¸À½ñ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¹ä¤Ï¡ÖÄ¹Ç¯²æËý¤·¤Æ¤¤¿ÉÔ¸øÊ¿¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤¿¡£ºÇ½é¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¤Ï¡¢Ä¾¼ù¤Ï¡ÖÀÎ¤Î¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤â¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤äÅØÎÏ¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¹ä¤Ï¡ÖÀÎ¤Ï·»¤À¤±¤¬Í¥¶ø¤µ¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï²æËý¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Ï¸øÊ¿¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¤Ù¤¡×¤È´¶¾ð¤ò¸ò¤¨¤ÆÈ¿ÏÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿¿Íý»Ò¤ÏÆó¿Í¤Î´Ö¤ÇÈÄ¶´¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤â¸ªÆþ¤ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¹ä¤ÏÉã¤ÎÂ£Í¿µÏ¿¤äÄÌÄ¢¤Î¥³¥Ô¡¼¤òÀ°Íý¤·¡¢²ÈÂ²¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤ÇÄó¼¨¤·¤Æ¡ÖÅö»þ¤Îº¹¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£Ä¾¼ù¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï³ØÈñ¤äÀ¸³è»Ù±ç¡¢Êì¤Î²ð¸î¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¡¢¸ß¤¤¤Î¸À¤¤Ê¬¤ÏÊ¿¹ÔÀþ¤Î¤Þ¤Þ¡¢²ñÏÃ¤Ï¼¡Âè¤Ë´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ä¤ÏÉã¤«¤é¤ÎÉÔ¸øÊ¿¤Ê°·¤¤¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¡¢Ä¾¼ù¤â¡ÖÅö»þ¤Ï²ÈÄí¾õ¶·¤ä¿Æ¤Î°Õ¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¾ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¿¿Íý»Ò¤Ï·ã¤·¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¸«¤Æ¡¢²ðÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´Ø·¸¤ò°²½¤µ¤»¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¼«Ê¬¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¡£ÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬Ê¿¹ÔÀþ¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÊÛ¸î»Î¤ÈÀÇÍý»Î¤¬´ØÍ¿¤·¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ç¤ÎÄ´Ää¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢Êì¡¦ÍÎ»Ò¤Î°ä»º¤Ï¡¢Ë¡Åª¤Ë¶ÑÅùÊ¬³ä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç·èÃå¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¹Ç¯¤Î°äº¨¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤º¡¢Ä¾¼ù¤È¹ä¤Ï¤Û¤ÜÀä±ï¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿¿Íý»Ò¤â·»Äï´Ö¤Ë²ðÆþ¤Ç¤¤º¡¢µ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Îå«¤ÏÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ê¢¨¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ò°ìÉôµÓ¿§¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë
ÁêÂ³Áè¤¤¤ò¿¼¤á¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë
º£²ó¤Î»öÎã¤«¤é¤ï¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢²áµî¤ÎÂ£Í¿¤ä¿Æ¤ÎÈ½ÃÇ¤¬Ä¹¤¯²ÈÂ²¤Î¿´¤Ë»Ä¤ë¤È¡¢ÁêÂ³¤Î¾ì¤ÇÁè¤¤¤¬·ã²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¿Æ¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ëºâ»º¤ÎÀ°Íý¤ò¹Ô¤¤¡¢Â£Í¿¤Î°Õ¿Þ¤äÍýÍ³¤ò²ÈÂ²¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£²ð¸î¤äÀ¸³è»Ù±ç¤ÎÉéÃ´¡¢¶âÁ¬¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤âµÏ¿¤È¤·¤Æ»Ä¤·¡¢²ÈÂ²¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤Î¤Á¤Î¸í²ò¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¸º¤é¤»¤ë¡£
ÁêÂ³Áè¤¤¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢ºâ»º¤ÎÀ°Íý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²´Ø·¸¤ÎÀ°Íý¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£°ä¸À½ñ¤òºîÀ®¤·¤Æ¡¢²áµî30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÂ£Í¿¤äÉéÃ´¤Îº¹¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÁèÅÀ¤ÎÛ£Ëæ¤µ¤ò¸º¤é¤»¤ë¡£Áá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤òÀß¤±¤Æ¡¢Ä¹Ç¯ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤ä¡¢´¶¾ð¤Î¤â¤Ä¤ì¤ò¾¯¤·¤º¤Ä²ò¾Ã¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤âÍ¸ú¤À¡£
ÁêÂ³¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ÎÎò»Ë¤ò±Ç¤¹¶À¤Ç¤¢¤ê¡¢30Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò·Ð¤Æ»Ä¤ë¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤â¡¢»öÁ°¤Î½àÈ÷¤ÈÎäÀÅ¤ÊÂÐÏÃ¤ÇÏÂ¤é¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡¢²ÈÂ²¤Î´Ø·¸¤ò¼é¤ëºÇÂç¤Î¼êÃÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
ÀÐºäµ®»Ë¡¿¾Ú·ô²ñ¼ÒIFA¡¢AFP¡¢ÆüËÜ¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñÇ§Äê »ñ»º·ÁÀ®¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢¥Þ¥Í¡¼¥·¥Ã¥×¥¹±¿±ÄÂåÉ½¼Ô¡£¡Ö¶âÍ»¡¦·ÐºÑ¡¢½»¤Þ¤¤¡¢ÊÝ¸±¡¢ÁêÂ³¡¢ÀÇÀ©¡×¤ÎFPÊ¬Ìî¤¬ÀìÌç¡£
