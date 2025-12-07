ÌîºÚ¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡ª¡Ö·Ü¤à¤Í1Ëç¡×¤ª¤«¤º
±ÉÍÜ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ª¤«¤º4Áª
²È·×¤Î¤ª½õ¤±¿©ºà¡Ö·Ü¤à¤Í1Ëç¡×¤Çºî¤ì¤ë¡¢¤ª¤Ê¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌîºÚ¤ò²Ã¤¨¤¿4¤Ä¤Î¥ì¥·¥Ô¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤¢¤ë¿©ºà¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò¥×¥é¥¹¤·¤ÆÃæ²ÚßÖ¤á¤Ë
ÇòºÚ¤ÈÇò¤À¤·¤Ç¼Ñ¤Æ¤Û¤Ã¤³¤ê¤È
¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ò²Ã¤¨¤ÆºÌ¤ê¤è¤¯
¤ª¹¥¤ß¤ÎÌîºÚ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê
ÎäÂ¢¸ËÁÝ½ü¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤ÆÊØÍø
¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê·Ü¤à¤ÍÆù¤Ï²È·×¤ò¤¤¤Ä¤â½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¿©ºà¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤¨¤Ð¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¶â³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤«¤éÇ¯Ëö¤Ë¤à¤±¤ÆÊªÆþ¤ê¤À¤·¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð1Ëç¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÎÌîºÚ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¥×¥é¥¹¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¤«¤µÁý¤·¸ú²Ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¤â¤È¤ì¤ë¤Î¤Ç±ÉÍÜÌÌ¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡ª¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢ÇòºÚ¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡¢¥È¥Þ¥È¤Ê¤ÉÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿©ºà¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢ºß¸ËÀ°Íý¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ°ìÀÐÆóÄ»¤Ç¤¹¤Í¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯º£ÈÕ¤ÎÇò¤¤¤´¤Ï¤ó¤Î¤ª¶¡¤Ë¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÁÝ½ü¤â·ó¤Í¤Æºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡ÊTEXT¡§¿¹ÃÒ»Ò¡Ë