¡Ú½µ´©»ï¤«¤é¤ß¤¿¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¸åÂà¡×¡Û
È¾À¤µªÁ°¥È¥ó¥È¥óÇï»Ò¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¡Ö¿·¤·¤¤Àï¸å¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿
¡¡Íò»³¸÷»°Ïº¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ËÜÌ¾¡¦Í´¾èË·±Ñ¾¼¡¢µýÇ¯83¡£
¡¡Èà¤Ï¡È¿ÍÀ¸¤ÎÃ£¿Í¡É¤À¤Ã¤¿¡£Ê¿ËÞ¼Ò¤Î»¨»ï¡ÖÂÀÍÛ¡×¤ÎºÇÇ¯¾¯ÊÔ½¸Ä¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÈÃË¤ÎËÜ²»»ï¡É·î´©¡ÖDoLiVe¡×¤òÁÏ´©¤·¤ÆÂçÀ®¸ù¡£
¡Ö¾¼ÏÂ·ÚÇöÂÎ¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¡Ö¤¿¤ÎC¤Î¤ÇR¡×¤È¤¤¤¦ABCÊ¸ÂÎ¤ò¶î»È¤·¤Æ·ÚÌ¯¤Ê¥¨¥Ã¥»¡¼¤ò¼¡¡¹¤ËÈ¯É½¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ªÁý´©¹æ¡×ÊÔ½¸Ä¹¤È¤·¤Æ·ÚÌ¯Þ¯Ã¦¤ÊÏÃ½Ñ¤ÇÃã¤Î´Ö¤Î¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¹¡¢²¹Àô¡¢¿©¤ËÄÌ¤¸¡¢¡ÖÁÇ¿ÍÊùÃúµ¡×¤Ç¹ÖÃÌ¼Ò¥¨¥Ã¥»¥¤¾Þ¡£¿©¤òÄÌ¤·¤ÆÊ¸³Ø¤ÎËÜ¼Á¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡ÖÊ¸¿Í°¿©¡×¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡£½µ´©¿·Ä¬¤ÇÄ¹Ç¯¡¢ÇÐ¶çÍó¤òÃ´Åö¡£ÇÎ¾Ö¤Î¸¦µæ¼Ô¡£¡Ö°ÅÞÇÎ¾Ö¡×¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤ÇÀô¶À²ÖÊ¸³Ø¾Þ¤ÈÆÉÇäÊ¸³Ø¾Þ¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¡£¡È¥Ø¥¿¥¦¥Þ¡É¤Ê³¨¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Èà¤ÎÀ¸¤Êý¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ë¾Íè¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò100¹àÌÜ¥Î¡¼¥È¤Ë½ñ¤¤À¤·¡¢¤½¤ì¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡Ö¥¥ê¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ÊÅÐ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡×¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥í¡¼¥«¥ëÀþ¤Ç²¹Àô¤Ø¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡Ö¿¦¿ÍÅª¤ÊÊÔ½¸¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤½÷¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡£Íò»³¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÃ£À®¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¡È¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¡É100¤ò½ñ¤¤À¤·¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡»ä¤ÏÍò»³¤µ¤ó¤Î3ºÐ²¼¤Ç¤¢¤ë¡£ÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢»ä¤¬¹ÖÃÌ¼Ò¤Î¡Ö·î´©¸½Âå¡×ÊÔ½¸Éô¤Ë¤¤¤¿¤È¤¡¢Èà¤Ë¡Ö¥Û¡¼¥à¥ì¥¹ÂÎ¸³µ¡×¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤ÈÍê¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡×¤ò¼¤á¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÌÌ¤¬³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÃÇ¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¡ÖÌÌÇò¤¤¡¢¤ä¤í¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¿·½É¤ÎÏ©¾å¤Ç¥Û¡¼¥à¥ì¥¹Ãç´Ö¤È¼ò¤ò¼à¤ß¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¡¢Í¼Æü¤¬ÄÀ¤àÄ®¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ÃË¤Î°¥½¥¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥¦¥Þ¤¬¹ç¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡¢°ÊÍè¡¢¼ò¤ò°û¤ß¡¢¥«¥é¥ª¥±¤ò²Î¤¤¡¢³ÆÃÏ¤Î²¹Àô¤ËÆþ¤ê¡¢¥ª¡¼¥í¥é¤ò¸«¤ë¤¿¤á3Çñ5Æü¤ÎÃÆ´ÝÎ¹¹Ô¤Ç¡¢¥¢¥é¥¹¥«¡¦¥Õ¥§¥¢¥Ð¥ó¥¯¥¹¤Î¥Á¥§¥Ê²¹Àô¤Ø¡£¡È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¤¿¤áÂ©¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¥Ø¥ì¥ó¡¦¥á¥ê¥ë¤òÄ°¤¤Ë¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¼¥È¡×¤Ø¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£Íò»³¤µ¤ó¡¢¤¢¤Î»þ2¿Í¤Ç¡¢»³¤Î¤è¤¦¤ËÇã¤¤½¸¤á¤¿¥Ý¥ë¥Î¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡©
¡¡¶ç²ñ¤Ë¤â»²²Ã¤·¡¢ÇÐ²è¤òÉÁ¤«¤µ¤ì¡¢¶äºÂ¤Î²èÏ¤ÇÇÐ²èÅ¸¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢ÈÇ²è²È¤Î»³ËÜÍÆ»Ò¤µ¤ó¤ÈÍò»³¤µ¤ó¤È3¿Í¤Çº®ÍáÉ÷Ï¤¤ØÆþ¤Ã¤Æ¡¢¹ç¾§¤·¤¿¤³¤È¤â²û¤«¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£
¡¡Íò»³¤µ¤ó¤Ï»ä¤ÎÌ¿¤Î²¸¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤¢¤ë¤È¤¡¢¡ÖÄê´ü·ò¿Ç¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¡£¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡È¸½Âå¤ÎÀÖ¤Ò¤²¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÄíÀ¥¹¯Æó°å»Õ¤Î¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤¬40Âå½é¤á¤Îº¢¡£»û»³½¤»Ê¤ò¤ß¤È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÄíÀ¥°å»Õ¤«¤é¡Ö·¯¤â¿Ç¤Æ¤ä¤í¤¦¡£¤Þ¤º·ì°µ¤«¤é¡×¤È´Ç¸îÉØ¤Î¤È¤³¤í¤ØÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¡£·ì°µ¤òÂ¬¤ê»Ï¤á¤¿Èà½÷¤¬ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤¿¡£¡ÖÀèÀ¸¡¢220¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£ÄíÀ¥°å»Õ¤âÈô¤ó¤Ç¤¤¿¡£Íò»³¤µ¤ó¤ÏÊü¤Ã¤Æ¤ª¤«¤ì¡¢»ä¤Ï¸¡ººÄÒ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤Î»þ°ì½ï¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÇ¾½Ð·ì¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡»ä¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Ë½Ð¤·¤¿¼«ÅÁÉ÷¤Î¡ÖÌî¿â¤ì»à¤Ë¡×¡Ê¸½Âå½ñ´Û¡Ë¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤ËÍò»³¤µ¤ó¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ª¤â¤·¤ì¤¨¤Ê¡Á¤³¤ÎËÜ¡£Âç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¡×¤È¡¢¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¬¤é´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡Íò»³¤µ¤ó¤ÏÀèÇÚ¤äÍ§¿Í¤Îºî²È¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¡ÖÁòµ·¤ÎÆü¤Ë¤Ï¸Î¿Í¤ÎÃø½ñ¤òÆÉ¤ó¤Ç²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡ÖÄÉÅé¤ÎÃ£¿Í¡×¡ÊÃæ¸øÊ¸¸Ë¡Ë¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ä¤âÍò»³¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤òÊ¹¤¤¤¿Æü¤«¤é¡¢Èà¤ÎËÜ¤òËÜÃª¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ì¿Æü¤Ë¤Ï¡¢Íò»³¤µ¤ó¤¬¡ÈËö´ü¤Î¸¥Î©¡É¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥ì¥ó¥³¥ó¤Î¥Æ¥ó¥×¥é¡×¤ò¿©¤Ù¤Æ¼Å¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Íò»³¸÷»°Ïº¤µ¤ó¡¢À¸Á°¤Î¤´¸ü¾ð¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ôÅÚ¤Ç¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»à¤Ì³Ú¤·¤ß¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¸µÌÚ¾»É§/¡Ö½µ´©¸½Âå¡×¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¸µÊÔ½¸Ä¹¡Ë